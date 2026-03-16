No es suerte, es preparación: mantenemos conectada a Nueva York durante el desfile de San Patricio 

Cada año, millones de personas se reúnen a lo largo de la Quinta Avenida para el desfile anual de San Patricio de la ciudad de Nueva York, uno de los eventos públicos más grandes de la región. El desfile genera un gran aumento en el tráfico móvil, ya que las personas usan sus teléfonos para compartir, hacer streaming y mantenerse conectadas.

Con motivo de la celebración, los ingenieros de T-Mobile ya han optimizado la capacidad de la red a lo largo de la ruta del desfile, han realizado pruebas específicas y han coordinado con agencias de la ciudad para garantizar una conectividad confiable para el personal de emergencia, los medios y el público.

“En T-Mobile nos preparamos con mucha anticipación para eventos como el desfile de San Patricio, porque una conectividad confiable es fundamental cuando millones de personas se reúnen para celebrar. Apoya la seguridad pública, ayuda a las personas para que puedan acceder a información en tiempo real y mantiene conectados a amigos y familias”, comenta Salim Kouidri, vicepresidente sénior de tecnología en T-Mobile. “Nuestros ingenieros aumentan la capacidad a lo largo de la ruta del desfile y manejan activamente la red durante todo el día para mantener conectada a Nueva York”.

Construida con infraestructura reforzada, capacidad para 5G en capas y sistemas de red inteligentes, incluida la supervisión y optimización asistidas por IA, nuestra red está diseñada para adaptarse en tiempo real a medida que cambia la demanda durante eventos de gran escala.

El día del evento, nuestros equipos monitorearán el rendimiento de la red en tiempo real a través de un centro de operaciones especializado, y los ingenieros estarán ubicados a lo largo de la ruta del desfile para realizar pruebas y responder rápidamente. En conjunto, pueden ajustar la capacidad rápidamente a medida que las multitudes se desplazan y cambia la demanda, ayudando a mantener a Nueva York conectada durante toda la celebración.

Para más información sobre la preparación y las capacidades de respuesta de T-Mobile, visita el Centro de respuesta ante emergencias de la compañía y sigue a @TMobileNews en X e Instagram.

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