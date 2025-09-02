La línea de Google Pixel 10 llega a T‑Mobile con acceso anticipado a apps de Google compatibles con T-Satellite

BELLEVUE, Washington. 20 de agosto de 2025. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que la nueva línea de Google Pixel —Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold y Pixel Watch 4 (41 y 44 mm)— llega a El Un-carrier (¡y también a UScellular!) con grandes ofertas como un Pixel 10 por cuenta nuestra en la mayoría de los planes. Los nuevos modelos Pixel están repletos de funciones optimizadas y la Gemini AI más avanzada hasta ahora, así como conectividad superior con las funciones para T-Satellite con Starlink, el innovador servicio de satélite a teléfonos móviles de El Un-carrier que mantiene a las personas conectadas prácticamente en cualquier lugar donde puedas ver el cielo. Por primera vez, los clientes de T-Mobile, incluidos los negocios, que tengan T-Satellite en los nuevos modelos Pixel recibirán acceso anticipado a algunas de las apps más populares de Google para uso en áreas remotas, como Google Maps, lo que marca un paso más adelante para T-Satellite tras el reciente lanzamiento de los servicios de mensajes y ubicación. Es la experiencia de nivel VIP incluida con Magenta Status que, además de beneficios líderes en la industria, ofrece a los clientes ventajas inigualables y el servicio móvil de la Mejor Red Móvil del País.

En T-Mobile, puedes reservar a partir de hoy el Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, con disponibilidad en las tiendas y por Internet a partir del jueves 28 de agosto. El Pixel Watch 4 y el Pixel 10 Pro Fold estarán disponibles a partir del jueves 9 de octubre. Descubre cómo los clientes de T-Mobile, incluidos los negocios, pueden ahorrar en toda la línea Pixel desde hoy:

Pixel 10 Pro por cuenta nuestra (o $1000 de descuento en cualquier otro modelo de la serie) al intercambiar un dispositivo elegible con Experience Beyond y Experience Beyond para Empresas.

Pixel 10 por cuenta nuestra (o hasta $1000 de descuento en cualquier otro modelo de la serie) al agregar una nueva línea en Business Unlimited Ultimate e intercambiar un dispositivo elegible.

Pixel 10 por cuenta nuestra (u $800 de descuento en cualquier otro modelo de la serie) al agregar una línea o intercambiar un dispositivo elegible en la mayoría de los planes (¡incluidos los planes Essentials!).

Todas las ofertas que se indican arriba son vía 24 créditos en la factura mensual, más impuestos.

Los nuevos modelos Pixel estarán disponibles en UScellular en tiendas y por Internet a partir del jueves 28 de agosto. Echa un vistazo a las siguientes ofertas para clientes nuevos y existentes de UScellular:

$300 de descuento en el Pixel 10

$450 de descuento en el Pixel 10 Pro

$450 de descuento en el Pixel 10 Pro XL

Desde el 28 de agosto habrá más detalles sobre los dispositivos Google Pixel en UScellular: uscellular.com/google.

Más de cuatro millones de clientes de UScellular, incluidos los negocios, pronto obtendrán acceso a velocidades ultrarrápidas en la mejor red del país y tendrán la oportunidad de disfrutar grandes beneficios, nuevas ventajas y ahorros con un plan de T-Mobile.

La mejor red y los mejores beneficios del país

Con Magenta Status, llevarte los nuevos modelos Pixel en T-Mobile significa más que solo obtener un teléfono excelente con un plan estupendo en una red increíble: es como ser miembro de un club donde el único requisito es elegir El Un-carrier. Significa un trato VIP y una experiencia de servicio móvil inmejorable desde el primer día. Y a partir del 28 de agosto, los clientes de El Un-carrier que tengan T-Satellite en los nuevos Pixel obtendrán acceso anticipado a datos fuera de la red cuando usen algunas de las apps más populares de Google como Google Maps, Google Messages y Find Hub. Los clientes pueden mantenerse conectados, compartir su ubicación en vivo, enviar fotos durante sus viajes a lugares remotos y además encontrar su camino a casa con Google Maps. Para conocer más sobre cómo los clientes pueden acceder a los datos de T-Satellite en la nueva serie de Google Pixel 10, visita www.t-mobile.com/support/coverage/satellite-support.

Y desde luego que hay más, porque ser cliente de T-Mobile significa recibir siempre más. Magenta Status también significa que los clientes pueden acceder a:

Todos los detalles de la serie Pixel

Obtén los nuevos smartphones y relojes Pixel con las ofertas que se indican arriba, o a través de un plan de financiamiento de equipo (EIP) de T-Mobile:

El Google Pixel 10 está disponible con 128 GB en color índigo y obsidiana por $33.34/mes ($0 pago inicial; precio normal: $799.99) y con 256 GB en color obsidiana por $37.50/mes ($0 pago inicial; precio normal: $899.99) a lo largo de 24 meses con verificación de crédito en el plan de financiamiento de equipo sin intereses de T-Mobile.

El Pixel 10 Pro está disponible con 128 GB en color piedra lunar, obsidiana y porcelana por $41.67/mes ($0 pago inicial; precio normal: $999.99) y con 256 GB en color obsidiana por $45.84/mes ($0 pago inicial; precio normal: $1099.99) a lo largo de 24 meses con verificación de crédito en el plan de financiamiento de equipo sin intereses de T-Mobile.

El Pixel 10 Pro XL está disponible con 256 GB en color piedra lunar y obsidiana por $50/mes ($0 pago inicial; precio normal: $1199.99) y con 512 GB en color obsidiana por $55/mes ($0 pago inicial; precio normal: $1319.99) a lo largo de 24 meses con verificación de crédito en el plan de financiamiento de equipo sin intereses de T-Mobile.

El Pixel 10 Pro Fold está disponible con 256 GB en color piedra lunar. Mantente atento a las ofertas y a los precios.

El Pixel Watch 4 se ofrece en 41 mm en color obsidiana/negro y plata, y en 44 mm en color obsidiana/negro y piedra lunar. Mantente atento a las ofertas y a los precios.

Para más detalles sobre todos los dispositivos Google Pixel disponibles en T-Mobile, visita t-mobile.com/offers/google-phone-deals. Para más información sobre las ofertas de T-Mobile para Empresas, visita t-mobile.com/business/offers/google-pixel-deals. Para más detalles sobre los dispositivos Google Pixel en UScellular, visita uscellular.com/google.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

Por tiempo limitado; sujeto a cambio. El impuesto sobre el precio antes de los créditos y el cargo de $35 por conexión del dispositivo se pagan al momento de la compra. Términos generales para ofertas de dispositivos: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Google Pixel 10 Pro 128 GB: $999.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. Sujeto a términos y condiciones de intercambio. Detalles completos de las promociones en T-Mobile.com. Pixel Pro por cuenta nuestra: requiere calificación crediticia, servicio (plan de $100 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) e intercambio (p. ej., ahorra $1,000: Google Pixel 9; ahorra $500: Google Pixel 4) elegibles. Pixel por cuenta nuestra: requiere calificación crediticia y nueva línea de servicio elegibles (plan de $60 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) o intercambio elegible (p. ej., Google Pixel 9). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. Requiere calificación crediticia y servicio wearable ($10 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) elegibles. T-Satellite: disponible con dispositivo compatible en la mayoría de las zonas al aire libre en EE. UU. donde se pueda ver el cielo. Incluido con Experience Beyond; o $10/mes; se renueva automáticamente en forma mensual. Cancela en cualquier momento. La Mejor Red: la Mejor Red Móvil de EE. UU. según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso.

