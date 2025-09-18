T‑Mobile llega a más de $19 millones en ayuda financiera local y facilita el desarrollo de 425 comunidades del país 

BELLEVUE, Washington. 18 de septiembre de 2025. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) reveló hoy cuáles son las nuevas 25 comunidades que recibirán ayuda financiera con el programa Hometown Grants, lo que da un total de 425 beneficiarios desde que la compañía asumió su compromiso de cinco años con los pueblos y ciudades pequeñas y con las comunidades rurales en abril de 2021. Siendo que cada comunidad recibe hasta $50,000 para financiar proyectos locales, T-Mobile ha otorgado hasta la fecha más de $19 millones en ayuda financiera a pueblos y ciudades pequeñas en 48 estados y en Puerto Rico, con el objetivo de fomentar iniciativas que fortalezcan las comunidades y mejoren las condiciones de vida.

Desde que el programa Hometown Grants empezó, los pueblos y ciudades pequeñas han destinado los fondos a proyectos tales como construcción de senderos nuevos, mejoramiento de la tecnología de bibliotecas locales, revitalización de edificios históricos, creación de centros comunitarios y mucho más. Como resultado, con este programa se han dedicado 169,000 horas de voluntariado y se han generado 1,288 trabajos.

Estos son los próximos 25 beneficiarios y sus proyectos:

Childersburg, Ala.: construcción del Centro Tecnológico ALICE de 1,200 pies cuadrados de superficie, anclado por un pabellón externo de madera que hará las veces de aula al aire libre y de espacio de trabajo creativo, cuyo fin es fomentar la movilidad económica y el acceso educativo mediante talleres para jóvenes, programas de desarrollo laboral, capacitación en conocimientos digitales y comidas para la comunidad.

construcción del Centro Tecnológico ALICE de 1,200 pies cuadrados de superficie, anclado por un pabellón externo de madera que hará las veces de aula al aire libre y de espacio de trabajo creativo, cuyo fin es fomentar la movilidad económica y el acceso educativo mediante talleres para jóvenes, programas de desarrollo laboral, capacitación en conocimientos digitales y comidas para la comunidad. Ozark, Ark.: construcción en Bank OZK Stage de un chapoteadero ecológico para niños, accesible para discapacitados según la ley ADA y con decoración de vida silvestre, diseñado para fomentar la salud de la comunidad, la equidad y la revitalización económica en un espacio público inclusivo en el centro de Ozark.

construcción en Bank OZK Stage de un chapoteadero ecológico para niños, accesible para discapacitados según la ley ADA y con decoración de vida silvestre, diseñado para fomentar la salud de la comunidad, la equidad y la revitalización económica en un espacio público inclusivo en el centro de Ozark. Sheridan, Ark.: renovación de la sala para niños de la Biblioteca del Condado de Grant, que incluirá nuevo mobiliario, estanterías móviles y tecnología actualizada, para agrandarla y poder atender mejor las necesidades crecientes de las familias de la comunidad.

renovación de la sala para niños de la Biblioteca del Condado de Grant, que incluirá nuevo mobiliario, estanterías móviles y tecnología actualizada, para agrandarla y poder atender mejor las necesidades crecientes de las familias de la comunidad. Placerville, Calif.: transformación de Art on Center EDC, un edificio histórico de 135 años de antigüedad de Placerville, para atender la necesidad esencial de contar con programas educativos y tener un espacio de reunión para fomentar una comunidad más conectada y saludable.

transformación de Art on Center EDC, un edificio histórico de 135 años de antigüedad de Placerville, para atender la necesidad esencial de contar con programas educativos y tener un espacio de reunión para fomentar una comunidad más conectada y saludable. Rohnert Park, Calif.: desarrollo de un sendero a lo largo del arroyo Copeland Creek y de un jardín comunitario en Sonoma State University, que tendrá carteles interactivos con códigos QR para guiar las actividades de fitness, prácticas de atención plena en la naturaleza y educación ecológica con el fin de sustentar el bienestar físico, mental e intelectual de los miembros de la comunidad.

desarrollo de un sendero a lo largo del arroyo Copeland Creek y de un jardín comunitario en Sonoma State University, que tendrá carteles interactivos con códigos QR para guiar las actividades de fitness, prácticas de atención plena en la naturaleza y educación ecológica con el fin de sustentar el bienestar físico, mental e intelectual de los miembros de la comunidad. Evergreen, Colo.: renovación del complejo deportivo de Evergreen High School, con la incorporación de gradas accesibles para discapacitados según la ley ADA y más asientos para acomodar a la comunidad y llevar a cabo más eventos deportivos en la escuela.

renovación del complejo deportivo de Evergreen High School, con la incorporación de gradas accesibles para discapacitados según la ley ADA y más asientos para acomodar a la comunidad y llevar a cabo más eventos deportivos en la escuela. Fernandina Beach, Fla.: instalación de un nuevo parque infantil con estructuras para trepar en el malecón de Fernandina Beach para que las familias tengan un lindo lugar donde congregarse, divertirse y disfrutar del centro.

instalación de un nuevo parque infantil con estructuras para trepar en el malecón de Fernandina Beach para que las familias tengan un lindo lugar donde congregarse, divertirse y disfrutar del centro. Mount Airy, Ga.: lanzamiento de un Innovation Hub, un centro de innovación para jóvenes, con el cual se actualizará la tecnología en varios clubes locales, se expandirá el acceso digital y se crearán oportunidades de formación de aptitudes para jóvenes en pueblos y ciudades pequeñas con pocos recursos, con el fin de que la próxima generación se empodere para soñar en grande a través del aprendizaje práctico, la creatividad y la exploración profesional en espacios comunitarios seguros e inspiradores.

lanzamiento de un Innovation Hub, un centro de innovación para jóvenes, con el cual se actualizará la tecnología en varios clubes locales, se expandirá el acceso digital y se crearán oportunidades de formación de aptitudes para jóvenes en pueblos y ciudades pequeñas con pocos recursos, con el fin de que la próxima generación se empodere para soñar en grande a través del aprendizaje práctico, la creatividad y la exploración profesional en espacios comunitarios seguros e inspiradores. Mt. Vernon, Ill.: creación de una biblioteca dedicada para docentes y un centro de recursos en el nuevo local de United Way of South Central Illinois con la meta de facilitar el acceso a libros de clases y materiales de lectura para los estudiantes locales.

creación de una biblioteca dedicada para docentes y un centro de recursos en el nuevo local de United Way of South Central Illinois con la meta de facilitar el acceso a libros de clases y materiales de lectura para los estudiantes locales. Richmond, Ky.: transformación de los baños de una compañía automotriz centenaria ubicada en el corazón del condado de Madison, Ky., en instalaciones modernas y accesibles según la ley ADA para mejorar un espacio donde ahora se congregan miles de personas todos los años para recibir asistencia en recuperación de adicciones, capacitación laboral, exploración de recursos, eventos especiales y reuniones comunitarias.

transformación de los baños de una compañía automotriz centenaria ubicada en el corazón del condado de Madison, Ky., en instalaciones modernas y accesibles según la ley ADA para mejorar un espacio donde ahora se congregan miles de personas todos los años para recibir asistencia en recuperación de adicciones, capacitación laboral, exploración de recursos, eventos especiales y reuniones comunitarias. Natchitoches, La.: transformación del Ben Johnson Park con el agregado de un estacionamiento y aceras con el fin de crear un espacio inclusivo para que toda la comunidad disfrute.

transformación del Ben Johnson Park con el agregado de un estacionamiento y aceras con el fin de crear un espacio inclusivo para que toda la comunidad disfrute. Searsmont, Maine: renovación de la Municipalidad de Searsmont, que incluirá nuevas puertas accesibles según la ley ADA, una cabina de sonido con privacidad y más opciones de asientos interiores y exteriores para que la comunidad se reúna, colabore y trabaje.

renovación de la Municipalidad de Searsmont, que incluirá nuevas puertas accesibles según la ley ADA, una cabina de sonido con privacidad y más opciones de asientos interiores y exteriores para que la comunidad se reúna, colabore y trabaje. Detroit Lakes, Minn.: instalación de un parque de juegos inclusivo y accesible con columpios para adultos con discapacidades para proporcionar un espacio seguro que fomente el bienestar integral y promueva un sentido de libertad y autonomía para los miembros del centro Becker County DAC.

instalación de un parque de juegos inclusivo y accesible con columpios para adultos con discapacidades para proporcionar un espacio seguro que fomente el bienestar integral y promueva un sentido de libertad y autonomía para los miembros del centro Becker County DAC. Cape Girardeau, Mo.: revitalización del jardín comunitario Old Town Cape y del Cape Riverfront Market; con la implementación de una innovadora creación de espacios, tecnología esencial y renovaciones eléctricas para mejorar la sostenibilidad a largo plazo, robustecer la vitalidad económica y fortalecer la participación de la comunidad.

revitalización del jardín comunitario Old Town Cape y del Cape Riverfront Market; con la implementación de una innovadora creación de espacios, tecnología esencial y renovaciones eléctricas para mejorar la sostenibilidad a largo plazo, robustecer la vitalidad económica y fortalecer la participación de la comunidad. Rolla, Mo.: renovación del salón principal del Pine Street Studio, en el histórico centro de Rolla sobre la Ruta 66, que ofrecerá un espacio dedicado para los espectáculos en vivo, los eventos comunitarios y los festivales.

renovación del salón principal del Pine Street Studio, en el histórico centro de Rolla sobre la Ruta 66, que ofrecerá un espacio dedicado para los espectáculos en vivo, los eventos comunitarios y los festivales. Edenton, N.C.: instalación de un escenario móvil para levantar el nivel de los eventos comunitarios y contar con la opción de rentar el escenario a otras organizaciones y comunidades vecinas.

instalación de un escenario móvil para levantar el nivel de los eventos comunitarios y contar con la opción de rentar el escenario a otras organizaciones y comunidades vecinas. Norfolk, Neb.: lanzamiento de VozNorfolk, una iniciativa de acceso a idiomas en toda la ciudad, que instalará carteles multilingües en parques públicos clave y ofrecerá iPads de interpretación para el personal de emergencia, en edificios de administración municipal y en la biblioteca pública para mejorar la comunicación y el acceso a servicios con habitantes que no hablan inglés.

lanzamiento de VozNorfolk, una iniciativa de acceso a idiomas en toda la ciudad, que instalará carteles multilingües en parques públicos clave y ofrecerá iPads de interpretación para el personal de emergencia, en edificios de administración municipal y en la biblioteca pública para mejorar la comunicación y el acceso a servicios con habitantes que no hablan inglés. Monmouth, Ore.: expansión del Prisms Art & Community Center, con áreas nuevas designadas, con un cuarto oscuro para fotografía y una sala sensorial, para ofrecer múltiples clases, actividades y servir mejor a la comunidad.

expansión del Prisms Art & Community Center, con áreas nuevas designadas, con un cuarto oscuro para fotografía y una sala sensorial, para ofrecer múltiples clases, actividades y servir mejor a la comunidad. Mooresburg, Tenn.: modernización del espacio exterior de Mooresburg Community Association que conecta el Centro para Adultos Mayores y el nuevo Centro de Educación y Recreación, con la repavimentación de una parte del estacionamiento y construcción de un sendero con pasamanos y bancos para mejorar la seguridad.

modernización del espacio exterior de Mooresburg Community Association que conecta el Centro para Adultos Mayores y el nuevo Centro de Educación y Recreación, con la repavimentación de una parte del estacionamiento y construcción de un sendero con pasamanos y bancos para mejorar la seguridad. Mineral Wells, Texas: transformación de las canchas de tenis no utilizadas del gimnasio municipal City Gym en un vibrante espacio exterior con zonas dedicadas de juegos y sitios de encuentro para familias, promoviendo así un entorno seguro, atractivo y saludable.

transformación de las canchas de tenis no utilizadas del gimnasio municipal City Gym en un vibrante espacio exterior con zonas dedicadas de juegos y sitios de encuentro para familias, promoviendo así un entorno seguro, atractivo y saludable. Waynesboro, Va.: embellecimiento del centro de Waynesboro con tres murales de gran escala durante el Festival de Arte Callejero de Virginia para promover el orgullo de la comunidad y reforzar la reputación de la ciudad como destino de turismo cultural y de arte callejero.

embellecimiento del centro de Waynesboro con tres murales de gran escala durante el Festival de Arte Callejero de Virginia para promover el orgullo de la comunidad y reforzar la reputación de la ciudad como destino de turismo cultural y de arte callejero. Burlington, Vt.: preservación del histórico edificio Carnegie, construido en 1904, de la Fletcher Free Library, asegurando así que continúen los programas y recursos gratis de la biblioteca pública más grande del estado en beneficio de toda la comunidad.

preservación del histórico edificio Carnegie, construido en 1904, de la Fletcher Free Library, asegurando así que continúen los programas y recursos gratis de la biblioteca pública más grande del estado en beneficio de toda la comunidad. Ferndale, Wash.: modernización de las instalaciones y la tecnología del Whatcom Center for Early Learning, con mayor acceso al aprendizaje temprano, la salud mental y los servicios de apoyo para niños pequeños con discapacidades y retrasos del desarrollo.

modernización de las instalaciones y la tecnología del Whatcom Center for Early Learning, con mayor acceso al aprendizaje temprano, la salud mental y los servicios de apoyo para niños pequeños con discapacidades y retrasos del desarrollo. Shelton, Wash.: desarrollo de un sendero natural, cuadros para huerta y un espacio de encuentro comunitario al aire libre dentro del Shelton Family YMCA, que aumentará la capacidad de los programas para jóvenes y el acceso a programas sobre la naturaleza para todos los integrantes de la comunidad.

desarrollo de un sendero natural, cuadros para huerta y un espacio de encuentro comunitario al aire libre dentro del Shelton Family YMCA, que aumentará la capacidad de los programas para jóvenes y el acceso a programas sobre la naturaleza para todos los integrantes de la comunidad. Amery, Wis.: lanzamiento del programa F.A.R.M., que comprende un recinto para el aprendizaje práctico y una tienda escolar donde los estudiantes puedan crear, administrar y vender productos, con el objetivo de adquirir aptitudes del mundo real y a la vez reforzar las conexiones con la comunidad y la economía para atender una necesidad local.

Solicita ayuda financiera local

Cualquier pueblo o ciudad pequeña de EE. UU. o Puerto Rico con una población de menos de 50,000 personas puede solicitar la ayuda financiera del programa Hometown Grants visitando www.t-mobile.com/hometowngrants.

Para seleccionar a los beneficiarios, T-Mobile se asocia con Main Street America, una organización sin fines de lucro que trabaja para fomentar la prosperidad de la comunidad, crear economías resilientes y mejorar la calidad de vida a través del desarrollo económico y la preservación de la comunidad con estrategias específicas locales. Las solicitudes de ayuda financiera se evalúan en función de su nivel de detalle, impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones.

El compromiso de T-Mobile con los pueblos y ciudades pequeñas

Como la Mejor Red Móvil del país, T-Mobile está totalmente dedicada a mantener conectados a los pueblos y ciudades pequeñas y a las zonas rurales, no solo mediante su cobertura, sino también de inversiones significativas que dejan huella. Desde Hometown Grants hasta el Proyecto 10Millones, El Un-carrier fomenta el crecimiento en los lugares que más lo necesitan.

Los servicios de Internet Residencial de T-Mobile, Internet para Empresas de T-Mobile y T-Mobile Fiber también están dirigidos a las ciudades pequeñas y pueblos con opciones de banda ancha económicas y confiables para las comunidades rurales, mientras que T-Satellite con Starlink conecta a los usuarios incluso en los sitios más difíciles de alcanzar, manteniéndolos conectados en casi cualquier lugar donde puedan ver el cielo.

Junto con programas como Friday Night 5G Lights, estas iniciativas ponen de manifiesto la escala del compromiso asumido por T-Mobile para mantener conectadas a las personas, potenciar a los pueblos y ciudades pequeñas y ayudar a las comunidades de cualquier tamaño a prosperar.

Para ver cómo Hometown Grants está generando cambios, visita este link.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

