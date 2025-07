Flip, Fold y ahorra con la línea de verano de Samsung en la Mejor Red del país

BELLEVUE, Washington. 9 de julio de 2025. Desde smartphones plegables hasta wearables, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) acaba de anunciar que la gama completa de verano de Samsung —los nuevos Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7, Galaxy Watch8, Watch8 Classic y Watch Ultra— llegará a El Un-carrier. Solo en T-Mobile los clientes pueden aprovechar al máximo los nuevos dispositivos Samsung con ofertas para toda su nueva línea en los planes líderes de la industria, repletos de beneficios, y con servicio móvil impulsado por la Mejor Red Móvil del país. Es una experiencia que no podrás encontrar en otro lugar. Es Magenta Status, y todo comienza el primer día después de elegir T-Mobile. Además, gracias a Easy Upgrade, T-Mobile les da a los clientes que se cambian a ellos un Samsung nuevo y termina de pagar sus teléfonos viejos (hasta $800 con tarjeta virtual de prepago Mastercard), ¡sin intercambio requerido!

Desde hoy, todos pueden reservar (link) cualquiera de los smartphones nuevos de Samsung que estarán disponibles en las tiendas y en línea el viernes 25 de julio. Descubre las siguientes ofertas para clientes nuevos y existentes de T-Mobile, incluidos los negocios:

Smartphones:

Durante el período de reserva, obtén un upgrade de memoria gratis (512 GB por el precio de la de 256 GB) en todos los smartphones nuevos de la serie Galaxy Z, además de cualquiera de las siguientes ofertas:

$1,100 de descuento en el Samsung Galaxy Z Flip7 o el Galaxy Z Fold7, eso es un Samsung Galaxy Z Flip7 prácticamente gratis, al agregar una línea o intercambiar un teléfono en cualquier condición en Experience More, Experience Beyond, Experience More para Empresas y Experience Beyond para Empresas, todos ellos con upgrades flexibles de dispositivos y precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos.

$600 de descuento en cualquier smartphone de la serie Samsung Galaxy Z al agregar una línea en la mayoría de los planes o $500 de descuento al intercambiar un teléfono en la mayoría de los planes.

$1,000 de descuento en cualquier smartphone de la serie Samsung Galaxy Z al intercambiar un teléfono y agregar una línea en Business Unlimited Ultimate.

Todas las ofertas son vía 24 créditos en la factura mensual, más impuestos.

Wearables y accesorios:

Ahora mismo, solo los clientes de T-Mobile pueden obtener hasta un 30% de descuento en televisores, sistema de audio para el hogar, electrodomésticos y más de Samsung, disponibles hoy en la aplicación T-Life, además de las siguientes ofertas:

$400 de descuento en cualquier reloj de la serie Galaxy Watch8, lo que equivale a un Samsung Galaxy Watch8 de 40 mm gratis, al agregar una línea para reloj elegible vía 24 créditos en la factura mensual, más impuestos.

Galaxy Watch8 por cuenta nuestra, ahora apto para niños, justo a tiempo para el regreso a clases.

25% de descuento en un combo de 3 accesorios esenciales (estuche o funda, protector de pantalla y cargador).

La Mejor Red del país y ahorros

Además de conseguir ofertas increíbles en lo más popular en tecnología de la temporada, como un Galaxy Z Flip7 o un Galaxy Watch8 gratis, los clientes de T-Mobile obtienen Magenta Status desde el primer día. A los clientes de El Un-carrier se los trata como miembros de un club exclusivo: obtienen beneficios únicos, los ahorros líderes de la industria y la mejor red móvil del país, solo por elegir T-Mobile. Es una experiencia de servicio móvil sin renunciar a nada y que no se encuentra en ningún otro lugar: eso es Magenta Status.

Como parte de esta iniciativa, solo en T-Mobile los miembros tienen acceso a una selección exclusiva de beneficios y ventajas inmejorables que incluyen T-Satellite con Starlink, el mejor combo de streaming en servicio móvil con Apple TV+, Hulu y Netflix, todo por cuenta nuestra, más suscripciones gratis a MLS Season Pass y MLB.TV por toda la temporada (cuando estén disponibles), ofertas semanales y regalos a través de T-Mobile Tuesdays, beneficios en hoteles y renta de autos, entradas y experiencias premium, como Club Magenta en conciertos, festivales y eventos por todo el país, y muchísimo más. Y como T-Mobile siempre les da más a sus miembros, también pueden obtener DashPass gratis, que les brinda acceso a la forma más económica de hacer pedidos en DoorDash sin cargos por delivery, descuentos en los cargos por servicio y ofertas exclusivas, ahora disponible a través de T-Mobile Tuesdays en la app T-Life hasta el 4 de agosto.

Con más, más y más

Los smartphones de la serie Galaxy Z y la serie Watch8 vienen con la inteligencia y la capacidad de organización de Galaxy AI, que ayudan a aprovechar al máximo las experiencias de la vida diaria. El Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Z Flip7 cuentan con pantallas interiores y exteriores más grandes: el Fold7 tiene el diseño más delgado y ligero hasta el momento, además de una nueva y mejor cámara principal de 200 MP, y el Flip7 ofrece una mayor duración de la batería para usarlo todo el día. El Watch Ultra (ahora en Titanium Blue) y la serie Watch8 (Watch8 de 40 y 44 mm y Classic) ofrecen otro nivel de elegancia y durabilidad, un monitoreo avanzado de la salud y el bienestar, y se integran a la perfección en el ecosistema Galaxy. Y con T-Satellite, los clientes pueden mantenerse conectados con sus nuevos smartphones prácticamente desde cualquier lugar. Consulta más detalles a continuación y cómo obtenerlos con el Plan de financiamiento de equipo (EIP) sin interés de T-Mobile:

El Samsung Galaxy Z Flip7 viene en Blue Shadow, Coralred y Jetblack, con 256 GB y 512 GB, desde $45.84/mes durante 24 meses ($0 pago inicial, precio normal: $1099.99) para clientes con buena calificación crediticia.

El Samsung Galaxy Z Fold7 viene en Blue Shadow, Silver Shadow y Jetblack, con 256 GB y 512 GB, desde $83.34/mes durante 24 meses ($0 pago inicial, precio normal: $1999.99) para clientes con buena calificación crediticia.

El Galaxy Watch8 (de 40 y 44 mm) viene en Graphite y Silver, el Galaxy Watch8 Classic (de 46 mm) viene en blanco y en negro, y el Galaxy Watch Ultra (de 48 mm) viene en Titanium Blue, Titanium White, Titanium Gray y Titanium Silver. Los últimos smartphones van desde $16.67/mes por 24 meses ($0 pago inicial, precio normal: $399.99) para clientes con buena calificación crediticia.

Para conocer más sobre las últimas ofertas y especificaciones de Samsung, visita: www.t-mobile.com/offers/samsung-phone-deals. Si eres cliente de T-Mobile para Empresas, visita www.t-mobile.com/business/offers/samsung-galaxy-5g.

Precio garantizado por 5 años: sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. El precio garantizado por 5 años significa que no vamos a cambiar el precio de las llamadas, textos y datos 5G de los smartphones en nuestra red por al menos 5 años mientras tengas un plan Experience. Ve exclusiones y más detalles en T-Mobile.com. La Mejor Red: según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® entre el trim. 4 de 2024 y el trim. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Ofertas de los dispositivos: el impuesto sobre el precio antes de los créditos y el cargo de $35 por conexión del dispositivo se pagan al momento de la compra. La línea con promoción deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Podría no ser combinable con algunas ofertas, descuentos o promociones. Ofertas de teléfonos: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB: $1,099.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. Requiere calificación crediticia, servicio con línea nueva (p. ej., plan de $85 o más/mes con AutoPago, más impuestos y cargos) o intercambio (p. ej., ahorra $1,100: Samsung Galaxy S10) elegibles; ve más detalles en la oferta individual. Sujeto a términos y condiciones de intercambio. Oferta de relojes: si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según los contratos de financiamiento requeridos para todos los dispositivos (p. ej., Samsung Galaxy Watch8 42 mm: $399.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente.Requiere calificación crediticia y servicio para wearable (plan de $15/mes con AutoPago) elegibles. T-Satellite: tecnología en desarrollo disponible en la mayoría de las zonas, la mayor parte del tiempo; llegado el momento, estará disponible en la mayoría de las zonas al aire libre donde se pueda ver el cielo. Requiere dispositivo compatible. Año gratis de DashPass: requiere plan elegible. Se debe canjear a más tardar el 4 de agosto de 2025. Límite de 1/cuenta. Tras 12 meses gratis, la suscripción a DashPass se renovará automáticamente a la tarifa anual vigente en ese momento (actualmente de $96.00/año), salvo que se cancele. Los beneficios de DashPass se aplican solo a los pedidos elegibles de comerciantes de DashPass que cumplan con el requisito de subtotal mínimo, sin incluir cargos e impuestos. Los subtotales mínimos para cada comerciante de DashPass aparecerán identificados en DoorDash. Siguen aplicando otros cargos (incluso cargo por servicio), impuestos y propina. Consulta los términos de DashPass aquí. Un ahorro de $120 según la suma de 12 meses de suscripción al plan mensual DashPass de $9.99/mes. Pago del teléfono: la tarjeta puede tardar 15 días. Requiere un nuevo smartphone financiado, calificación crediticia, una transferencia desde una compañía de servicio móvil pospagado elegible y servicio elegibles. El cargo por cancelación anticipada de la compañía y el saldo del dispositivo, incluido el arrendamiento con opción a compra, hasta $800, se pagará con tarjeta virtual de prepago Mastercard® (no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses). Hasta 4 líneas. Tarjeta emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC.

