T‑Mobile potencia nuevas maneras de vivir la experiencia del GRAN PREMIO HEINEKEN DE FÓRMULA 1 EN LAS VEGAS dentro y fuera del circuito

BELLEVUE, Washington. 12 de noviembre de 2026. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) presenta su colaboración regional con la Fórmula 1, que cobrará vida donde se encuentran el rendimiento y la cultura. En uno de los eventos en vivo más emocionantes y exigentes del mundo, la red impulsa una Fórmula 1 más inteligente y ofrece a los fans y miembros numerosas maneras de vivirla.

Es por esas mismas exigencias que el Gran Premio de Las Vegas se convierte en un campo de pruebas, dándole a T‑Mobile la oportunidad de poner a trabajar la red 5G más avanzada del país, de probar nuevas funciones a gran escala y de ayudar a definir cómo la conectividad impulsará la nueva generación de experiencias en vivo.

“La F1 en Las Vegas es donde el desempeño se convierte en cultura. Todo ocurre a alta velocidad, tanto dentro como fuera del circuito, con aficionados conectándose desde todo el mundo”, comenta Lucy McLellan, vicepresidenta ejecutiva y directora de marca y comunicaciones de T‑Mobile. “Es exactamente el tipo de evento donde podemos desplegar nuestra red a gran escala y ver cómo ese impacto se traslada a toda la experiencia, desde la forma en que se desarrollan las carreras hasta cómo los fans las viven y cómo situamos a nuestros miembros dentro de la acción. Estamos en la próxima era de disrupción de T‑Mobile, con una red capaz de un desempeño inimaginable incluso hace apenas un año. La Fórmula 1 es precisamente el tipo de socio que nos sigue llevando a nuevos límites”.

Una trayectoria comprobada de colaboración e innovación

Ver las carreras desde nuevos ángulos. Los fans que ven las carreras desde todo el mundo apreciarán las nuevas vistas panorámicas a lo largo del circuito y de T‑Mobile Zone en la Sphere, acercándolos mucho más a la acción. T‑Mobile contará con más de 20 dispositivos conectados a la red 5G, con drones y cámaras móviles con 5G on Demand y segmentación de red gracias a la tecnología de soluciones avanzadas de red (ANS) de T‑Mobile. La configuración de ANS es capaz de alcanzar sitios de difícil acceso para los cables y camiones de producción tradicionales, ofreciendo a los espectadores una perspectiva de la acción que hubiera sido complicado de capturar con la producción por cable habitual.

Un centro de mando más inteligente capaz de resolver complicaciones emergentes. T‑Mobile impulsará y operará un optimizado centro de mando inteligente de operaciones que consolida datos como la densidad y el flujo de la multitud, el manejo de alimentos y bebidas, y el monitoreo del transporte, en una sola vista 3D del circuito en tiempo real, para que los organizadores del evento puedan detectar y anticipar complicaciones, despejar embotellamientos y apoyar operaciones más seguras para los aficionados y el personal.

Disfrutar más el fin de semana de carreras con menos esperas. La red de T‑Mobile facilita la dinámica del evento con conectividad para más de 500 escáneres de entradas y dispositivos de punto de venta, SuperMobile para el personal del Gran Premio de Las Vegas y T-Priority para el personal de emergencia, con conectividad dedicada en los momentos de mayor actividad.

Un campo de pruebas para lo que será posible

T‑Mobile tiene un enfoque diferente cuando se trata de sus patrocinios. Desde la carrera inaugural en 2023, T‑Mobile ha colaborado de manera muy cercana con el Gran Premio de Las Vegas como socio de tecnología para operaciones y, en lugar de limitarse a promocionar su logo, ha desempeñado un papel más activo en el desarrollo y prueba de nuevas capacidades y experiencias en uno de los entornos en vivo más exigentes del mundo.

“Construimos la mejor red del país para conectar a las personas, pero eso no es todo. Lo que estamos construyendo ahora son los cimientos para dar origen a un mundo inteligente”, explica John Saw, presidente y director ejecutivo de tecnología de T‑Mobile. “Eso requiere una red capaz de cerrar la brecha entre los datos y las decisiones de manera instantánea, confiable, y a gran escala. Las Vegas es el terreno ideal para demostrarlo. Como líder en 5G, ya estamos destinando la red a operar de maneras novedosas y, al avanzar hacia la siguiente generación de conectividad móvil, estamos aprovechando esa posición de vanguardia para impulsar lo que vendrá”.

La propuesta de T‑Mobile incluye poner a disposición una red 5G y una segmentación de red privadas para la producción de transmisión; un centro de mando inteligente de operaciones para tomar decisiones más acertadas, rápidas y fundamentadas; y conectividad en tiempo real mediante T-Priority, además de soluciones de misión crítica como Push-to-Talk (pulsar para hablar). Lo que T‑Mobile aprenda de esta colaboración puede contribuir a definir funciones de red más inteligentes y con mayor capacidad de respuesta tanto para los clientes comerciales como para los consumidores, ofreciendo a la vez la conectividad crítica para el personal de emergencia.

Los mejores asientos de Fórmula 1 son Magenta

La semana de Fórmula 1 en Las Vegas no se asemeja a ningún otro evento del calendario deportivo, y los miembros de T‑Mobile la disfrutan más. Desde un encuentro exclusivo con Lando Norris antes del inicio de las carreras hasta vistas del circuito en primera fila y del T‑Mobile Stage desde el Club Magenta, T‑Mobile se asegura de que los miembros estén en el centro de todo lo que tiene para ofrecer la semana de Fórmula 1.

El T‑Mobile Stage se transmitirá en vivo a todo el mundo. Por primera vez, los fans de casi cualquier parte del mundo podrán ver en vivo tres noches de los espectáculos del T‑Mobile Stage en el canal de F1 en YouTube. Hasta 20 cámaras conectadas a la red 5G ofrecerán a los espectadores vistas desde primera fila del concierto y de la multitud en alta definición. La programación de los espectáculos incluye: Jueves 19 de noviembre: Two Friends + Ja Rule Viernes 20 de noviembre: DISCLOSURE + Gorgon City Sábado 21 de noviembre: Sean Paul + Natasha Bedingfield

T‑Mobile Zone y Club Magenta en la Sphere. Las mejores vistas de la semana de carreras son para los miembros de T‑Mobile. Los miembros que tengan entrada a T‑Mobile Zone en la Sphere pueden acceder al Club Magenta, una sala de dos pisos con vistas preferenciales del circuito y del T‑Mobile Stage, además de audífonos grabados (hasta agotar existencias), descuentos en bebidas durante la Magenta Hour y recarga gratis de dispositivos.

Las mejores vistas de la semana de carreras son para los miembros de T‑Mobile. Los miembros que tengan entrada a T‑Mobile Zone en la Sphere pueden acceder al Club Magenta, una sala de dos pisos con vistas preferenciales del circuito y del T‑Mobile Stage, además de audífonos grabados (hasta agotar existencias), descuentos en bebidas durante la Magenta Hour y recarga gratis de dispositivos. Inauguración de la semana de Fórmula 1 con Lando. Como el 17 de noviembre es T‑Mobile Tuesdays, los fans pueden conocer a Lando Norris, el piloto de McLaren, en un exclusivo encuentro en la tienda T‑Mobile de Las Vegas Strip (3791 Las Vegas Blvd South).

Como el 17 de noviembre es T‑Mobile Tuesdays, los fans pueden conocer a Lando Norris, el piloto de McLaren, en un exclusivo encuentro en la tienda T‑Mobile de Las Vegas Strip (3791 Las Vegas Blvd South). La semana de Fórmula 1 en tu bolsillo. Con la app F1 Las Vegas, presentada por T‑Mobile, los fans pueden navegar mejor durante el fin de semana gracias a la función de orientación, la información sobre los eventos y los aspectos destacados en tiempo real, además de las repeticiones exclusivas de las carreras para los miembros.

Para conocer más sobre cómo T‑Mobile está cambiando la manera en que los fans ven, viven y se conectan con el GRAN PREMIO HEINEKEN DE FÓRMULA 1 EN LAS VEGAS, visita www.t‑mobile.com/LVGP.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T‑Mobile en X e Instagram.

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Mejor Red Móvil: según el análisis de Ookla de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 1 de 2026. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso.

Acerca de T‑Mobile

Como El Un-carrier superpoderoso, T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) cuenta con el poder de una premiada red 5G Avanzada en todo el país que conecta a más personas en más lugares que nunca. Con la propuesta de valor única de T‑Mobile, que reúne la mejor red, la mejor opción y las mejores experiencias, El Un-carrier está redefiniendo la conectividad y fomentando la competencia, mientras sigue impulsando la próxima ola de innovación en servicio móvil, banda ancha y más allá. Con su sede principal en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://www.t‑mobile.com.

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