Este es el impacto de $23 millones de dólares repartidos entre 500 comunidades: la historia del programa Hometown Grants de T‑Mobile

La cocina del histórico puesto Riggs-Hamilton American Legion Post 20, ubicado en el centro de Russellville, Arkansas, ahora está repleta de café, charlas y comida casera.

Esta pequeña ciudad de unos 30,000 habitantes, tiene uno de los porcentajes más altos de veteranos del estado, por lo que la cocina de esta organización es fundamental para el servicio que presta a la comunidad.

“Cuando sales de las fuerzas armadas, a veces sientes que no tienes un lugar al que realmente perteneces”, explica Bart Noland, director de motociclistas del American Legion Post 20. “El puesto de American Legion aquí en Russellville es una parte muy importante de nuestra vida cotidiana”.

Ese sentido de pertenencia es lo que los líderes locales de Russellville esperaban fortalecer al proponer modernizar la cocina de este edificio de 90 años y hacerlo más accesible. En marzo de 2024, una ayuda financiera local de $50,000 del programa Hometown Grants de T‑Mobile lo hizo posible.

T‑Mobile otorgó el subsidio a través de su programa Hometown Grants, en colaboración con Main Street America (MSA) —una organización sin fines de lucro que lidera un movimiento de colaboración con socios y líderes comunitarios para promover la prosperidad de las comunidades, crear economías resilientes y mejorar la calidad de vida a través del desarrollo económico basado en el lugar y la preservación de la comunidad— con el fin de identificar las comunidades en las que los fondos pudieran tener el mayor impacto.

“La ayuda de T‑Mobile nos ha salvado la vida”, señala Danielle Housenick, directora ejecutiva de Main Street Russellville, un programa afiliado de MSA, que opera bajo Main Street Alabama, el programa de coordinación a nivel estatal. “La mayor parte del dinero se usó para renovar por completo la cocina, lo cual ha marcado una enorme diferencia”.

El proyecto de Russellville es solo una de estas historias. Hay muchísimas más en distintas partes del país; entre ellas, parques donde los niños pueden jugar con total seguridad, espacios en el corazón de las comunidades que han recuperado su vitalidad, centros de recuperación ante desastres que ahora son más acogedores y mucho más. En conjunto, demuestran lo que sucede cuando se empodera a las comunidades para que definan lo que conexión significa para ellas.

Desde 2021, el programa Hometown Grants de T‑Mobile ha ayudado a financiar más de 500 proyectos en 49 estados y Puerto Rico, invirtiendo 22.8 millones de dólares en comunidades con poblaciones de 50,000 habitantes o menos. Pero lo más importante es lo que ellas han logrado, proyectos que han beneficiado a millones de personas en todo el país.

El motivo que impulsa el programa Hometown Grants

T‑Mobile lanzó el programa de ayuda financiera local Hometown Grants como parte de su compromiso 5G para todos, la promesa de que ninguna comunidad, grande o pequeña, se quedaría atrás a medida que el país avanzara hacia la siguiente era de conectividad.

En 2021, ese compromiso giraba en torno a la construcción de un futuro en el que más personas en más lugares pudieran aprovechar los beneficios de la red 5G. Cinco años después, ese futuro parece mucho más real. T‑Mobile es ahora la Mejor Red del País y cobertura 5G se ha ampliado en más de 1.3 millones de millas cuadradas desde 2020.

Pero para T‑Mobile, garantizar que los pueblos y ciudades pequeñas formaran parte de ese futuro significaba estar presente de varias maneras. Significaba construir la red y, al mismo tiempo, ayudar a las comunidades a generar acceso, oportunidades y las herramientas y los espacios necesarios para prosperar.

A través del programa Hometown Grants, T‑Mobile apoyó proyectos elegidos por las personas que mejor conocían sus localidades. En muchos lugares, las ideas ya existían, se habían analizado en reuniones o habían sido impulsadas durante años por voluntarios y líderes locales. Solo necesitaban una manera de poner esas ideas en marcha.

“Cuando lanzamos el programa Hometown Grants en 2021, asumimos el compromiso de ser una fuerza para hacer el bien en las comunidades de todo el país”, afirma Jon Freier, director ejecutivo de operaciones de T‑Mobile. “Cinco años después, ese compromiso se ha convertido en una inversión de casi 23 millones de dólares en 500 comunidades que ha permitido restaurar calles principales, ampliar espacios públicos y fortalecer el tejido social de la vida en los pueblos pequeños”.

Apoyamos los proyectos de las comunidades del país

En Ukiah, California, voluntarios de la organización Ukiah Disaster Relief of Northern California (UDRNC) estaban realizando una labor profundamente personal para cuidar el bienestar físico y mental de sus vecinos tras desastres naturales como los incendios forestales. Pero esa labor se realizaba en un espacio que no estaba diseñado para brindar el apoyo que ellos ofrecían.

Un subsidio del programa Hometown Grants ayudó a cambiar esa situación.

“Cuando T‑Mobile apareció en escena y nos dio los fondos para brindarles a los clientes lo que necesitan en el momento en que más lo necesitan, fue simplemente un milagro”, señala Barbara Thurston, voluntaria de UDRNC.

Como su compañera Debbie Christenson dice: “Ahora, al entrar a este edificio, notas que nuestros beneficiarios se sienten como en casa con nosotros. Sienten que aquí están a salvo”.

Y en Ponca City, Oklahoma, el subsidio ayudó a llevar algo inesperado al centro de la ciudad: una pista de hielo.

“La pista Ice on the Plaza fue una forma de traer una atracción propia de una gran ciudad a nuestro centro”, explica Maci Graves, directora ejecutiva de Ponca City Main Street, un programa local acreditado de la MSA, que opera bajo el Oklahoma Main Street Center, el programa de coordinación a nivel estatal. “Esto nos dio la oportunidad de incorporar una calidad de vida que no habíamos tenido antes”.

Para Chelsi Hendrickson, presidenta de la junta de Ponca City, el impacto radica en lo que la ciudad podrá seguir construyendo durante años.

“Lo mejor de la pista de hielo es su longevidad”, afirma Hendrickson. “Podremos seguir usándola en 10 o 20 años más”.

“La creatividad y la pasión que acompañan a estos proyectos pueden transformar a la comunidad entera, desde la cantidad de personas beneficiadas y los cientos de miles de horas que han dedicado de manera voluntaria, hasta los empleos que se han creado”, explica Freier. “Este es el poder de la inversión en ideas locales”.

Cinco años de Hometown Grants Detrás de la renovación de cada cocina, cada centro de la ciudad y cada parque infantil hay cifras aún mayores. A lo largo de cinco años, el programa Hometown Grants ayudó a que el impacto de la inversión de 22.8 millones de dólares en las comunidades fuera mucho más grande: Se beneficiaron más de 4.3 millones de personas Se crearon casi 3,000 empleos Hasta la fecha se ha completado el 75% de los proyectos Más de 300,000 horas de trabajo voluntario Casi 9 millones de dólares para el desarrollo de pequeños negocios Casi 126 millones de dólares en fondos complementarios procedentes de otras fuentes

El compromiso de T‑Mobile con los pueblos y las ciudades pequeñas del país no se detiene aquí

Puede que el programa Hometown Grants esté llegando a su fin, pero el trabajo de T‑Mobile en los pueblos y ciudades pequeñas de Estados Unidos llegó para quedarse y la gente continuará viéndolo todos los días de una forma u otra.

Internet 5G Residencial de T‑Mobile, el servicio de Internet 5G residencial más rápido de EE. UU., está disponible en todo el país, incluso para millones de hogares en pueblos y ciudades pequeñas, y T‑Mobile Fiber se está expandiendo para llevar Internet rápido y confiable a un número aún mayor de comunidades.

A través del Proyecto 10Millones, T‑Mobile asignó 10.7 billones de dólares para ayudar a ofrecer conectividad gratis a hasta 10 millones de estudiantes elegibles, mientras T-Satellite con Starlink está ayudando a mantener a las personas conectadas en algunos de los rincones más remotos del país. Además, la incorporación de UScellular ha ampliado aún más el alcance de T‑Mobile en las regiones rurales.

Luego tenemos Friday Night 5G Lights, una competencia a nivel nacional que ya va por su tercer año, en la que una high school que resulte merecedora ganará una increíble renovación de su estadio de football por un valor de 1 millón de dólares. T‑Mobile tiene previsto anunciar los 40 finalistas de la división el 8 de octubre, y la votación pública se llevará a cabo hasta el 25 de octubre para llegar a 4 finalistas. A partir de ahí, una high school será finalmente coronada como ganadora del gran premio el 12 de noviembre. Cualquier persona del país con una dirección de email válida puede votar una vez al día en FridayNight5GLights.com o a través de la app T-Life.

Nuestros socios de Main Street America siguen ofreciendo una variedad de recursos para apoyar proyectos de desarrollo comunitario, lo cual incluye herramientas, guías y videos gratis y on demand en su Centro de Conocimiento, cursos de profundización a través de su Academia en línea y la posibilidad de convertirse en miembro para unirse a una red nacional de otros promotores comunitarios.

Más allá de todas las maneras en que T‑Mobile invierte en las comunidades de Estados Unidos, son los pequeños momentos de calidez humana los que cuentan la verdadera historia.

En Russellville, la renovación se ha integrado en la vida cotidiana del American Legion Post 20: en las comidas que se sirven, en las conversaciones alrededor de las mesas y en los veteranos que siguen acudiendo para apoyarse mutuamente.

Y las palabras de Noland —sobre dejar las fuerzas armadas y no siempre tener un lugar al que sientas que perteneces— significan algo que va mucho más allá del servicio móvil. Se adentra en espacios que nos hacen sentir que estamos exactamente donde debemos estar, conectados con las personas que nos ayudan a ser quienes somos.

Ese es el impacto de un compromiso de 23 millones de dólares en 500 localidades: una cocina donde la gente se reúne, un lugar seguro tras un desastre, una tradición construida para perdurar en el centro de una ciudad y mucho más.

Más que nada, ese compromiso se transforma en personas que convierten ideas en lugares donde sus comunidades se sienten aún más como en casa.

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Internet 5G residencial más rápido según el análisis de Ookla® de los datos de Ookla Speedtest Intelligence® para el sem. 2 de 2025.