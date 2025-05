Má, mami, mamá, jefecita… como le digas, dícelo con un teléfono nuevo

El cariño de una mamá no tiene horario ni fecha en el calendario. Por eso, el Día de las Madres es ese momento del año donde tienes la oportunidad de devolverle un poquito de ese amor, con mimos y un regalo bien pensado. Tu mamá ha sido tu fan número uno, tu chofer personal y la única persona capaz de enmarcar tu dibujo de palitos como si fuera un Picasso. Pero seamos sinceros. Entre las prisas para salir a comer con toda la familia y encontrar un ramo de rosas que le gusten, es fácil olvidar que ese día es para celebrarla.

Por eso, este Día de las Madres, no nos vamos a limitar a las tazas con la frase “La mejor mamá del mundo” sino que vamos a ofrecer regalos inteligentes y elegantes con los que las expertas en multitasking puedan mantener el ritmo y quizás incluso presumir en el chat grupal. Colaboramos con la creadora de contenido de estilo de vida (y mamá) Sam Looney para seleccionar una gama de dispositivos tecnológicos que lo hacen todo, al igual que mamá. Y gracias a algunas ofertas increíbles de T-Mobile, ni siquiera tendrás que textear a tu mamá para pedirle ayuda con el presupuesto. Con cientos de miles de seguidores, Sam y su esposo son una pareja de viajeros que comparte auténticas experiencias en familia, renovaciones del hogar hechas por ellos mismos y consejos para crear recuerdos inolvidables.

“Las mamás lo dan todo, por lo que se merecen un regalo que les demuestre lo mucho que las queremos y las apreciamos, y un regalo de tecnología móvil es una opción estupenda”, afirma Sam. “Siempre uso el teléfono para capturar recuerdos de mis hijos, tomar nota de sus ocurrencias y gestionar todas las tareas domésticas, como hacer las compras e inscribir a los niños en actividades después de la escuela. Tener lo último en tecnología móvil ayuda a que la vida de las mamás sea un poco más fácil y divertida”.

Además, gracias a los dos planes nuevos de T-Mobile, Experience More y Experience Beyond, los clientes obtienen más ahorros, más beneficios, precios más bajos y tranquilidad, gracias al precio garantizado por 5 años para llamadas, textos y datos. Sam dice que con T-Mobile, que ofrece grandes beneficios en un plan poderoso, con el respaldo de la red 5G más grande y rápida del país, es posible que encuentres el regalo favorito de todos los Días de las Madres.

Le preguntamos a Sam qué regalos tecnológicos cree que son la mejor forma hoy en día de felicitar a mamá en su día; con ofertas de T-Mobile que te ayuden a agradecerle, por tanto.

Un teléfono que lo hace todo

Si en este día quieres expresar un mensaje elocuente, no hay mejor forma de decir “hablamos mañana” como regalarle un teléfono nuevo para que reciba tu llamada. Y Sam dice que el nuevo Google Pixel 9a es una de sus recomendaciones, especialmente en color iris.

“El nuevo Google Pixel 9a es lo que yo llamaría el regalo perfecto para mamá en el Día de las Madres porque tiene una cámara increíble para poder tomar fotos de sus hijos aún mejores”, comenta. “Además, el teléfono viene con Gemini, que es como tu propio asistente con IA, y sabemos que a todas las mamás les ayudaría tener un buen asistente”.

Este teléfono nuevo la ayudará a pasar el rato durante esos vuelos largos de las vacaciones familiares gracias al wifi en vuelos gratis a 30,000 pies de altura en casi todos los vuelos nacionales de Alaska, American, Delta y United, incluido en los planes Experience de T-Mobile.

“Soy una mamá que pone los viajes en primer plano y uno de mis beneficios favoritos de T-Mobile son los datos y textos ilimitados al viajar al extranjero en más de 215 países y destinos”, señala Sam. “Es genial no tener que preocuparme por los cargos de roaming excesivo en nuestras vacaciones familiares”.

Además, puedes llevarte el Google Pixel 9a por cuenta nuestra al intercambiar un dispositivo elegible o agregar una línea en la mayoría de los planes (con 24 créditos en la factura mensual, más impuestos). Y lo que realmente hace que esta oferta sea tan especial para mamá es que se puede combinar con los nuevos planes repletos de beneficios de T-Mobile. Experience More incluye todos los beneficios que los clientes de T-Mobile conocen y que les encantan de Go5G Plus, como upgrades de dispositivos cada dos años, y agrega aún más datos para hotspot por menos dinero. Experience Beyond, el plan con más beneficios en servicio móvil, ofrece más de $200 en valor agregado cada mes. ¡Eso significa que una familia de tres obtiene $600 extra en beneficios cada mes! Este plan también incluye más datos para hotspot que cualquier otro plan de servicio móvil, mayor cantidad de datos de alta velocidad en Norteamérica y en el extranjero que nunca e incluso conectividad satelital a través de T-Satellite con Starlink, lo que te mantiene conectado en cualquier lugar, desde parques temáticos repletos hasta playas remotas. Y no te olvides de ventajas como los upgrades anuales y los servicios adicionales para dispositivos conectados por $5.

Según Sam, combinar el Google Pixel 9a repleto de beneficios con un accesorio inteligente, como la base de carga inalámbrica Qi2 de 15 W de Belkin, demuestra que realmente pensaste en todo para tu mamá este Día de las Madres.

“Siento que siempre estoy buscando el cargador o el cable que se me cae detrás de la cama o del escritorio, por lo que un cargador inalámbrico es un regalo que me encantaría recibir”, comenta Sam. “También me encantan los nuevos PopSockets que son MagSafe, por lo que puedes ponerlos cuando quieras usarlos, pero también puedes quitarlos fácilmente si lo deseas. Además, son muy lindos, ¡una forma divertida de agregarle un toque personal a tu teléfono!”.

Desconectarse

Si tu mamá necesita unos momentos de silencio, Sam recomienda los audífonos Bose QC Ultra. A ella le gusta mucho el color white smoke.

“Las mamás siempre están rodeadas de mucho ruido y, a veces (como después de acostar a los niños), es agradable poder bloquear todo el ruido y desconectarse”, explica. “Los audífonos Bose QC Ultra tienen cancelación de ruido de primer nivel y son bellos, por lo que son perfectos para las caminatas de relajación de las mamás”.

Sam también cree que le vendrían bien a mamá si necesita una siesta cuando las vacaciones familiares incluyen viajes largos en auto. Y los beneficios de Magenta Status de T-Mobile le ofrecen a mamá las ventajas premium que se merece, mucho más allá del Día de las Madres, cuando salga de viaje. Los clientes de T-Mobile con ambos planes Experience obtienen extras para viajar, como descuentos en hoteles y ventajas en autos rentados e incluso un año gratis de AAA.

“Me encanta viajar y crear recuerdos con mi familia, pero los gastos de hoteles y autos rentados pueden ser costosos”, señala Sam. “Me encanta que T-Mobile les ofrezca a sus clientes Magenta Status porque todo lo que facilite y economice los viajes en familia vale la pena”.

Un ratito para mí... en modo mamá

Hoy, los wearables lo son todo. Ya sea para alcanzar objetivos de fitness o simplemente por diversión, estos dispositivos conectados al Internet de las cosas (IoT) convierten los regalos tecnológicos en un medio para el cuidado personal. A Sam le encanta el nuevo Samsung Galaxy Ring, que ayuda a registrar todo, desde sus pasos hasta sus patrones de sueño, e incluso le da una puntuación Energy Score para ver si está listo para afrontar los desafíos del día.

“Como mamá, siempre intento cuidar mi salud y bienestar, y creo que tener un anillo wearable que me permite conocer mejor mi cuerpo es el regalo perfecto para el Día de las Madres”, explica Sam. “Saber más sobre mi sueño, mis niveles de estrés y mi bienestar general me ayuda a crear hábitos que me permitirán ser la mejor mamá posible”.

Si a tu mamá no le gusta tomarse el acondicionamiento físico y la salud tan en serio, y prefiere los wearables que simplemente la ayudan a pasarla bien, las gafas Ray-Ban Meta son el regalo perfecto, y lucirá genial con ellos, indica Sam, a quien le gustan mucho los Wayfarer con lentes polarizados en rosa canela.

“Las gafas Ray-Ban Meta son preciosas”, comenta. “Además, tienen una cámara de 12 megapíxeles, para capturar momentos importantes a través de las gafas e incluso recibir llamadas y mensajes con manos libres, lo que es muy valioso para las mamás porque siempre tenemos las manos ocupadas. Con estas gafas es mucho más fácil mantenerse conectada”.

Según Sam, serían muy útiles para capturar recuerdos si quieres regalarle a tu mamá entradas para los festivales increíbles que se celebran en la primavera y el verano. Y con T-Mobile Tickets, los clientes de El Un-carrier que tengan cualquiera de los dos planes Experience tienen acceso exclusivo a miles de entradas para los mejores espectáculos y eventos del país, como Stagecoach, Lollapalooza y Austin City Limits.

Si la idea de una noche perfecta para tu mamá es el sofá y un buen show, con los planes Experience de T-Mobile estará cubierta. Tendrá acceso al mejor combo de streaming para entretenimiento en servicio móvil con Apple TV+ por cuenta nuestra, Hulu por cuenta nuestra y Netflix por cuenta nuestra más MLS Season Pass por cuenta nuestra y suscripciones gratis a MLB.TV durante toda la temporada. Además de eso, con las ventajas de T-Mobile Tuesdays, podrá disfrutar de entradas al cine por $5, ya sea viendo en streaming desde casa o yendo al cine a ver el último estreno.

Porque todas las mamás merecen sentir que las ven, las homenajean y las malcrían un poco.

