La red 5G de T‑Mobile transforma el KPMG Women’s PGA Championship en el evento de golf femenino con la tecnología más avanzada

BELLEVUE, Washington. 17 de junio de 2025. Cuando las mejores jugadoras del mundo den el golpe inicial en el KPMG Women’s PGA Championship del 19 al 22 de junio en el Fields Ranch East en Frisco, Texas, la red 5G de T-Mobile conectará casi todas las experiencias del campeonato: tanto para los fans, como para las jugadoras, los entrenadores y el personal del evento. Como el socio exclusivo de soluciones 5G de PGA of America, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) brinda un nivel superior de conectividad que apoya las innovaciones en el campo y en la sede de PGA of America y en el PGA of America Coaching Center impulsado por T-Mobile en Frisco.

“La colaboración de T-Mobile con PGA of America va más allá de la conectividad: se trata de destacar los momentos más importantes del deporte para los fans, las jugadoras y el personal”, señala Callie Field, presidenta de T-Mobile Business Group. “Con nuestras soluciones avanzadas de la red 5G de T-Mobile, no solo estamos mejorando la experiencia del campeonato con nuevas tecnologías de transmisión o funciones de apps móviles, estamos definiendo el futuro de la tecnología deportiva”.

El golf femenino tuvo su quinto año consecutivo de crecimiento en 2024, ya que un récord histórico de 28% de todos los golfistas en el campo fueron mujeres. Para apoyar ese crecimiento, T-Mobile y PGA of America están comprometidos a ofrecer una experiencia más equitativa para los fans que miran el evento y conectar nuevas tecnologías que pueden ayudar a todas las golfistas del país a mejorar su juego.

El KPMG Women’s PGA Championship de este año es una muestra de innovaciones técnicas conectadas por la red 5G de T-Mobile. Desde la información impulsada por la IA a las funciones de transmisión con abundancia de datos y la eficiencia operativa, la red 5G de T Mobile conecta las soluciones que ofrecen emocionantes experiencias de golf a las jugadoras y a los fans, en el campo y fuera de este. Esto es lo que verán los fans en el evento de este año:

Tecnología revolucionaria, desde la transmisión hasta la calle

El campeonato de este año está repleto de innovaciones digitales y de transmisión, y la red 5G de T-Mobile potencia la acción desde todos los ángulos. Por primera vez en la historia del KPMG Women’s PGA Championship, NBC y el Golf Channel ofrecerán vistas 3D avanzadas y mostrarán estadísticas avanzadas de los golpes, como la velocidad de la pelota, la altura máxima y la distancia en su cobertura transmitida en vivo. Habrá cámaras inalámbricas de baja latencia que capturarán cada swing en los hoyos 10, 12 y 15 y utilizarán 5G on Demand de T-Mobile, una red privada portátil 5G, para transmitir el video a los productores.

En otro hecho sin precedentes para el KPMG Women’s PGA Championship, su sitio web oficial, la app Championships y Peacock transmitirán ciertos grupos destacados, lo que ofrecerá más de 30 horas de cobertura adicional en vivo. Aprovechando el éxito del campeonato del año pasado, que fue el torneo femenino más visto en la televisión en Estados Unidos, T-Mobile ofrecerá cobertura ininterrumpida de la segunda ronda del viernes para que los fans puedan ver más golf.

Con KPMG CHAMPCAST, la app PGA Championships presentada por T-Mobile, los fans pueden seguir cada golpe con precisión exacta y personalizar el ángulo de visualización en un modelo virtual del campo. Las nuevas funciones de la app, como las notificaciones de videos de los momentos destacados Roar Moments impulsados por IA y la orientación en tiempo real, mantienen a los fans sumergidos en la acción, ya sea que estén en las gradas o en movimiento. Y las nuevas tecnologías equipadas con 5G, como la segmentación de red, potenciarán las operaciones cruciales del evento, como la conectividad en los puntos de venta en los puestos de comida y el escaneo de entradas. De esta manera, los operadores del evento cuentan con la red rápida y confiable que necesitan para mantener a los fans en movimiento y ofrecer una experiencia mejorada en el campo.

Para los espectadores en el campo, la experiencia va incluso más allá. Los miembros de T-Mobile que estén presentes en el campeonato pueden obtener aún más beneficios de Magenta Status, como sillas de regalo y ventiladores en el exterior del PGA Coaching Center impulsado por T-Mobile. Los miembros también obtienen acceso exclusivo al PGA Coaching Center impulsado por T-Mobile, que cuenta con PuttView, una experiencia de putting con realidad aumentada conectada a 5G, bahías de práctica interiores, refrescos gratis, estaciones de carga de teléfonos y más. Y, en la red 5G más grande, rápida y premiada del país, los fans pueden hacer streaming, publicar y compartir sus momentos favoritos sin FOMO.

El futuro de la tecnología en el golf en exhibición en PGA Frisco

La sede del PGA of America en Frisco exhibe la siguiente generación de la tecnología en el golf. Con dos campos de campeonato de 18 hoyos, un campo corto de 10 hoyos llamado The Swing y un reluciente campo de putting de dos acres conocido como The Dance Floor, estas instalaciones de 660 acres están creadas tanto para las jugadoras como para los fans. Y PGA of America le da vida a todo esto con la tecnología impulsada por la red 5G de T-Mobile.

PGA of America también usa las soluciones avanzadas de red (ANS) 5G de T-Mobile para potenciar la producción remota de videos en vivo, soluciones de soporte informático y tecnologías de entrenamiento revolucionarias, además de para conectar a los clubes que son miembros a lo largo del país. Como parte de las innovaciones conjuntas de T-Mobile con PGA of America, la red 5G de T-Mobile conecta la innovadora tecnología de golf en la amplia sede central y el Coaching Center de PGA Frisco. Algunas de las tecnologías de última generación incluyen:

Robot de manejo autónomo para recoger pelotas en el campo de práctica que usa 5G para conectarse a IA y automatizar la recolección de pelotas para que las operaciones del campo sean más eficientes.

que usa 5G para conectarse a IA y automatizar la recolección de pelotas para que las operaciones del campo sean más eficientes. Análisis del swing en tiempo real que usa 5G para desbloquear mejoras en el rendimiento mediante la herramienta de entrenamiento Sportsbox.AI.

que usa 5G para desbloquear mejoras en el rendimiento mediante la herramienta de entrenamiento Sportsbox.AI. Simulador de putting de realidad mixta que conecta a las golfistas con el sistema PuttView mediante 5G para ayudarlas a practicar su juego corto de nuevas maneras.

que conecta a las golfistas con el sistema PuttView mediante 5G para ayudarlas a practicar su juego corto de nuevas maneras. Videos de momentos destacados impulsados por IA gracias a un sistema autónomo de video de ReelGOLF que usa la red 5G de T-Mobile para conectar cámaras inteligentes que capturan los golpes desde el punto de salida al green en el hoyo 10 de The Swing, para ofrecerles a las jugadoras resúmenes en video personalizados.

“La red 5G de T-Mobile ha sido clave para ofrecer innovaciones que han tenido un impacto en todos los aspectos del golf”, señala Jeff Price, director comercial de PGA of America. “Estamos muy orgullosos de las maneras en las que estamos ayudando a elevar el golf femenino. Desde la cobertura ampliada del campeonato en múltiples plataformas hasta las nuevas tecnologías conectadas en el PGA of America Coaching Center en Frisco, el futuro definitivamente está a la vista, y esperamos seguir presentándolo en futuros eventos”.

Para más información sobre cómo la red 5G de T-Mobile puede redefinir las operaciones de los eventos y conectar innovaciones, visita t-mobile.com/now.

