T‑Mobile marca historia con su 5G Avanzada en todo el país: una moderna red de servicio móvil para consumidores, empresas y desarrolladores

Cuáles son las novedades: T-Mobile ahora tiene la única red nacional 5G avanzada del país, desarrollada en la única arquitectura de 5G autónoma (5G SA) de la industria.

Por qué es importante: las aplicaciones modernas de servicio móvil requieren un alto rendimiento, baja latencia y uniformidad en las distintas áreas geográficas. Una red nacional 5G avanzada es fundamental para aprovechar todo el potencial de 5G.

Para quiénes es importante: para los usuarios de servicio móvil que desean alcanzar un nuevo nivel de rendimiento y confiabilidad, desarrolladores que quieren aprovechar todo el potencial de las experiencias con alta capacidad de respuesta y empresas que buscan usar la tecnología más avanzada para mejorar la capacidad y la eficiencia, y reducir los costos.

BELLEVUE, Washington. 24 de abril de 2025. El Un-carrier deja la vara alta… otra vez. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que es la primera red de servicio móvil del país en alcanzar un hito fundamental: ¡la red 5G Avanzada de T Mobile ahora está en todo el país!

Solo los clientes de T-Mobile pueden aprovechar todo el potencial de 5G Avanzada, mientras que otras compañías se quedaron media generación atrás, ya que han implementado lentamente la arquitectura 5G SA necesaria, que es esencial para la 5G avanzada. Por el contrario, T-Mobile desarrolló su red 5G desde el principio con los elementos fundamentales para llegar a este momento.

“En todo el país” es mucho más que una etiqueta, es una prueba del compromiso de T-Mobile de ofrecer las soluciones de red más avanzadas. Esto permite a los creadores, incluidos los desarrolladores de apps, ingenieros de software, innovadores tecnológicos y empresas, aprovechar las experiencias de última generación. Ahora los usuarios pueden aprovechar aplicaciones más inmersivas, como realidad extendida (XR), videojuegos en la nube sin interrupciones, eventos interactivos en vivo, integraciones intuitivas para hogares con dispositivos inteligentes, wearables innovadores y servicios de ubicación mejorados y altamente precisos, entre muchas otras posibilidades.

“En T-Mobile, nuestra visión de 5G Avanzada no se define por un único momento, sino por nuestro compromiso continuo con la adaptación y la evolución”, afirma Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile. “Nuestro trayecto hacia la 5G Avanzada ya comenzó: no solo estamos adoptando nuevas tecnologías, sino que las estamos moldeando activamente para ofrecerles experiencias más significativas a nuestros clientes”.

¿Qué es la 5G Avanzada?

3GPP es el organismo global que establece los estándares para el funcionamiento de 5G. Su última actualización, 5G Avanzada (versión 18), potencia las redes con IA y automatización integradas. Pero T-Mobile no solo sigue las reglas; las reinventa. Al combinar elementos de las versiones 17 y 18, El Un-carrier le da un giro magenta a la visión de 3GPP de ofrecer a sus clientes mejor rendimiento, innovación audaz y servicio inigualable. En última instancia, la 5G Avanzada se medirá por las experiencias que ofrece tanto a los consumidores como a las empresas. Esas experiencias se pueden clasificar en cuatro pilares: experiencias mejoradas y enriquecidas, experiencias basadas en la intención, experiencias de IA y experiencias dominantes.

Experiencias mejoradas y enriquecidas

Este es el pilar del factor sorpresa. La 5G Avanzada potencia las velocidades de descarga y de enlace ascendente a través de la agregación de proveedores y, mediante tecnologías como baja latencia, baja pérdida y rendimiento escalable (L4S) (antes solo disponibles a través de redes por cable), reduce la latencia gracias a un rendimiento más estable.

Los videojuegos, la realidad aumentada o realidad virtual, la realidad extendida, las videollamadas y las videoconferencias ―aplicaciones que requieren envío y recepción de grandes cantidades de datos con muy poca latencia― serán las que más se beneficiarán de esta característica de la 5G Avanzada. Menos retrasos y buffering. ¡Más diversión!

Experiencias basadas en la intención

Uno de los grandes retos de las redes móviles es que no siempre son predecibles, es decir, el rendimiento de la red puede variar significativamente según qué tan congestionada esté. Para la mayoría de los consumidores y empresas, incluso una red muy congestionada ofrece una experiencia sólida. Sin embargo, esta falta de control constante ha evitado que las redes inalámbricas se consideren realmente para muchas aplicaciones especializadas o de misión crítica.

¡La 5G Avanzada cambia la ecuación! Mediante la segmentación de red, una técnica de gestión de red que personaliza la conexión para cumplir con las necesidades de uso específico, T-Mobile puede crear una experiencia de red altamente uniforme. Algunos ejemplos de experiencias basadas en la intención:

Recientemente, T-Mobile lanzó T-Priority, el primer y único segmento de red 5G del país dedicado a los miembros de servicios de emergencia.

SASE de T-Mobile utiliza un segmento de red para proteger a las empresas y a las organizaciones contra amenazas cibernéticas.

T-Mobile ha usado con éxito la segmentación de red para ejecutar sistemas de puntos de venta que gestionan millones de dólares en transacciones en eventos multitudinarios, como el Gran Premio de Las Vegas y el PGA Championship.

Experiencias escaladas con IA

La IA consume muchísima energía, lo que limita las oportunidades para aprovecharla en un entorno móvil. Al aprovechar las características de ahorro de energía, la 5G Avanzada ayuda a reducir el consumo de energía sin comprometer la calidad del servicio.

Además, la 5G Avanzada incorpora sofisticadas capacidades de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en toda la red de acceso por radio (RAN), la red central y las capas de gestión, lo que permite la asignación dinámica de recursos, la optimización predictiva y la adaptabilidad en tiempo real. Ahora que la IA se extiende a la interfaz aérea, las redes inalámbricas tienen mayor capacidad de respuesta, son más eficientes y se adaptan con mayor precisión a la evolución de las exigencias de los clientes.

Experiencias dominantes

T-Mobile extiende la 5G más allá de los dispositivos móviles tradicionales mediante la introducción de la tecnología de capacidad reducida (RedCap), lo que permite un nuevo y enorme ecosistema de dispositivos conectados. RedCap facilita conexiones rentables y con uso eficiente de la energía para billones de nuevos dispositivos, incluidos wearables, sensores industriales e infraestructura inteligente.

Al ofrecer conectividad fluida y confiable en diversas plataformas, T-Mobile fomenta el rápido crecimiento del Internet de las cosas (IoT), y establece las bases para un ecosistema 5G verdaderamente dominante.

A medida que la 5G Avanzada evolucione con nuevos estándares de 3GPP, T-Mobile seguirá impulsando la innovación al integrar estándares globales, aprovechar las capacidades avanzadas de sus socios tecnológicos e implementar soluciones personalizadas que respondan a las demandas del mundo real, lo que allanará el camino para la transición hacia la 6G.

