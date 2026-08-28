T‑Mobile apoya a sus clientes ante las severas inundaciones en la frontera entre Nepal y el Tíbet

Mientras las intensas inundaciones repentinas continúan afectando la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet, T‑Mobile está implementando medidas de apoyo para ayudar a los clientes a mantenerse conectados con sus seres queridos durante este difícil momento. Reconocemos la importancia vital de poder comunicarse con familiares y amigos cuando fenómenos meteorológicos extremos impactan comunidades en cualquier parte del mundo.

Para apoyar a los clientes afectados por las inundaciones, T‑Mobile está ofreciendo la siguiente asistencia:

Para clientes en Estados Unidos: se exonerarán los cargos por llamadas internacionales/de larga distancia y mensajes de texto enviados desde Estados Unidos hacia Nepal y China.

se exonerarán los cargos por llamadas internacionales/de larga distancia y mensajes de texto enviados desde Estados Unidos hacia Nepal y China. Para clientes que se encuentran en roaming en Nepal o China: se exonerarán los cargos por llamadas, mensajes de texto y uso de datos en roaming en Nepal y China.

Estas medidas de apoyo estarán disponibles del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2026 y aplican a todas las marcas de T‑Mobile, incluyendo T‑Mobile Postpaid y Prepaid, Metro, Assurance Wireless, Mint y Ultra.

T‑Mobile continuará monitoreando la situación y las necesidades de los clientes a medida que evolucionen las condiciones, y compartirá información adicional cuando esté disponible.

Para conocer las últimas actualizaciones, visite la página de Respuesta a Emergencias y siga a la Sala de Prensa de T‑Mobile en X e Instagram.

###