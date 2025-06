Hometown Grants de T‑Mobile hace posible cambios duraderos en 400 comunidades con la entrega de casi $18 millones

BELLEVUE, Washington. 17 de junio de 2025. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy las próximas 25 comunidades que recibirán ayuda financiera, lo que suma un total de 400 beneficiarios desde que El Un-carrier anunció su compromiso de cinco años con pequeños pueblos y comunidades rurales en abril de 2021. Cada pueblo o ciudad pequeña recibirá hasta $50,000 para ayudar a financiar proyectos locales que revitalizarán sus comunidades.

T-Mobile ya ha donado casi $18 millones en ayuda financiera a 400 comunidades en 48 estados y Puerto Rico. El programa une a las personas para fortalecer aun más sus comunidades y ha generado más de 160,000 horas de voluntariado y creado 1,270 puestos de trabajo hasta ahora.

“El programa Hometown Grants ha ayudado a más de 2.4 millones de personas hasta ahora, y continúa cumpliendo con el compromiso que asumimos con los pueblos y ciudades pequeñas y las comunidades rurales”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo. “Ya sea potenciando salones de clases inteligentes, restableciendo calles principales o mejorando espacios públicos, estamos ayudando a las comunidades a construir un futuro más fuerte y más conectado. Y hay mucho más por delante”.

Estos son los próximos 25 beneficiarios y sus proyectos:

Clarkdale, Arizona: creación de un destino dinámico y pionero en su tipo con la exhibición de piezas de museo en vitrinas en la calle principal para atraer el turismo, mejorar las reuniones comunitarias y reconocer la historia y el futuro de esta localidad.

Reedley, California: renovación del anticuado escenario del histórico teatro de ópera Reedley Opera House de 120 años de antigüedad para ampliar el acceso a las artes, apoyar el desarrollo juvenil y ayudar a revitalizar el centro de Reedley, al transformar el teatro de ópera en un espacio más concurrido y seguro para la conexión cultural y la participación comunitaria y asegurar que el edificio siga abierto y activo como un centro valioso para espectáculos en vivo.

Paonia, Colorado: transformación de un estudio de filmación en el Blue Sage Center for the Arts en Sage Alley, un espacio multiuso para espectáculos, talleres y reuniones comunitarias.

Franklin, Connecticut: reacondicionamiento del exterior y el interior de la histórica escuela Lebanon Road Schoolhouse para utilizarla como un centro educativo comunitario.

Okeechobee, Florida: incorporación de equipos accesibles para silla de ruedas al área de juegos en Kiwanis Park, para crear un espacio de juegos inclusivo para niños de todo tipo de capacidades.

Carbondale, Illinois: mejoramiento de la conectividad y la seguridad entre la Universidad de Southern Illinois y el centro de Carbondale al instalar letreros de orientación en el sendero multiuso que conecta el centro con el campus e instalación de nueva iluminación decorativa en callejones para que el centro sea más seguro, acogedor y accesible para los estudiantes, habitantes y visitantes por igual.

Freeport, Illinois: transformación de un lote baldío en el distrito comercial en un parque pequeño multifuncional para incentivar la clientela en tiendas y restaurantes, el desarrollo residencial en plantas superiores y promover el centro como el lugar donde todo sucede.

North Manchester, Indiana: creación de un pabellón al aire libre especial y una cocina móvil en la Biblioteca Pública de North Manchester para fomentar programas de educación alimentaria, alimentación saludable y enseñar clases de nutrición a niños, adolescentes, nuevos padres y adultos mayores en la comunidad.

Winchendon, Massachussets: conclusión de la etapa final de The Hub, un antiguo local de bowling convertido en un café operado por jóvenes, agencia de servicios sociales y centro comunitario, añadiendo un salón de clases cubierto y al aire libre accesible conforme a la ley ADA con murales comunitarios para amplificar las voces de la juventud, expandir el acceso y fomentar el bienestar, el desarrollo económico y el orgullo cívico.

Castine, Maine: desarrollo de un parque comunitario en un prado abierto, al agregar un sendero serpenteante, un paseo de relatos infantiles y plantas autóctonas, y así crear un destino comunitario que es apto para los visitantes y las familias, aprovecha las vistas al río y mejora la participación, los eventos y la calidad de vida de la comunidad.

Brunswick, Maine: revitalización del espacio al aire libre en el nuevo refugio de emergencia de Tedford Housing en Brunswick, al crear un colorido mural y un área interactiva de juegos para incentivar la sanación, la resiliencia y la pertenencia.

Mapleton, Minnesota: inversión en una guardería infantil (Child Care House) de la organización Business of Child Care, una solución lista para implementar que combina un lugar físico con apoyo inicial para ampliar los servicios de cuidado infantil locales.

Webb City, Missouri: creación del Discovery Bus, el laboratorio móvil de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) del distrito escolar de Webb City, para ofrecer experiencias prácticas e innovadoras a estudiantes y a la comunidad, a fin de asegurar el acceso equitativo a la educación en esas disciplinas y preparar a los estudiantes para futuras carreras en ellas.

Kirksville, Missouri: remodelación de un espacio de hormigón al aire libre desaprovechado en Adair County Family YMCA para convertirlo en un espacio recreativo para la familia y la comunidad dedicado a incentivar programas de salud y bienestar para todas las edades.

Laurel, Mississippi: renovación de Trustmark Art Park, añadiendo equipos de juegos duraderos, vallas y medidas de protección contra la sequía para los históricos robles de Virginia del parque, mejorando la seguridad y la sostenibilidad ambiental para la comunidad.

Evergreen, Montana: instalación de un monumento conmemorativo a los veteranos en el banco de alimentos y centro comunitario de North West Montana Veterans Stand Down para reconocer a los veteranos del servicio militar y aumentar la concientización sobre los programas de extensión comunitaria existentes para los veteranos y la comunidad.

Searchlight, Nevada: construcción de una estructura para dar sombra en el jardín comunitario de Searchlight para proteger a las plantas del sol del desierto y continuar brindando a los habitantes acceso a frutas y verduras frescas económicas y mitigar los efectos de vivir en un desierto alimentario.

Cottage Grove, Oregon: renovación de la tienda de segunda mano This and That de Humane Society of Cottage Groves, modernizando el cableado y los paneles eléctricos para reducir los posibles riesgos de incendio, y así continuar siendo una vital fuente de financiamiento para todos los programas de bienestar animal.

Meadville, Pennsylvania: transformación de un lote vacío en un miniparque dinámico y atractivo para crear un punto de acceso al centro y mejorar el acceso al Arc Community Greenspace a través de la colaboración comunitaria.

Mechanicsburg, Pennsylvania: modernización de Railroad Alley, un callejón no utilizado, para convertirlo en un sendero peatonal seguro dedicado para su uso como espacio recreativo comunitario que fomentará oportunidades económicas y la solidaridad en la zona del centro.

St. Stephen, South Carolina: creación de The Sheds on Main, un lote vacío no utilizado transformado en un vibrante parque comunitario y una incubadora de negocios para eventos comunitarios, con el fin de fomentar la conexión social, apoyar el crecimiento de la economía local y revitalizar la calle principal de St. Stephen como un centro social y cultural.

Jasper, Tennessee: instalación de bancas con cargadores solares en la histórica plaza Courthouse Square y en la biblioteca de Jasper para que la población se mantenga conectada cerca de los espacios de reunión y centros comunitarios al aire libre.

La Grange, Texas: construcción de un nuevo patio de comidas y asientos en Fayette County Fairgrounds para que la feria pueda seguir recibiendo visitantes durante eventos por muchos años más.

South Padre Island, Texas: lanzamiento del vehículo móvil de extensión y conservación ambiental de Sea Turtle Inc. para llevar nuestra misión de conservación, educación y rehabilitación de tortugas marinas en peligro de extinción directamente a las comunidades en todo el valle del río Grande, que ofrecerá experiencias prácticas de aprendizaje en escuelas, espacios públicos y áreas relegadas, para ayudar a inspirar el compromiso con el medio ambiente y profundizar el entendimiento de la comunidad sobre la conservación de las tortugas marinas.

Viroqua, Wisconsin: instalación de un sistema exhaustivo de letreros y kioscos en los senderos de Vernon Trails, con siete kioscos en los puntos de partida de los senderos y 80 letreros de orientación a lo largo de tres redes de senderos muy utilizados, así como un campo de disc golf de 18 hoyos para mejorar la seguridad, accesibilidad y navegación y a la vez reforzar la identidad de recreación al aire libre de Vernon County.

T-Mobile se une a Main Street America —una organización sin fines de lucro que trabaja para fomentar la prosperidad de la comunidad, crear economías resilientes y mejorar la calidad de vida a través del desarrollo económico y la preservación de la comunidad con estrategias específicas locales— para hacer realidad el programa de ayuda financiera local Hometown Grants. Las solicitudes de ayuda financiera se evalúan en función de su nivel de detalle, impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones.

“Los pueblos y ciudades pequeñas continuamente definen lo que significa el cambio impulsado por la comunidad, y el programa Hometown Grants de T-Mobile ayuda a aumentar su impacto”, afirma Erin Barnes, presidenta y directora ejecutiva de Main Street America. “Este tipo de inversión empodera a los líderes locales para que conviertan los anhelos que tienen desde hace mucho tiempo en cambios tangibles y duraderos”.

El compromiso continuo de T-Mobile con los pueblos y ciudades pequeñas

El compromiso de Hometown Grants de T-Mobile va más allá de los programas de desarrollo comunitario. El Un-carrier ha otorgado casi $5.3 millones a través del programa Hometown Grants a proyectos comunitarios para fortalecer los ecosistemas de pequeños negocios, desde la revitalización de mercados de agricultores hasta el desarrollo de incubadoras de negocios y mejoras en el diseño de las calles principales. Además de Hometown Grants, T-Mobile se enfoca en asegurarse de que ninguna comunidad se quede atrás con iniciativas como:

Como la red 5G más grande y rápida del país, T-Mobile está presente en los pueblos y ciudades pequeñas y en las zonas rurales para mantenerlos conectados.

Para obtener más información sobre el compromiso de T-Mobile con las comunidades, visita t-mobile.com/hometowngrants. Y para ver cómo Hometown Grants está generando cambios, haz clic aquí.

Acerca de Main Street America

Main Street America lidera un movimiento de colaboración con socios y líderes comunitarios que promueve la prosperidad de las comunidades, crea economías resilientes y mejora la calidad de vida a través del desarrollo económico basado en el lugar y la preservación de la comunidad en el centro de la ciudad y los distritos comerciales locales a lo largo del país. Durante más de 40 años, Main Street America ha ayudado a construir el poder económico en los centros de las ciudades y los distritos comerciales locales a través de nuestro distintivo marco Main Street Approach™. Fundada como el National Main Street Center® en 1980, Main Street America ha contribuido a generar más de $107,620 millones en reinversión local, a rehabilitar 335,675 edificios, a crear 782,059 nuevos empleos y a poner en marcha 175,323 nuevos negocios en más de 2,000 comunidades. Conoce más sobre Main Street America aquí.

Internet 5G Residencial de T-Mobile: no disponible en todas las áreas. Vía red celular 5G; las velocidades varían según factores que afectan las redes celulares. Proyecto 10Millones: la elegibilidad para el programa National School Lunch se verifica al inscribirse. La más rápida según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® de los resultados nacionales de puntuación de velocidad que incorporan velocidades de carga y descarga en 5G para el sem. 2 de 2024. Consulta detalles de T-Mobile Starlink en T-Mobile.com. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en T-Mobile.com.

