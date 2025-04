T‑Mobile 5G se une a StudioLAB de Disney Studios para traer la magia de Lilo & Stitch con una campaña especial para celebrar su estreno en cines este mes de mayo

La red 5G más grande y rápida del país ayudó a dar vida a la nueva película de Lilo & Stitch de Disney en live-action

BELLEVUE, Washington. 3 de abril de 2025. Desde el primer anuncio de su alianza en 2022, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) y StudioLAB de Disney Studios han colaborado para llevar más allá los límites de cómo la tecnología conectada a 5G puede mejorar la narración. Y muy pronto, millones de personas verán los resultados en la pantalla grande, cuando Lilo & Stitch de Disney se estrene en cines el 23 de mayo. Con la red 5G de T Mobile, los equipos pudieron transferir rápidamente y con calidad cinematográfica las escenas de la nueva película live-action desde los sets en Hawaii a los productores en Burbank, California, casi en tiempo real, creando mejoras significativas en el proceso de producción.

Y ahora, la segmentación de red amplía aún más las posibilidades, al permitir que los cineastas transmitan una gran cantidad de datos, como material filmado en alta resolución a velocidades ultrarrápidas desde casi cualquier parte del país a los editores y directores en donde sea que se encuentren.

"Cuando filmamos en cualquier lugar, tenemos la expectativa de poder mandar esa grabación a Burbank de inmediato", explica Josh Haynie, vicepresidente de Tecnología de producción, The Walt Disney Studios. "Nuestra misión en el estudio es lograr darle más tiempo al cineasta, y estas soluciones de T-Mobile nos ayudan a alcanzar estos objetivos".

Con la red 5G nacional autónoma de T-Mobile, los cineastas consiguen velocidades rápidas y latencia ultrabaja mediante la segmentación de red, las redes privadas y los codificadores de alta velocidad conectados. ¿El resultado? Una búsqueda más rápida de ubicaciones, mayor facilidad en el desmontaje del set y un proceso de producción más eficiente, sin demoras costosas ni millas de conexiones cableadas. Y todo eso es gracias a la red 5G más grande, rápida y premiada del país.

Para la filmación de Lilo & Stitch, los equipos de producción sabían que podían contar con la conectividad del gran ancho de banda y de baja latencia de T-Mobile para transmitir de manera segura la grabación del set al estudio sin dejar de colaborar y comunicarse con los equipos remotos en las distintas ubicaciones. Con una conexión estable de alta velocidad, los equipos pudieron enfocarse más en hacer su magia y evitaron construir infraestructuras cableadas costosas y que llevan tiempo.

"Hasta ahora, la captura de contenido generalmente implicaba el trastorno de las conexiones cableadas, pero la red 5G de T-Mobile cambia eso gracias a nuestra alianza con StudioLAB de Disney Studios", explicó Mo Katibeh, director ejecutivo de mercadeo, T-Mobile Business Group. "La red 5G de T Mobile y la segmentación de red otorgan a los equipos de producción la capacidad de explorar perspectivas nuevas y únicas y de filmar en ubicaciones que anteriormente no estaban disponibles. Desde las ubicaciones de filmación remotas en Hawaii hasta las congestionadas redes de los estudios, la red 5G de T Mobile rediseña la manera de capturar el contenido de video".

Hoy, T-Mobile también lanza una campaña con la participación de Stitch, para celebrar la película y su innovador proceso de producción antes de su llegada a los cines el 23 de mayo.

Para más información sobre cómo la segmentación de red puede expandir tu creación de contenido, visita es.t-mobile.com/now.

Acerca de Lilo & Stitch:

"Lilo & Stitch", la divertida y conmovedora historia de una solitaria niña hawaiana y un extraterrestre fugitivo que ayuda a unir a su problemática familia, se estrenará exclusivamente en cines el 23 de mayo de 2025. Una película de live-action que reimagina el clásico animado de 2002 de Disney, "Lilo & Stitch" está dirigida por Dean Fleischer Camp, el director nominado al Oscar® detrás de la película animada "Marcel el caracol con zapatos", cuenta con la actuación de Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance y Zach Galifianakis y es el debut en la pantalla grande de Maia Kealoha. El guion es de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes y la película está producida por Jonathan Eirich, p.g.a. y Dan Lin; Tom Peitzman, Ryan Halprin, Louie Provost y Thomas Schumacher son los productores ejecutivos.

