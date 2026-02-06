OMG They’re Back Again: T‑Mobile y los Backstreet Boys te traen un increíble anuncio durante el Gran Juego

BELLEVUE, Washington. 6 de febrero de 2026. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) regresa al Gran Juego por 13.er año consecutivo y, esta vez, con los Backstreet Boys para contarle al país por qué aquí es mejor. Con la presentación del icónico grupo junto a cameos de Druski, mgk y Pierson Fodé, el anuncio de T-Mobile para el Gran Juego explica por qué, si hablamos de servicio móvil, la gente prefiere que sea that way, con la Mejor Red del País, el mejor precio para la calidad del servicio y beneficios líderes en la industria, todo con T-Mobile.

Filmado dentro de la Signature Store de T-Mobile en Times Square con clientes de verdad, el anuncio comienza con una simple pregunta: “¿Por qué aquí es mejor?” La respuesta aparece cuando se presiona un botón que activa una increíble representación de la versión reimaginada de “I Want It That Way.”, el icónico himno de los Backstreet Boys.

“El objetivo de este comercial es pedirles a las personas del país que hagan una pausa y piensen en lo que su proveedor de servicio móvil realmente hace por ellas”, señala Lucy McLellan, directora ejecutiva de marca y comunicaciones de T-Mobile. “Creemos que las personas merecen más que una simple conexión; merecen más beneficios, más transparencia y una mejor experiencia en general. Y eso es lo que distingue a T-Mobile del resto. Traer de vuelta a los Backstreet Boys fue una divertida manera de ponerle un giro original a una canción icónica y darle vida a ese mensaje en el escenario más grande del mundo. La conclusión es simple: aquí es mejor”.

“Actualmente la combinación de experiencias en vivo y nostalgia está teniendo su momento de gloria. Para mí, la interacción humana real, la conectividad y el estar más presentes es lo que resuena con personas de todas las generaciones”, explica Andrew Panay, fundador y director ejecutivo de Panay Films. “Conectarnos es la esencia de T-Mobile. Traer a los icónicos Backstreet Boys a Times Square conecta directamente con el momento que estamos viviendo, pero también con el deseo de T-Mobile de unirnos”.

Creado en colaboración con Panay Films, el anuncio de 60 segundos se transmitirá el segundo cuarto del Gran Juego el domingo 8 de febrero.

Por qué aquí es mejor

Ser cliente de T-Mobile significa recibir más: calidad de servicio y precio líderes en la industria, los mejores beneficios en servicio móvil y una experiencia de nivel internacional, además de la Mejor Red del País, todo por ser cliente de El Un-carrier. Los miembros pueden disfrutar el mejor combo de entretenimiento en servicio móvil con Hulu por cuenta nuestra, Netflix por cuenta nuestra, Apple TV por solo $3 al mes, DashPass de DoorDash gratis, T-Satellite y beneficios para viajes como datos ilimitados en el extranjero en más de 215 países y destinos, y exclusivos beneficios en hoteles y autos rentados. Y el trato especial continúa con acceso exclusivo a entradas y experiencias premium en miles de conciertos y festivales por todo el país, sorpresas semanales a través de T-Mobile Tuesdays y muchísimo más, todo por el solo hecho de ser cliente.

Cámbiate más rápido. Estás a 15 Minutos de lo mejor.

¿Quieres ver ahora por qué aquí es mejor? Con la nueva experiencia de T-Mobile, estás a 15 minutos de lo mejor en la app T-Life ahora las personas pueden cambiarse más rápido que nunca. Con Easy Switch, pueden encontrar el plan adecuado y pueden conservar sus dispositivos (y guardar el upgrade para después) o recibir su teléfono el mismo día a través de DoorDash Drive.

¿Lo quieres that way? Pruébalo gratis

Y para aquellos que quieran vivir la experiencia personalmente, la Prueba de T-Mobile les permite a todos probar El Un-carrier antes de asumir el compromiso. No se trata simplemente de una prueba de red: es la oportunidad de vivir la experiencia de la Mejor Red del País y además algunos de los beneficios más populares de T-Mobile, completamente gratis. Eso incluye disfrutar junto a los clientes de T-Mobile de una bebida Slurpee gratis en 7-Eleven, Inc. este martes con T-Mobile Tuesdays. Solo tienes que descargar la app T-Life para comenzar.

Para conocer más sobre los beneficios de unirte a T-Mobile, visita www.t-mobile.com/membership.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

Créditos:

Agencia: Panay Films

Equipo creativo: Andrew Panay, Brian Klugman y Nate Tuck

Director: Steve Pink

Editor: Kevin Anderson

La Mejor Red: T-Mobile tiene la Mejor Red Móvil de EE. UU., según Ookla® Speedtest®. Según el análisis de Ookla de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 2 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Visita T-Mobile.com. Los mejores beneficios en servicio móvil: Según el valor de los beneficios incluidos con los planes de T-Mobile, como entretenimiento, beneficios para viajes y T-Mobile Tuesdays. Los beneficios varían según el plan y pueden requerir activación; ve más detalles en el plan. 15 minutos: completa tu compra en 15 minutos por línea.

