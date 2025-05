La red 5G de T‑Mobile impulsa uno de los Majors más conectados de la historia en el PGA Championship 2025

BELLEVUE, Washington. 14 de mayo de 2025. La red 5G de T-Mobile está reinventando la forma en que los fans disfrutan los deportes y está cobrando protagonismo en uno de los eventos de golf más importantes. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que su red 5G Avanzada impulsará experiencias innovadoras dentro y fuera del campo en el PGA Championship de este año, del 12 al 18 de mayo en el Quail Hollow Club en Charlotte, North Carolina.

PGA of America usará tecnología de soluciones avanzadas de red (ANS) 5G de T-Mobile, como la segmentación de red y la red 5G on Demand de T-Mobile —una red privada portátil 5G—, para darles a los fans, a los encargados de la transmisión y al personal del evento nuevas maneras de experimentar el torneo mediante innovaciones 5G pioneras en la industria. Esto es lo que nos espera en el PGA Championship de este año:

Transmisión inmersiva de realidad mixta: CBS Sports e ESPN estrenarán T5G on 14, una función de transmisión que combina realidad aumentada con datos generados por IA y crea una visualización inmersiva con un mapa virtual del desempeño en los hoyos, la velocidad de los palos y el análisis del swing de cada golpe a partir del hoyo 14. La red 5G on Demand, una red privada portátil, ayudará a proporcionar imágenes en HDR completo, que acercarán a los fans al juego de una manera nueva y dinámica.

CBS Sports e ESPN estrenarán T5G on 14, una función de transmisión que combina realidad aumentada con datos generados por IA y crea una visualización inmersiva con un mapa virtual del desempeño en los hoyos, la velocidad de los palos y el análisis del swing de cada golpe a partir del hoyo 14. La red 5G on Demand, una red privada portátil, ayudará a proporcionar imágenes en HDR completo, que acercarán a los fans al juego de una manera nueva y dinámica. Conexión en tiempo real con cada golpe: en otra innovación pionera para el PGA Championship, cada swing que se muestre en la transmisión se analizará en tiempo real usando inteligencia artificial y se enviarán notificaciones para ver los golpes notables en Roar Moments, losvideos de momentos destacados. Quienes tengan la app móvil PGA Champs recibirán estas notificaciones de los golpes más complicados o significativos, de modo que los fans sientan como si estuvieran dentro de las cuerdas sin importar que estén en casa o en el campo.

en otra innovación pionera para el PGA Championship, cada swing que se muestre en la transmisión se analizará en tiempo real usando inteligencia artificial y se enviarán notificaciones para ver los golpes notables en Roar Moments, losvideos de momentos destacados. Quienes tengan la app móvil PGA Champs recibirán estas notificaciones de los golpes más complicados o significativos, de modo que los fans sientan como si estuvieran dentro de las cuerdas sin importar que estén en casa o en el campo. Optimización de las operaciones del campo: con conectividad de alta velocidad y baja latencia impulsada por la red 5G Avanzada y la segmentación de red de T-Mobile, los fans pueden moverse con facilidad a través de los puntos de ingreso y los puestos, mientras que los periodistas fotográficos podrán aprovechar velocidades de carga rápidas y confiables para compartir imágenes en alta resolución y momentos importantes con las salas de prensa y las audiencias prácticamente en tiempo real. En el campo, eso significa líneas más rápidas y contenido más veloz para todos.

con conectividad de alta velocidad y baja latencia impulsada por la red 5G Avanzada y la segmentación de red de T-Mobile, los fans pueden moverse con facilidad a través de los puntos de ingreso y los puestos, mientras que los periodistas fotográficos podrán aprovechar velocidades de carga rápidas y confiables para compartir imágenes en alta resolución y momentos importantes con las salas de prensa y las audiencias prácticamente en tiempo real. En el campo, eso significa líneas más rápidas y contenido más veloz para todos. Experiencias exclusivas para clientes: los clientes de T-Mobile que vayan al campo podrán disfrutar un trato VIP con Magenta Status durante todo el fin de semana en el Club Magenta, el lounge premium de T-Mobile que ofrece vistas incomparables del 10.o green, además de la presencia sorpresa de invitados especiales, como Max Homa, Wyndham Clark, Bryce Young y Jordan Davis, junto con recuerdos de edición limitada, carga de teléfonos gratis, bebidas y más, solo por ser clientes de El Un-carrier.

“El PGA Championship es una verdadera demostración de las formas en que la red 5G puede impactar cada aspecto de estos importantes eventos. Desde ayudar a impulsar las características inmersivas de la transmisión para el hogar hasta la emoción de un Roar Moment en el campo, la red 5G de T-Mobile conecta a los fans con el deporte como nunca”, señala Callie Field, presidenta de T-Mobile Business Group. “Es particularmente emocionante ver cómo la sólida cartera de soluciones 5G de T-Mobile mejora continuamente las operaciones en eventos emblemáticos como este y genera experiencias increíbles para los fans”.

Transmisiones que dan vida al golf

Por primera vez, una red privada 5G conectará cámaras inalámbricas en los últimos nueve hoyos de un campeonato de golf major. CBS Sports e ESPN usarán la red 5G on Demand de T-Mobile para permitir que múltiples cámaras inalámbricas les lleven a los espectadores imágenes en HDR completo desde los últimos nueve hoyos, incluida la famosa Milla Verde. La red 5G de T-Mobile crea una nueva era de flexibilidad y movilidad para los encargados de la transmisión.

La conectividad ultrarrápida y de baja latencia de T-Mobile ayudará a impulsar el debut de transmisión de T5G on 14, una visualización dinámica mediante realidad aumentada de los golpes de salida en el hoyo 14. Por primera vez, un mapa virtual inmersivo se superpondrá a los datos de desempeño procesados prácticamente en tiempo real para ofrecerles a los fans información de análisis, como el desempeño de cada jugador en el hoyo, datos sobre los golpes, como la velocidad del palo, y más. Estas características de producción impulsadas por IA, junto con elementos visuales de realidad aumentada en tiempo real, les proporcionarán a los fans información sin precedentes sobre la acción.

La red 5G Avanzada de T-Mobile y sus capacidades de producción remota de video también mejorarán el contenido para los fans de los canales digitales que PGA of America posee y opera. La red de T-Mobile conectará múltiples cámaras que mostrarán entrevistas a pie en el campo que ofrecerán un análisis de los puntos de vista de los profesionales de cara a un gran campeonato; imágenes dinámicas en vivo desde el campo T5G Range en Quail Hollow, y mostrarán en vivo las opiniones de los entrenadores de la PGA en PGA Frisco; e incluso un segmento en vivo desde el campo T5G Range el miércoles del PGA Championship.

Estas atractivas ofertas de contenido, agrupadas bajo el lema Champ Connections powered by T-Mobile (conexiones de los campeonatos impulsadas por T-Mobile), se integrarán en la app PGA Championships, los canales de YouTube de PGA of America y otras plataformas de redes sociales, y les permitirán a los fans seguir la acción cuando y como quieran.

Conexión de las experiencias de los fans

T-Mobile y PGA of America están convirtiendo la app PGA Championships en un compañero de campo inteligente. Ofrecerá información en tiempo real sobre jugadores cercanos, los puestos y herramientas de navegación. Y por primera vez en uno de los torneos de golf de mayor prestigio, la app enviará notificaciones sobre los Roar Moments para que los fans no se pierdan ni un momento, tanto si están dentro como fuera del campo. Las alertas de Roar Moments analizan y clasifican con IA cada golpe que se muestre en la transmisión; y ofrecen videos de los momentos destacados dinámicamente y casi en tiempo real.

Para los fans que asistan al campeonato, T-Mobile exhibirá todo lo que T-Life puede hacer. Los clientes de T-Mobile con hasta dos invitados podrán visitar el Club Magenta, ubicado en el 10.o green para descubrir todos los beneficios de Magenta Status. Como recompensa por ser clientes de T-Mobile, los fans podrán reponer energías y cargar sus teléfonos mientras disfrutan todos los beneficios de ser clientes de T-Mobile. El Club Magenta ofrecerá regalos exclusivos, como productos específicos y sillas para usar en el campo, además de juegos de putting con realidad aumentada y bebidas para refrescar a los invitados durante el torneo.

El Club Magenta también contará con la presencia de invitados especiales, como los golfistas profesionales Max Homa y Wyndham Clark, el mariscal de campo Bryce Young y el artista de música country Jordan Davis. Además, los miembros del equipo de Fore Play de Barstool Sports también serán parte de la acción durante la semana.

Eficiencias operativas gracias a la red 5G

Detrás de escena, T-Mobile agiliza prácticamente cada detalle del campeonato. El golf presenta desafíos únicos de conectividad debido a factores como la cantidad de público, el traslado de las personas y la compleja y enorme distribución del campo. Pero la red 5G de T-Mobile lo simplifica todo, ya que les proporciona al personal del evento y a los fans un nivel superior de conectividad a lo largo de los 250 acres del campo, mientras aumenta la cobertura en toda el área metropolitana de Charlotte.

PGA of America utilizará segmentación de red para conectar sin interrupciones los sistemas de todos los puntos de venta y de escaneo de entradas del campo. Con la segmentación de red, los operadores del evento disponen de capacidad dedicada y flexibilidad para procesar pagos o escanear entradas sin necesidad de implementar engorrosas conexiones con cableado físico. El personal del evento también utilizará un sistema dedicado de tipo push-to-talk (pulsar para hablar) para garantizar una comunicación eficaz con los miembros del equipo en todo el campo y fuera de él, a fin de manejar cualquier situación o posible emergencia en tiempo real.

Además, la red 5G de T-Mobile impulsará un robot autónomo con IA para recoger pelotas que usa sensores y cámaras para navegar por el campo T5G Range y automatizar la tarea de recoger las pelotas de golf y mantener el campo despejado mientras los jugadores se preparan para sus rondas en el campeonato.

“Nuestra asociación con T-Mobile abrió la puerta de las posibilidades para conectar a los fans con el golf”, explica Jeff Price, director comercial de PGA of America. “La red rápida y confiable ayuda a garantizar que podamos configurar e implementar de manera más eficiente la infraestructura clave en nuestros campeonatos y nos ayuda a ofrecerles experiencias increíbles a los espectadores en casa y en el campo de juego”.

Para más información sobre todas las maneras en que T-Mobile está superando a la competencia, visita t-mobile.com.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

# # #

Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en T-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita: https://www.t-mobile.com.

Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T-Mobile US, Inc.

MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.

investor.relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com