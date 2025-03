Que fluyan las ventajas: T‑Mobile invita a sus clientes un Slurpee de 7-Eleven gratis cada mes

BELLEVUE, Washington. 3 de marzo de 2025.

Cuáles son las novedades: abre la llave y deja que fluyan los beneficios. Para refrescarte aún más, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció el día de hoy que los clientes de El Un-carrier desde ahora pueden obtener un Slurpee grande de las tiendas participantes 7-Eleven y Speedway gratis cada mes. Ya sea que tu sabor favorito sea Cherry, Piña Colada, Blue Raspberry o que crees tu propia mezcla personalizada, los clientes de T-Mobile y Metro by T-Mobile pueden reclamar su Slurpee gratis a partir del martes 4 de marzo, a través de T-Mobile Tuesdays en la app T-Life.

El martes solía ser un día más, hasta que El Un-carrier presentó T-Mobile Tuesdays, que cambió la historia de los programas de lealtad y agradecimiento a los clientes y lo transformó en un día de celebración con regalos, ventajas exclusivas y más, solo para darle las gracias a sus clientes cada semana.

Ahora, después de 450 martes y 1.2 billones de regalos, T-Mobile agrega un Slurpee de 7-Eleven a su ya impresionante línea de ventajas exclusivas. Desde la presentación de T-Mobile Tuesdays en 2016, los clientes de El Un-carrier han aprovechado más de 500 millones de ofertas en comidas, 74 millones de beneficios en pizzas y 56 millones de entradas al cine con descuento.

Por qué es importante: las personas a lo largo del país consumen Slurpees todos los días y ahora los clientes de T-Mobile y Metro pueden disfrutarlos gratis en las tiendas de 7-Eleven y Speedway de todo el país.



Y además, otros tantos beneficios desde el primer día:

Todo esto se suma al servicio móvil con la red 5G más grande y rápida del país.

Para quiénes es importante: para todos los clientes de T-Mobile y Metro fanáticos de los Slurpees.

Cómo funciona: los clientes de T-Mobile y Metro pueden reclamar gratis su Slurpee de 7-Eleven tamaño pequeño, mediano o grande a través de T-Mobile Tuesdays en la app T-Life o en la app Metro a partir del martes 4 de marzo. Para más información, visita es.t-mobile.com/offers/t-mobile-tuesdays.

Por tiempo limitado; sujeto a cambio. Requiere planes elegibles para el conjunto completo de beneficios; detalles aquí: es.t-mobile.com/status. Para conocer detalles y ofertas actuales, consulta T-Mobile Tuesdays. La más rápida según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® de los resultados nacionales de puntuación de velocidad que incorporan velocidades de carga y descarga en 5G para el sem. 2 de 2024. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com.

