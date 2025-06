T‑Mobile Tuesdays cumple nueve años y los celebra en grande con regalos épicos para sus clientes

El Un-carrier trae descuentos y ahorros exclusivos en marcas que te encantan como Burger King®, 7-Eleven, Shell y más. Y por si fuera poco, ¡hay 9 premios épicos que incluyen $90,000 en efectivo, unas vacaciones de ensueño y una SUV Honda Prologue totalmente nueva!

BELLEVUE, Washington. 2 de junio de 2025. Spoiler alert: los clientes de T-Mobile están por recibir puro cariño. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy cómo va a celebrar los nueve años consintiendo a sus clientes con T-Mobile Tuesdays. A partir de mañana, el Un-carrier lanza su “Thankiversary”, una celebración repleta de más descuentos, más premios y muchas razones para seguir eligiendo T-Mobile. Desde su lanzamiento en 2016, T-Mobile Tuesdays ha sido una forma de agradecer a los clientes cada semana: sin ataduras, sin trucos, simplemente «gracias». Y después de más de 1.2 billones de regalos, la fiesta sigue… porque dar más sigue siendo parte del plan.

A partir de mañana, martes 3 de junio, los clientes de T-Mobile —incluso los clientes de Metro by T-Mobile y los pequeños negocios— pueden disfrutar de:

Comida gratis: una bebida grande Slurpee® gratis de 7-Eleven, una Whopper® Jr. gratis con una compra de $1 en Burger King®; compra un pedido de 10 alitas en Wingstop y llévate 10 más gratis; y en Cinnabon, compra un producto horneado y llévate otro gratis.

una bebida grande Slurpee® gratis de 7-Eleven, una Whopper® Jr. gratis con una compra de $1 en Burger King®; compra un pedido de 10 alitas en Wingstop y llévate 10 más gratis; y en Cinnabon, compra un producto horneado y llévate otro gratis. Descuentos en gasolina: ahorra 25¢ por galón (hasta 20 galones) en Shell a través del programa de recompensas en combustible Fuel Rewards®.

ahorra 25¢ por galón (hasta 20 galones) en Shell a través del programa de recompensas en combustible Fuel Rewards®. Entradas al cine por $5: disfruta entradas de cine por solo $5 para ver la película Ballerina, la secuela de John Wick. Y prepárate para ir al cine de nuevo el 24 de junio, con entradas por $5 para ver la muy esperada F1: La película, todo a través de Atom Tickets.

Desde 2016, los clientes han ahorrado más de 500 millones de ofertas en restaurantes, 56 millones en entradas al cine y 4.5 millones de bebidas Slurpee®… ¡y las sorpresas no paran! Además de los agradecimientos épicos que ya mencionamos, T-Mobile también les da a sus clientes la oportunidad de participar para ganar uno de nueve premios increíbles, que también comienzan (¡sí, acertaste!) el martes 3 de junio. Estos premios son:

$90,000 en efectivo: sin ataduras, solo el fajo de billetes. ¡Como caído del cielo!

sin ataduras, solo el fajo de billetes. ¡Como caído del cielo! Vacaciones de ensueño: reserva un viaje único para cuatro personas a cualquier lugar del mundo con hasta $100,000 para cubrir el costo de vuelos y hoteles, más dinero extra para pasarlo a lo grande.

reserva un viaje único para cuatro personas a cualquier lugar del mundo con hasta $100,000 para cubrir el costo de vuelos y hoteles, más dinero extra para pasarlo a lo grande. Una Honda Prologue 2025: sal a la carretera con estilo en esta SUV eléctrica, totalmente nueva y lista para la aventura.

sal a la carretera con estilo en esta SUV eléctrica, totalmente nueva y lista para la aventura. Google Pixel 9a para todos: la magia simplificada. Obtén cuatro teléfonos Google Pixel 9a con Gemini integrado, además de un cheque para cubrir un año entero de servicio de T-Mobile para los cuatro teléfonos.

la magia simplificada. Obtén cuatro teléfonos Google Pixel 9a con Gemini integrado, además de un cheque para cubrir un año entero de servicio de T-Mobile para los cuatro teléfonos. Compras desenfrenadas en Amazon.com: $1,000 para gastar en Amazon.com.

$1,000 para gastar en Amazon.com. Un año de gasolina en Shell por cuenta nuestra: ya sea para viajes por carretera, recados o lo que quieras, puedes contar con que El Un-carrier te mantendrá el tanque lleno.

ya sea para viajes por carretera, recados o lo que quieras, puedes contar con que El Un-carrier te mantendrá el tanque lleno. Un año de hamburguesas Whopper ® : ¿se te antoja una delicia asada? Gana un año entero de hamburguesas Whopper® de Burger King®.

® ¿se te antoja una delicia asada? Gana un año entero de hamburguesas Whopper® de Burger King®. Un año de Wingstop: ¿alitas cada semana? Claro que sí. Llévate alitas gratis de Wingstop cada semana durante un año.

¿alitas cada semana? Claro que sí. Llévate alitas gratis de Wingstop cada semana durante un año. Un año de conciertos por cuenta nuestra: desde estrellas hasta nuevas revelaciones, disfruta un año de shows en vivo por cuenta de T-Mobile.

Y hay más formas de ganar todo el mes. A partir del 10 de junio, los clientes pueden participar para tener la oportunidad de ganar entradas VIP para el festival de música Austin City Limits, con los vuelos y el hotel por cuenta nuestra. Y a partir del 24 de junio, participan por la oportunidad de ganar un viaje con todos los gastos pagados al Gran Premio de FÓRMULA 1 de Las Vegas de 2025.

Para más detalles, visita T-Mobile Tuesdays en las app T-Life o de Metro.

Más beneficios desde el primer día

En T-Mobile, ser cliente significa más: es como pertenecer a un club exclusivo donde el único requisito es elegir a El Un-carrier. Es la mejor relación de calidad-precio de la industria y una experiencia de primera categoría, todo sumado al servicio móvil en la red 5G líder del país. Esto es Magenta Status, y todo comienza desde el primer día. Junto con todos los beneficios que los clientes de T-Mobile saben que recibirán cada semana a través de T-Mobile Tuesdays, obtienen aún más ventajas inigualables y un tratamiento único. Tienen acceso al mejor combo de streaming para entretenimiento en servicio móvil con Apple TV+ por cuenta nuestra, Hulu por cuenta nuestra y Netflix por cuenta nuestra, más MLS Season Pass por cuenta nuestra y suscripciones gratis a MLB.TV durante toda la temporada, cuando esté disponible. Los clientes también tienen acceso a la conectividad de T-Satellite, wifi gratis en vuelos, datos internacionales gratis en más de 215 países y destinos, beneficios exclusivos en hoteles y renta de autos y más.

El plan Experience Beyond de T-Mobile es el plan con más beneficios en la industria de servicio móvil. Además de obtener todos los beneficios incluidos con Magenta Status, viene con upgrades de teléfonos todos los años, un precio garantizado por cinco años para llamadas, textos y datos y más, lo que significa más de $200 en valor agregado por línea, cada mes.

Los clientes pueden manejar su plan junto con todos sus beneficios, incluidas estas ventajas insuperables de T-Mobile Tuesdays a través de la app T-Life en Android y iOS o, para los clientes de Metro by T-Mobile, a través de la app de Metro en Android y iOS. Para conocer más sobre todas las ventajas extra que tienes por ser cliente de El Un-carrier, visita t-mobile.com/membership.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

Precio garantizado por 5 años: sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. Lo garantizado significa que no vamos a cambiar el precio de las llamadas, textos y datos 5G de los smartphones en nuestra red por al menos 5 años mientras tengas un plan Experience. Ve exclusiones y más detalles en T-Mobile.com. Se requiere servicio elegible para T-Mobile Tuesdays. Consulta todos los términos de la oferta en la app T-Life. Términos generales de los sorteos: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Está abierto a residentes de los cincuenta estados de EE. UU., PR, USVI y D. C., mayores de 18 años. Para obtener información sobre cómo participar y leer el reglamento completo, ingresa a amoe.t-mobiletuesdays.com/page/rules. Nula donde esté prohibida. Austin City Limits: período de participación: DEL 10 DE JUNIO DE 2025 A LAS 5:00 A.M. (HORA DEL ESTE) AL 17 DE JUNIO DE 2025 A LAS 4:59 A.M. (HORA DEL ESTE). Grand Prix: período de participación: DEL 24 DE JUNIO DE 2025 A LAS 5:00 A.M. (HORA DEL ESTE) AL 1.O DE JULIO DE 2025 A LAS 4:59 A.M. (HORA DEL ESTE). Un Thankiversary épico: período de participación: DEL 3 DE JUNIO DE 2025 A LAS 5:00 A.M. (HORA DEL ESTE) AL 10 DE JUNIO DE 2025 A LAS 4:59 A.M. (HORA DEL ESTE). Una hamburguesa Whopper® por semana. Bonificada con una tarjeta de regalo BK® de $500. Sujeto a términos y condiciones de la tarjeta de regalo, www.bk.com/gift-card-terms. $200 en beneficios: según el valor de venta de los beneficios mensuales disponibles con el plan Experience Beyond, como entretenimiento, beneficios para viajes y protección contra llamadas fraudulentas. Consulta los detalles del plan para ver todos los beneficios incluidos. Algunos beneficios podrían requerir activación.

