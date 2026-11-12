De ser destruida por un tornado a ganar $1 millón: Menasha High School de Wisconsin gana la competencia Friday Night 5G Lights de T‑Mobile

BELLEVUE, Washington. 12 de noviembre de 2026. Empezamos con 2,400 inscritos, luego 40 finalistas de división y después cuatro campeones de división, se recibieron más de 3.2 millones de votos, todo para llegar a una sola high school ganadora. Hoy, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) galardona oficialmente a Menasha High School, en Menasha, Wisconsin, con el premio mayor de $1 millón de Friday Night 5G Lights de este año.

Con este logro, las ganancias totales de Menasha High School ascienden a una increíble suma de $1.37 millones, que incluye $250,000, mejoras para su gimnasio con Gronk Fitness por $90,000 y un premio al liderazgo estudiantil de $5,000 como campeona de la División Central, así como $25,000 por ser nombrada finalista de división. Como ganadora del premio mayor, Menasha recibirá $1 millón para un makeover del estadio de football y una celebración especial prevista para diciembre, así como mejoras que se revelarán durante la temporada de football de 2027. Es una inversión transformadora para los estudiantes, el profesorado y la comunidad que los apoyó.

“Durante toda la temporada, los pueblos del país salieron a alentar a sus high schools”, cuenta Jon Freier, director ejecutivo de operaciones de T‑Mobile. “Compartieron su historia, consiguieron el apoyo de los fans y nos demostraron lo que significa el orgullo por su comunidad, y Menasha llevó ese orgullo a otro nivel. Se unieron, inspiraron a todo el estado y nos mostraron la importancia de no rendirse. Ese es el espíritu de Friday Night 5G Lights”.

Con 390,517 votos en la última ronda, Menasha High School ya conquistó su lugar entre las 3 ganadoras del premio mayor de Friday Night 5G Lights de T‑Mobile junto con Inola High School de Oklahoma en 2024 y Dierks High School de Arkansas en 2025.

“A nuestros estudiantes, atletas, profesores, personal, exalumnos, la comunidad de Menasha y las personas de todo Wisconsin que se unieron para votar a Menasha, gracias. Su apoyo ha significado muchísimo”, expresó Jeramie Korth, entrenador principal de football en Menasha High school. “Levantó nuestro espíritu, incentivó nuestra recuperación y nos recordó la fuerza de una comunidad que se mantiene unida. Nos enorgullece haber mostrado al mundo lo que significa ser un Bluejay de Menasha”.

La comunidad que convirtió una tragedia en triunfo

El 27 de julio, un fuerte tornado causó estragos en Menasha. Destruyó hogares, desplazó familias y arrancó de raíz árboles que habían estado en pie durante generaciones. Entre los sitios arrasados estaba Calder Stadium, el hogar de los Bluejays de Menasha. Más que un estadio de football, era un lugar donde generaciones de familias y vecinos se habían reunido bajo las luces del viernes por la noche.

Tras el azote del tornado, los jugadores de football de Menasha entraron en acción. Empezaron por limpiar los escombros en Calder Stadium y luego ayudaron a las familias y los negocios a iniciar el proceso de recuperación. Por eso, cuando llegó el momento, la comunidad dio un paso al frente por ellos.

Más de 400 negocios se vistieron de magenta para apoyar a los Bluejays, muchos de los cuales publicaban a diario en sus redes sociales animando a las personas a votar. La high school también recibió el reconocimiento y el apoyo del comediante Charlie Berens, del exjugador de la MLB y entrenador Eric Hinske y del exjugador de los Green Bay Packers y campeón del Super Bowl George Koonce. Pero, ante todo, el personal, los padres, los jugadores, las cheerleaders y los estudiantes se dedicaron a correr la voz y a promover la votación, lo que dio excelentes resultados.

“¡Felicitaciones a los Bluejays de Menasha!”, exclamó Patrick Mahomes, tres veces galardonado como jugador más valioso del Super Bowl y embajador de Friday Night 5G Lights. “Enfrentaron un año difícil pero se unieron, se mantuvieron resilientes y convirtieron la adversidad en motivación. De eso se trata ser campeones. No puedo esperar a ver sus próximos logros”.

Cuatro divisiones, una temporada inolvidable

Por primera vez, Friday Night 5G Lights tuvo cuatro campeones de división que representaban a las regiones oeste, central, sur y este. Cada campeona se llevó $250,000, un premio al liderazgo estudiantil de $5,000, mejoras para su gimnasio con Gronk Fitness y el orgullo de saber que sus logros beneficiarán a los estudiantes durante muchos años.

Aunque Menasha, campeona de la región central, fue la ganadora del premio mayor, la competencia se definió en recta final, con la campeona de la División Oeste Lakeside High School, de Nine Mile Falls, Washington, ocupando el segundo lugar con 194,316 votos, la campeona de la División Este Buffalo Gap High School, de Swoope, Virginia, llegando en tercer lugar con 165,533 votos y la campeona de la División Sur Covington High School, de Covington, Louisiana, finalizando en cuarto lugar con 142,273 votos.

La creatividad y la inventiva abundaron a lo largo de la competencia de este año. Además de las seis ganadoras del premio Spirit Spotlight que se esforzaron más de lo requerido para convocar el apoyo de sus comunidades mediante videos y publicaciones originales en redes sociales, una tuvo una aparición especial en la pantalla gigante de un partido de la NFL, otra organizó una concentración sorpresa en el centro de su ciudad y un maestro en New Jersey saltó en paracaídas.

“¡Qué increíble temporada de Friday Night 5G Lights!”, comentó Rob Gronkowski, cuatro veces campeón del Super Bowl y embajador de Friday Night 5G Lights. “Me enorgullezco tanto de todo lo que han logrado los Bluejays de Menasha. Tienen mucho que celebrar, y espero con ansias ver cómo esta victoria hará que el football de los viernes por la noche vuelva con más fuerza y mejor que nunca a Calder Stadium”.

Otra participante cautivó el corazón de los empleados de T‑Mobile. El premio al Favorito de los Fans del equipo Magenta puso en manos de los empleados de T‑Mobile la elección de su high school favorita entre las ocho finalistas (las que quedaron en segundo y tercer lugar en su respectiva división). Con $25,000 adicionales en juego, los Bulldogs de Baldwin High School, de Baldwin City, Kansas, salieron vencedores con la mayor cantidad de votos de los empleados, sumando un total de $55,000.

Apoyamos a los pueblos dentro y fuera del campo

El tercer año del programa Friday Night 5G Lights concedió más de $8.4 millones en premios. En 2026, 1,000 high schools recibieron el premio de $5,000 a través de $5K Fridays, 40 finalistas de división ganaron $25,000 cada una y las cuatro campeonas de división se llevaron a casa, en conjunto, $1 millón. Durante los últimos tres años, T‑Mobile ha otorgado más de $16 millones a través del programa, permitiendo que tanto ellas como sus comunidades hagan realidad sus sueños más grandes.

T‑Mobile tiene el compromiso de ayudar a las personas a mantenerse conectadas donde sea que vivan, y Friday Night 5G Lights es una de las partes de la misión más amplia de T‑Mobile de conectarse con las comunidades de todo el país e invertir en ellas.

A través de programas como Hometown Grants y el Proyecto 10Millones, T‑Mobile está ayudando a cerrar la brecha digital y a apoyar proyectos comunitarios que contribuyen al desarrollo de los pueblos pequeños.

T‑Mobile también está ampliando la variedad de opciones de banda ancha a través de Internet 5G Residencial de T‑Mobile, Internet para Empresas de T‑Mobile y SuperBroadband, además de T‑Mobile Fiber, para llevar opciones de conectividad rápida y confiable a pequeños pueblos y ciudades, comunidades rurales, negocios y escuelas. Y con T-Satellite con Starlink, T‑Mobile está ayudando a conectar a las personas en algunos de los lugares de más difícil acceso.

Con iniciativas como Friday Night 5G Lights, T‑Mobile sigue amplificando las voces de las comunidades, celebrando su orgullo y mostrando lo que es posible con la Mejor Red del país.

Los fans y las high schools ya pueden registrarse para recibir novedades y participar en la competencia del siguiente año en FridayNight5GLights.com.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T‑Mobile en X e Instagram.

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Acerca de T‑Mobile

Como El Un-carrier superpoderoso, T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) cuenta con el poder de una premiada red 5G Avanzada en todo el país que conecta a más personas en más lugares que nunca. Con la propuesta de valor única de T‑Mobile, que reúne la mejor red, la mejor opción y las mejores experiencias, El Un-carrier está redefiniendo la conectividad y fomentando la competencia, mientras sigue impulsando la próxima ola de innovación en servicio móvil, banda ancha y más allá. Con su sede principal en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://www.t‑mobile.com.

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