Los clientes nuevos pueden obtener cuatro líneas por $100 y cuatro teléfonos gratis: más de $1,400 en beneficios durante su primer año con Metro

Los clientes nuevos y existentes pueden aprovechar más de $600 en teléfonos nuevos al agregar servicio, además de beneficios de T-Mobile Tuesdays en la nueva app de Metro

BELLEVUE, Washington. 24 de febrero de 2025. El clima podrá estar frío, pero las ofertas están candentes en Metro by T-Mobile (NASDAQ: TMUS), donde los clientes nuevos y existentes pueden ahorrar miles de dólares en teléfonos Samsung con el poder de la red 5G más grande del país.

Los clientes nuevos pueden disfrutar del calor en las tiendas Metro de todo el país mientras se llevan cuatro teléfonos Samsung Galaxy A15 5G por nuestra cuenta y cuatro líneas por solo $100/mes, con activación gratis y sin ID o transferencia requeridos. Esto quiere decir que toda la familia puede hacer un upgrade por solo $25/línea al mes y disfrutar de llamadas y textos sin límites, y datos 5G para smartphones sin límites; todo sin contratos, sin verificación de crédito y sin sorpresas, y sin salirse del presupuesto.

Además, para celebrar la nueva app de Metro, donde los clientes pueden fácilmente realizar pagos, manejar su cuenta (incluido el servicio de Internet 5G Residencial) y acceder a beneficios semanales con T-Mobile Tuesdays, Metro les dará a los clientes nuevos y existentes la oportunidad de obtener ofertas exclusivas en la app. Solo el martes 25 de febrero, los clientes podrán obtener:

Un Samsung Galaxy A35 por nuestra cuenta (un valor de casi $400) al inscribirse en Metro Flex Up o agregar una línea de este plan.

Una Samsung Galaxy Tab A9+ por nuestra cuenta y pagar solo $10/mes para conectarla. Eso es un descuento del 50% en una línea para tablet en comparación con el precio más bajo de Metro de una línea para tablet con datos sin límites; casi $400 en ahorros tan solo en el primer año.

Y como Metro le da mucha importancia a la transparencia, los clientes pueden llevarse una bolsa transparente exclusiva de Metro, que puede usarse prácticamente para todo.

Los clientes nuevos y existentes pueden descargar hoy la nueva app de Metro tanto en iOS como en Android y obtener estas ofertas de T-Mobile Tuesdays el martes 25 de febrero.

Los mejores beneficios en prepago

La nueva app de Metro y estas irresistibles ofertas son apenas las últimas maneras en que Metro les da más a sus clientes. Solo los clientes de Metro Flex Plus pueden obtener beneficios como una membresía de Amazon Prime (con un valor de $14.99/mes) para recibir envíos gratis y rápidos, hacer streaming sin parar y obtener ahorros exclusivos para miembros. Los clientes en cualquier plan Metro Flex obtienen ahorros semanales y descuentos inigualables a través de T-Mobile Tuesdays, como entradas al cine por $5, 10 centavos de descuento por galón de gasolina Shell y más; suscripciones a MLB.TV durante toda la temporada y MLS Season Pass por nuestra cuenta, además de 100 GB de almacenamiento gratis con Google One y la protección de Scam Shield , todo incluido sin costo adicional.

Para más información, visita https://hola.metrobyt-mobile.com/.

Ofertas por tiempo limitado; disponibles hasta agotar existencias. Si usas muchos datos, más de 35 GB/mes, podrías notar velocidades más bajas si nuestra red está congestionada. Streaming de videos en SD. 4/$100 y 4 Galaxy A15: límite de 1 oferta por cuenta. No está disponible si tienes el servicio de T-Mobile o si has tenido el servicio de Metro en los últimos 180 días. A35: para clientes que han tenido el servicio de Metro durante 30 días o más. Límite de 4/cuenta. Galaxy Tab A9+: para clientes que han tenido el servicio de Metro durante 30 días o más; requiere línea existente para smartphone y línea nueva para tablet. Límite de 2/cuenta.

