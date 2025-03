De la pantalla a la cuchara: cómo tu teléfono puede convertirte en un Master Chef

En un mundo donde tu teléfono es tan esencial como el cuchillo de un chef, los últimos dispositivos y tecnologías pueden ayudarte a desarrollar tus habilidades culinarias. Ya sea que pruebes hacer recetas virales extravagantes o uses la inteligencia artificial (AI) mientras te conectas a la red 5G más grande y rápida del país, aquí te indicamos ocho formas en las que tu dispositivo puede convertirse en tu nuevo sous-chef, además de ser tu asistente personal.

Aprende de los expertos

Inscríbete en clases o talleres de cocina virtuales para mejorar tus habilidades y aprender nuevas recetas. Muchos chefs profesionales y escuelas de artes culinarias ofrecen varios cursos en línea, transmitidos en directo o pregrabados, que son cada vez más populares y que puedes seguir desde la comodidad de tu cocina.

Lo que está de moda

Además de ser un lugar de recreación para practicar las artes culinarias, el Internet también presenta muchísimas recetas virales como bocados de sushi de camarón al horno y almohaditas de papa crujientes.

Las recetas de cocina son el tipo de contenido de los influencers más popular en las redes sociales, según un informe de 2024 realizado por Snap y IPG Magna. No solo sirven para divertir sino también como una manera de saborear los fracasos (¿alguien se acuerda de los pasteles de gota de lluvia?), así que no temas ponerte el delantal, encender tu teléfono y prepararte para cocinar (y tal vez reírte) mientras te dejas llevar por las últimas modas culinarias del Internet.

Apps sabrosas

Las apps de cocina equivalen a tener un segundo chef de cocina experto en tecnología que te da ideas de recetas y siempre sabe cuáles son las medidas exactas. Estas apps no solo te ayudan a calcular bien las proporciones, sino que también te recuerdan que debes calentar el horno, ¿porque a quién no se le ha olvidado este paso?

¿No sabes bien por dónde empezar? Escucha los consejos de una experta: la modelo e influencer Chrissy Teigen, quien también es autora superventas de un libro de cocina, anfitriona de un programa culinario de TV y dueña de una línea de artículos de cocina, señala que sus apps de confianza son New York Times Cooking, America’s Test Kitchen y Tasty.

Si estás haciendo malabares con distintas apps al tiempo que realizas multitareas con las sartenes y picas cebollas, la nueva línea de Samsung Galaxy S25 te da una mano con acciones coordinadas entre distintas apps. Con esta función, Google Gemini actúa como tu asistente personal, permitiéndote terminar varias tareas con un solo comando. Se trata de tener una capacidad para multitareas al igual que un chef ganador de estrellas Michelin.

Tecnología de punta para no estresarte

Galaxy AI de Samsung, disponible en toda la serie S25, puede darte ideas para recetas según lo que tengas en tu cocina. Simplemente toma una foto de tu refrigerador o despensa, y Galaxy AI analizará los ingredientes, sugerirá recetas y te dará instrucciones detalladas. Impresionante ¿cierto?

Pero eso no es todo: si encuentras una imagen en línea de un platillo que se ve delicioso, la función actualizada de Circle to Search (Busca con un círculo) de Samsung te permite buscar la imagen en línea e incluso recetas para que puedas recrearlo en casa. Lo único que se requiere es tocar y mantener presionada la pantalla y luego encerrar en un círculo lo que deseas buscar. Además, Galaxy AI te permite traducir contenido fácilmente —como páginas web y llamadas telefónicas en vivo— de distintos idiomas. ¿Así que por qué no disfrutar de todo? desde bagels hasta buñuelos

Súbele el volumen a la música

¿Quieres crear la atmósfera de un concierto culinario maravilloso? Spotify y otras plataformas de streaming pueden sugerirte fácilmente un playlist para que hagas magia en la cocina. O, si prefieres los podcasts, pon tu show de cocina favorito para inspirar tu imaginación gastronómica.

Toma la foto perfecta

¿Terminaste tu obra maestra? Es hora de que la exhibas con orgullo, pues te lo mereces. Tomar fotos de tus platillos puede convertir tu cocina en un miniestudio fotográfico gastronómico, y lo único que necesitas es el último dispositivo móvil para hacerlo correctamente. No es por nada que a los influencers les gusta decir que el teléfono siempre come primero: #Food es el hashtag más popular en Instagram, con más de 250 millones de publicaciones en la plataforma.

Sugerencia de los expertos: ajustando la configuración de la cámara para ofrecer la exposición y la claridad ideales, haciendo más nítidos los detalles y realzando los colores después de la toma, los teléfonos Samsung Galaxy S25 pueden darte en bandeja fotos increíbles con tomas en modo retrato que están a la altura de las cámaras de lujo. La función Night Video con Audio Eraser captura el contenido con detalles brillantes, incluso en condiciones de poca luz si estás preparando una cena romántica a la luz de las velas, y reduce los sonidos indeseados. Además, recibe el cariño de familiares y amigos por tus inventos culinarios más recientes con los mensajes RCS, los cuales ahora te permiten enviar más fácilmente imágenes y videos de alta resolución entre distintas plataformas.

Sabe cuándo pedir que te lleven la comida a domicilio

Todos los chefs expertos tienen un plan alternativo, y ordenar comida en línea en las apps de entrega a domicilio siempre puede evitar que tu cena en casa sea un desastre. Puesto que en EE. UU. el sector de la comida para llevar en línea generó $350 billones en ingresos en 2024, es evidente que no eres la única persona, así que no te preocupes si tu receta no te sale como lo esperabas.

Para que tus aventuras en la cocina sean verdaderamente deliciosas, no olvides explorar la línea Galaxy S25 de Samsung.

¡Buen provecho!

