Prince Royce habla sobre la música, la cultura y cómo mantenernos conectados: ‘Lo principal es unir a las personas’

Prince Royce acaba de bajar del escenario en el Concierto de Campeones, pero se ve más relajado que nunca. “Todo bien, tranquilo”, dice riéndose con su teléfono. La superestrella latina acaba de terminar de grabar su actuación para el muy esperado concierto especial del Festival de Campeones de Univision, que se transmitirá el 19 de julio. Patrocinado por Metro by T-Mobile, el espectáculo celebra la cultura, la conexión y a los fans que lo hacen realidad. Para Royce, cuya exitosa versión de la clásica canción How Deep Is Your Love de los Bee Gees ahora ocupa el primer lugar de la lista Latin Airplay de Billboard, la música no lo es todo. También se trata de retribuir a la comunidad que lo vio crecer.

“La música desempeña un papel fundamental en la cultura y en unir a las personas”, afirma. “Al igual que lo hacen los teléfonos. Es la forma en que nos mantenemos conectados, mediante textos, videollamadas o Instagram; es la forma en que me comunico con mis fans y familiares, e incluso cómo colaboro con otros artistas”.

El Festival de Campeones es un evento de varios días que está asociado con la Liga MX, la liga premier de fútbol de México. Para los fanáticos del deporte y la comunidad de habla hispana en general, también es un momento lleno de cultura, como conciertos y encuentros con las estrellas. Dado que Metro es un patrocinador orgulloso del evento, Prince Royce señala que no se le pasa por desapercibido el momento que está viviendo ya que, en sus comienzos en el Bronx, trabajaba en una tienda de servicio móvil donde ayudaba a los clientes a pagar las facturas y a solucionar problemas con sus teléfonos.

“Simplemente quiero agradecer a Metro y a todos los organizadores que nos acercan a los fans y nos permiten subir al escenario y conectarnos a través de la música”, expresa. “Creo que eso es lo más importante”.

El cantante nos cuenta qué pueden esperar sus fans de su actuación en el Festival de Campeones, reflexiona acerca de sus hábitos con el teléfono (en un mundo de smartphones, Royce recuerda con cariño su teléfono Sidekick y las épocas cuando se compraban tonos de llamada) y nos comparte su opinión sobre el poder de conectar con los fans de todo el mundo a través de su teléfono y las redes sociales.

Esta colaboración con Metro no se trata únicamente sobre la música, se centra en la comunidad. ¿Por qué es

importante formar parte de algo que no solo celebra la música, sino también la cultura y la conexión?

Creo que la música desempeña un papel fundamental en la cultura y en unir a las personas. Y creo que los teléfonos y las redes sociales son muy importantes en la forma en que nos relacionamos. Por eso me parece realmente estupendo formar parte de esto y transmitir mi música a los fans de Metro.

¿Qué pueden esperar los fans de tu actuación en el Festival de Campeones?

Cantaré un poco de todo, algunas canciones clásicas y otras de mi nuevo álbum. Espero que se sintonicen para que las puedan conocer.

En tus cuentas de redes sociales vimos que la semana pasada estuviste en Milán y ahora estás en Miami. ¿Cómo usas tu teléfono para mantenerte conectado con familiares, amigos y fans dondequiera que estés?

Es mucho más fácil que años atrás. Ya sea que use textos, videollamadas o Instagram, hoy es muy fácil mantenerme en contacto con los fans y la familia. La tecnología realmente ha ayudado a desarrollar esa conexión con los fans y la familia, aun estando lejos.

Cuando viajas, ¿tienes una app de confianza o algún tipo de función esencial que uses más en tu teléfono?

Creo que las videollamadas son muy importantes. También envío muchas notas de voz y fotos.

Felicitaciones por tu sencillo latino How Deep Is Your Love, que recientemente alcanzó el primer lugar. Luego de más de 15 años desde que presentaste tu primer álbum, ¿cómo se siente ahora este momento en el que lideras las listas en comparación con los primeros éxitos cuando recién comenzabas tu carrera?

Siempre es un honor, pero creo que ahora me siento aún más agradecido que antes. Estoy agradecido de poder dedicarme a esta profesión desde hace tanto tiempo y sentir el apoyo y el cariño de tantas personas alrededor del mundo durante tanto tiempo. Ahora que soy un poco más maduro que cuando comencé, definitivamente lo aprecio aún más.

Tienes más de 15 millones de seguidores solo en Instagram. ¿Hay algo sobre ti que tus millones de seguidores probablemente no vean en Instagram?

Tantas cosas. Me encantan los videojuegos, he hecho paracaidismo y buceo, me gusta jugar bowling y el golf. Trato de compartir un poco en Instagram cuando puedo.

Ah, ¿y cuál es tu videojuego favorito en este momento?

Call of Duty. Acabo de terminar Assassin’s Creed. Me llevó dos horas terminar Mario Kart, así que Call of Duty es el que estoy jugando ahora.

¿Qué se siente estar conectado en las redes sociales con tanta gente que canta tus canciones? ¿Todavía te deja sin palabras que el poder de la conectividad haga llegar tu música tan lejos, especialmente por cómo son las redes sociales hoy en día?

Sin lugar a dudas. Hay tantas plataformas y maneras en que podemos conectar al instante con las personas. Hasta me pongo en contacto con mis pares, colegas y otros artistas para proponerles canciones y llego a conocerlos a través de las redes sociales e Internet, y me parece increíble lo mucho que hemos avanzado.

Ahora queremos hacerte una pregunta divertida, pues sabemos que solías trabajar en una tienda de servicio móvil y hoy participas en una gran campaña de servicio móvil para Metro. ¿Cómo sientes esa evolución, desde tus comienzos hasta donde estás ahora?

Pienso que definitivamente es un momento en el que vuelvo al punto de partida. Trabajaba en la tienda y ayudaba a las personas a pagar las facturas en la computadora, y ahora todo ha cambiado tanto. Me encargaba del seguro y de vender teléfonos y todas esas cosas. Y me impresiona ver lo lejos que hemos llegado en general, solo en el mundo de los teléfonos celulares, y poder trabajar con compañías de servicio móvil como Metro by T-Mobile. Siempre me ha encantado la tecnología, siempre he sido proactivo y siempre he sido bastante habilidoso con lo técnico. Así que me parece estupendo que de cierta manera aún trabaje en este campo.

¿Hay algo de aquella época cuando trabajabas en una tienda de servicio móvil que recuerdes hasta ahora?

Bueno, fue mi primer empleo serio y de hecho con el dinero que gané vendiendo celulares produje mi primer álbum, de modo que es algo que recuerdo con mucho cariño. Tengo buenos recuerdos de mi trabajo en la tienda de teléfonos celulares. Siempre cuento que fue un trabajo excelente para mí, especialmente en ese momento. Tenía dos teléfonos, pagaba las facturas y financiaba mi carrera musical. Después de la tienda de teléfonos celulares, asistía a una escuela nocturna y llegaba con el uniforme. Fue un trabajo que realmente me permitió dedicarme a mi carrera actual, y siempre me he sentido agradecido.

¿Recuerdas qué tipo de teléfono tenías en aquella época?

Tuve algunos BlackBerry, un Razr y algunos Sidekicks. Extraño un poco los teléfonos plegables. Recuerdo que compraba tonos de llamada. También extraño mucho el Sidekick. Era divertido. Recuerdo que usaba el chat de AIM y que aparecía la pantalla. Eran buenos tiempos. Me siento muy agradecido y contento de haber vivido en aquellos tiempos. Cuando componía este álbum, en el que vuelvo a los clásicos, pensé en todas estas cosas. La gente compra cintas de video y cámaras antiguas, y están aumentando las ventas de los discos de vinilo. Pienso que la gente siente nostalgia por aquellos tiempos.

---

De su primer Razr a giras mundiales, la trayectoria de Prince Royce demuestra que todo es posible cuando estás verdaderamente conectado. Y con Metro by T-Mobile que ofrece planes 5G con un precio de $40 para llamadas, textos y datos 5G garantizado por cinco años —además de un teléfono gratis—, no solo se trata de estar presente en los momentos culturales más importantes, sino de apoyar a la comunidad, y punto.