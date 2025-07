T‑Mobile dona $500,000 para apoyar los esfuerzos de ayuda por inundaciones en el condado de Kerr, Texas

BELLEVUE, Washington — 8 de julio de 2025 — Para apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación relacionados con las catastróficas inundaciones repentinas que han devastado el condado de Kerr y otras comunidades del centro de Texas, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) está realizando una donación de $500,000 al Fondo de Ayuda por Inundaciones del Condado de Kerr de la Community Foundation of the Texas Hill Country. Esta donación respaldará los esfuerzos de la fundación para financiar organizaciones locales confiables que brindan servicios de rescate, asistencia y recuperación en las comunidades de Hunt, Ingram, Kerrville, Center Point y Comfort.

T-Mobile también ofrecerá a sus empleados una contribución equivalente de 2:1 para las donaciones realizadas al fondo hasta el 23 de julio, triplicando así el impacto de las contribuciones individuales.

“T-Mobile está haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros vecinos en el centro de Texas — manteniendo conectadas a las personas afectadas por estas devastadoras inundaciones, ayudando a nuestros heroicos socorristas y ofreciendo apoyo en terreno a través de nuestros equipos y organizaciones locales,” dijo Jon Freier, presidente del grupo de consumidores de T-Mobile. “Estamos profundamente agradecidos con nuestros equipos y socios, y seguimos hombro a hombro con los texanos que enfrentan lo inimaginable.”

Además de esta donación, los equipos de T-Mobile han estado en la zona afectada desde el sábado 5 de julio, proporcionando Wi-Fi, carga de dispositivos y suministros en tiendas T-Mobile y otros puntos locales para miembros de la comunidad y socorristas.

Aunque la red de T-Mobile sigue completamente operativa en la región, la compañía ha desplegado recursos adicionales para mejorar la cobertura para los equipos de emergencia, incluyendo un SatCOLT (vehículo con célula satelital) en el Centro de Mando Unificado en Kerrville. También continúa colaborando con la Texas Division of Emergency Management (TDEM) y apoyando misiones de búsqueda y rescate con drones en asociación con agencias locales para capturar imágenes aéreas para evaluación.

Adicionalmente, la compañía activó temporalmente su servicio T-Satellite con Starlink para clientes de T-Mobile desde el domingo 6 de julio, permitiendo el envío de mensajes SMS básicos, mensajes de texto al 911 y alertas de emergencia en los condados de Kerr, Kendall, Llano, Travis y Comal.

