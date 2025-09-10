Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 eligen a T‑Mobile para Empresas como su proveedor oficial de servicios de telecomunicaciones  

BELLEVUE, Washington. 10 de septiembre, 2025. El Un-carrier le demuestra una vez más a la competencia por qué es el referente a seguir. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció el día de hoy que el Comité Organizador de Los Ángeles (LA28) ha seleccionado a T-Mobile para Empresas como el Proveedor Oficial de Servicios de Telecomunicaciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Los Ángeles. T-Mobile para Empresas desarrollará e implementará soluciones innovadoras —con el poder de la red 5G de T Mobile— para ayudar a LA28 a crear el montaje de la tecnología más avanzada para los Juegos de la historia contemporánea.

“Los Juegos LA28 sentarán las bases de cómo la tecnología puede conectar a las personas al escenario más grande del mundo de los deportes”, indica David Michael, director de sistemas de información de LA28. “Aprovechar nuevas tecnologías y socios que coinciden con nuestra visión es clave para el futuro del Movimiento. T-Mobile para Empresas desempeñará un papel fundamental en conectar con la acción a los participantes en los Juegos a medida que los eventos se desarrollan en más de 110 ubicaciones conectadas — incluidas más de 40 instalaciones deportivas — en distintas partes del sur de California”.

T-Mobile para Empresas ofrecerá servicios gestionados específicamente diseñados y totalmente integrados para apoyar las operaciones y conectar la totalidad del evento a la descomunal escala sin precedentes que se requiere para LA28. T-Mobile para Empresas ofrecerá lo siguiente:

Conectividad rápida y confiable: las soluciones avanzadas de red 5G (5G ANS) de T-Mobile mejorarán la conectividad tanto en las instalaciones deportivas como en varios otros centros en distintas partes del sur de California y más lejos. T-Mobile para Empresas también conectará a más de 15,000 empleados con servicios fundamentales Push-to-Talk (pulsar para hablar). Además, LA28 conectará al personal clave mediante líneas de voz con SuperMobile, el nuevo plan de conectividad telefónica comercial de T-Mobile que ofrece segmentación de red nacional, seguridad integrada y cobertura satelital.

Operaciones ininterrumpidas y eficientes: conectividad confiable, de gran ancho de banda y altamente segura para los sistemas de punto de venta y la gestión de entradas al evento utilizando nuevas tecnologías como la segmentación de red.

Conectividad para las transmisiones del evento: T-Mobile para Empresas proporcionará la conexión segura y de baja latencia entre el Centro de Transmisión Internacional (IBC) —el núcleo central donde se llevan a cabo todas las operaciones de transmisión— y todas las instalaciones deportivas. Además, la red 5G de T Mobile apoyará a los Servicios de Transmisión Olímpicos (la emisora anfitriona de los Juegos) mientras se conectan con más de 100 emisoras de todo el mundo que cubrirán los Juegos para las audiencias en el mundo entero.

Tecnologías del futuro: T-Mobile para Empresas también aprovechará los Juegos para exhibir tecnologías móviles de vanguardia y casos de uso de próxima generación en los deportes y otros ámbitos. Desde soluciones de datos impulsadas por IA hasta innovaciones que mejoran la experiencia de los fans, la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental, estas tecnologías están diseñadas para forjar el futuro de los negocios y los eventos en vivo conectados, y se hacen realidad gracias a T-Mobile para Empresas.

“T-Mobile para Empresas cuenta con la tecnología avanzada de última generación que contribuirá a redefinir las operaciones y la experiencia de los Juegos, haciéndolos más rápidos, más conectados y más inmersivos y épicos”, comenta Mo Katibeh, director ejecutivo de mercadeo de T-Mobile Business Group. “Nos entusiasma saber que estas tecnologías se implementarán en el principal escenario del mundo de los deportes para promover los objetivos de LA28 de aumentar la eficiencia operativa, transformar la experiencia de los fans y ofrecer una transmisión ininterrumpida”.

