T‑Mobile monitorea y está listo para responder ante la tormenta tropical Edouard

T‑Mobile está monitoreando de cerca la tormenta tropical Edouard mientras se desplaza por la región fronteriza entre Texas y Luisiana. Los pronósticos actuales indican que las condiciones de tormenta tropical están afectando partes de la costa superior de Texas y el suroeste de Luisiana, con inundaciones repentinas, fuertes ráfagas de viento, inundaciones costeras y posibles interrupciones del servicio eléctrico entre las principales preocupaciones.

Nuestros pensamientos están con todas las personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta. Sabemos lo importante que es mantenerse conectado en momentos como estos, y nuestros equipos están preparados para responder si las condiciones lo requieren.

Nuestras preparaciones incluyen:

Monitorear las condiciones de la tormenta, el desempeño de la red y la infraestructura crítica en las áreas que podrían verse afectadas.

Preparar recursos de energía de respaldo, incluidos generadores y suministro de combustible donde sea necesario.

Posicionar recursos móviles de red y soluciones de conectividad para que estén listos para desplegarse si las condiciones lo requieren.

Utilizar nuestra tecnología de Red Autoorganizada (SON) para ayudar a que la red se adapte y optimice su desempeño en caso de presentarse afectaciones.

Monitorear las tiendas ubicadas en la trayectoria prevista de la tormenta y cerrar preventivamente algunas de ellas para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros empleados y clientes.

Coordinar con agencias de manejo de emergencias federales, estatales y locales para mantener el conocimiento situacional y ayudar a atender necesidades emergentes.

Mantener una comunicación constante con clientes, agencias de seguridad pública y socios de infraestructura crítica para identificar necesidades de conectividad y solicitudes de apoyo a medida que evolucionen las condiciones.

Se recomienda a los clientes y comunidades que se encuentran en la trayectoria de la tormenta que se preparen desde ahora cargando sus dispositivos móviles y baterías portátiles, protegiendo teléfonos y cargadores contra daños por agua, descargando aplicaciones confiables de clima y emergencias, guardando contactos importantes y siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.

Continuaremos monitoreando de cerca la tormenta tropical Edouard y coordinando nuestra respuesta para apoyar a nuestros empleados, clientes y comunidades. Lo más importante es que alentamos a todas las personas en las áreas potencialmente afectadas a tomar precauciones, mantenerse informadas y priorizar su seguridad.

Para obtener más información sobre las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias de T‑Mobile, visita nuestro Centro de Respuesta ante Emergencias y siga a @TMobileNews en X e Instagram.

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