Para comer como un chef en T‑Mobile Park, prueba de todo un poco ¡especialmente el teriyaki!

J. Kenji López-Alt lleva puesta una playera que dice “I <3 Teriyaki” debajo de una camiseta de los Seattle Mariners con su apellido en la espalda. Cuando el reconocido chef y autor de libros de cocina de gran éxito se subió al montículo en T-Mobile Park, pensó en dos cosas.



“Mi objetivo principal es no hacer el ridículo frente a mis hijos”, afirma entre risas. “Y mi segundo objetivo es no tener miedo en absoluto a hacer el ridículo frente a mis hijos. Así que calculé que mis posibilidades de hacer un buen lanzamiento eran de 50/50”.

Resulta que no tenía nada de qué preocuparse. La bola pasó volando y aterrizó en el guante de Kristopher Negrón, coach de la tercera base de los Mariners.

La ovación del público no se hizo esperar. Por supuesto, también había mucho entusiasmo por lo que López-Alt había llevado al estadio esa noche como chef profesional. El objetivo principal del debut del chef en la MLB: su pop-up en la noche de Teriyaki.

Como suele suceder con los emprendimientos de López-Alt, el evento fue un completo éxito: las entradas se agotaron con mucha antelación y la velada culminó con muchos fanáticos del béisbol (y del teriyaki) felices y satisfechos.

Para los que conocen su trayectoria, sus estadísticas y credenciales en el mundo gastronómico abundan. Entre sus libros más conocidos está The Food Lab, el primero de dos en ganar el prestigioso premio de la James Beard Foundation. Participa regularmente en los videos y en la versión impresa del New York Times y tiene cerca de 809,000 seguidores en Instagram y más de 134,000 en TikTok. Y, por supuesto, es el creador y conductor de Kenji’s Cooking Show en YouTube, con casi 1.7 millones de suscriptores, y donde recientemente publicó un video sobre sus comidas favoritas en el T-Mobile Park, que sirvió además de introducción al evento de noche de Teriyaki.

Aquí nos revela su salsa secreta (casi literalmente) para el plato teriyaki perfecto, la importancia real de hacer el primer lanzamiento y comer de todo en el T-Mobile Park.

Las entradas para tu pop-up de noche de Teriyaki en T-Mobile Park se agotaron y fue un gran éxito. ¿Cómo encaja el teriyaki en el mundo del béisbol de Seattle?

Crecí en New York y, en New York, la pizza es para todos; es un plato que todos comen y disfrutan, y es algo que consigues en todas partes. Cada vecindario tiene su pizzería local y todas son un poco diferentes, pero todas son pizzas neoyorquinas. Y cuando me mudé a Seattle hace cinco años, descubrí que el teriyaki es su equivalente en Seattle. Es un plato que fue creado y mayoritariamente sigue siendo preparado por inmigrantes. No es un plato costoso y llena bastante. Cada vecindario tiene su propio lugar. Y es algo muy particular de Seattle: el pollo teriyaki fue inventado aquí en 1976 por Toshi Kasahara, un inmigrante japonés estadounidense y, desde entonces, de alguna manera se ha adueñado de toda la ciudad. Hay más de cien lugares de teriyaki en Seattle y sus alrededores.

Soy fanático de los Mariners desde que me mudé aquí en el 2020 y me encanta ir a los juegos. Se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron si me interesaba hablar con ellos sobre el teriyaki porque, a pesar de la amplia gama de opciones gastronómicas disponibles en el T-Mobile Park, nunca habían tenido teriyaki. Parecía que era el momento indicado de agregarlo al menú del estadio. Es un plato local para el equipo local.

¿Cómo es tu versión de este plato para las Ligas Mayores?

Por supuesto, arroz y pollo teriyaki con salsa. Puedes agregar salsa picante si quieres, pero el plato en sí no es picante. Y viene con una pequeña ensalada de pepinillos, rábano japonés y zanahoria, que no es el acompañamiento tradicional del teriyaki. Tradicionalmente, el teriyaki en Seattle vendría con una ensalada de repollo o de lechuga iceberg que se sirve fría. Pero como este teriyaki se sirve caliente y listo para llevar, no tenía sentido servirlo con lechuga tibia y marchita. Por eso, nos decidimos por una ensalada de rábano japonés y zanahorias encurtidas. Creo que acompañan muy bien al teriyaki. Tiene un sabor ácido, un poco dulce, crujiente. Contrasta muy bien con el pollo.

¿Qué estrategia les recomendarías a quienes vienen a ver un juego de los Mariners y quieren probar buena gastronomía local?

Hay muchas opciones y la mayoría son realmente increíbles. Tengo dos niños pequeños y por lo general, cuando voy a un juego, es con otros padres y todos sus hijos, así que nos dividimos para probar de todo. Cada uno va a una sección diferente y compra un par de platos diferentes, y luego los llevamos a nuestros asientos y los compartimos.

J. Kenji López-Alt, chef del área de Seattle, comparte sus comidas favoritas del T-Mobile Park antes de su pop-up en la noche de Teriyaki el 27 de mayo.

Hace poco compartiste un video en el que prácticamente probaste todas las comidas disponibles en T-Mobile Park. ¿Cuáles son algunos platos que se pueden comer en T-Mobile Park y que consideras que realmente representan la cocina de Seattle?

En T-Mobile Park se ofrecen muchas comidas que son una fusión de diversas culturas y cocinas. Creo que, de hecho, es una muestra muy representativa de la comunidad inmigrante en Seattle y del tipo de comidas que se crearon y se arraigaron aquí.

La cocina de Seattle tiene una fuerte influencia japonesa, así que el katsu curry de Tamari Bar, el teriyaki, obviamente. En Moto Pizza sirven pizza al estilo de Detroit, pero con unos toques muy personales en cuanto a los ingredientes y la presentación. No se puede encontrar en ninguna otra parte. Y es maravillosa. La gente esperaba en línea durante meses cuando era solo un pequeño negocio, y ahora la puedes conseguir en el estadio y es igual de buena.

También recomendaría probar las papas fritas al ajo de Ivar’s. La mayoría de las ciudades que tienen una región cercana en la que se cultiva el ajo tienen su propia versión de las papas fritas al ajo, pero creo que es un clásico de T-Mobile Park. Creo que la calidad del sushi y el poke que puedes adquirir aquí en Sushi Nakagawa es increíble. Nunca hubiera imaginado cuando era niño que un día iría a un juego de béisbol y podría comer muy buen sushi. Seattle tiene una cultura gastronómica de mariscos muy fuerte y eso también se encuentra aquí en el estadio.

Ya no se trata solamente de maníes, palomitas Cracker Jack y hot dogs. Hay mucha representación local.

¿Cómo fue hacer el primer lanzamiento el día de la noche de Teriyaki?

Lo abordé de la misma manera en que suelo preparar una comida: no todo lo que cocines va a salir bien. Pero lo importante a recordar es que, cuando cocinas para tus amigos y familiares, la comida solo es el premio consuelo. La parte más importante es que es una expresión de hospitalidad y generosidad, y estás reuniendo a tus amigos o familiares en la mesa para que puedan pasar tiempo juntos y disfrutar de su compañía. De esa misma manera abordé el primer lanzamiento.

Es decir, ¿a quién le importa si la bola pasa el plato o no? Mientras que el público lo esté pasando bien, eso es lo más importante.

J. Kenji López-Alt, chef del área de Seattle, hace el primer lanzamiento y se reúne con sus fans el día del evento noche de Teriyaki en T-Mobile Park.

¿Cuáles son tus siguientes pasos culinarios para el teriyaki y la ciudad de Seattle?

Voy a seguir recorriendo Seattle y probando todo el teriyaki que pueda, y seguir celebrándolo todo lo que pueda, como forma de conocer mi nueva ciudad. Creo que la mejor manera de conocer una ciudad es a través de su gastronomía. Venimos hablando sobre un proyecto a largo plazo, algún tipo de festival de teriyaki, o teriyaki preparado en el momento aquí en T-Mobile Park. En este momento, el teriyaki se ofrece en puestos y ya está preparado y caliente para llevar, pero que te lo cocinen en el momento para que puedas tener una experiencia más auténtica del teriyaki de principio a fin sería muy bueno. Así que eso es algo que me interesaría ayudar a desarrollar en el estadio. Pero por ahora, estoy muy feliz de ser parte de esto y del orgullo de mi ciudad adoptiva.

Llevo mucho tiempo trabajando en una receta de teriyaki y mejorándola ahora que estoy en Seattle y tengo una nueva perspectiva de lo que es específicamente el teriyaki de Seattle. Así que, en algún momento este verano, planeo publicar tanto una receta como un video para mostrarle a la gente cómo pueden hacer un teriyaki al estilo de Seattle en sus hogares.

Por último, los Mariners comenzaron la temporada de muy buena manera. ¿Cuáles son tus predicciones? ¿Vamos a ver un pop-up de teriyaki en octubre?

¡Espero que lleguemos a las instancias finales!