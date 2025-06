Diseñada para resistir: cómo la red inteligente de T‑Mobile sigue funcionando durante los desastres

Hear about the technology that experts say ensures T‑Mobile’s network doesn’t just recover in a crisis, but helps communities recover too.

Durante una emergencia, la conectividad puede marcar la diferencia entre la seguridad y el silencio. Y nadie lo sabe mejor que los equipos de respuesta ante emergencias de T-Mobile, que han vivido en persona lo importante que es mantenerse conectado.

“No hay mejor sentimiento en el mundo que cuando estamos en el terreno y alguien nos abraza y nos dice: ‘¡Qué bueno que están aquí!’”, señala Becky Romero, gerente sénior del equipo de continuidad de negocio de T-Mobile. “Es muy emotivo para nuestros equipos cuando tenemos la posibilidad de demostrar en qué consiste la misión Magenta”.

Es por eso que El Un-carrier ha desarrollado una red moderna e inteligente diseñada para evolucionar; una red que no solo se restablece tras un desastre, sino que se adapta activamente en tiempo real para mantener a las personas conectadas. Desde una infraestructura autorreparante impulsada por IA y datos en tiempo real hasta una conectividad satelital y una red 5G que se prioriza para el personal de emergencia, T-Mobile está redefiniendo lo que significa estar preparados.

“No nos preparamos solo para una tormenta, sino para toda la temporada”, agrega Joseph Urban, director sénior de ingeniería y operaciones de T-Mobile. “Nuestro personal y nuestros sistemas y equipos se mantienen completamente preparados para responder”.

En el momento de nuestra entrevista, Urban dirigía activamente un ejercicio de simulacro para asegurar que el personal estuviera descansado, abastecido de recursos y preparado para el siguiente posible desastre. Detrás de cada uno de los integrantes de este equipo se encuentra una red diseñada para ser igual de ágil.

A continuación, detallamos la tecnología que estos expertos afirman que garantiza que la red de T-Mobile no solo se restablezca durante una crisis, sino que también ayude a las comunidades a recuperarse.

Red autoorganizada (SON): un sistema inteligente autorreparante, diseñado para respuesta inmediata

Durante una emergencia, la velocidad es tan importante como una infraestructura inteligente. Para eso está la red autoorganizada (SON) de T-Mobile. Impulsada por modelado predictivo de datos e IA en tiempo real, la SON cumple la función de cerebro permanente de la red, que vigila constantemente en busca de problemas y responde al instante.

“Es uno de los avances más fascinantes que he visto en nuestra respuesta ante emergencias”, señala Nicole Hudnet, asesora del equipo de respuesta ante emergencias de T-Mobile Business Group. “Durante la respuesta ante un tornado en Texas, pudimos inclinar a distancia las antenas de una torre cercana para mejorar la conectividad y ayudar a los miembros de servicios de emergencia. No tuvimos que enviar físicamente a nadie, lo que dio tiempo a nuestro personal para responder a necesidades aún más críticas”.

La SON utiliza IA, aprendizaje automático y automatización para redirigir señales, ajustar dinámicamente los ángulos de las antenas, optimizar el consumo de energía y evitar la congestión, todo en tiempo real. Es como un GPS para señales celulares, que recalcula constantemente la mejor ruta para mantener la intensidad de la cobertura, incluso cuando algunos segmentos de la red no funcionan.

“Si pensamos en el espectro y la capacidad que tenemos en T-Mobile, especialmente en la red 5G, es ideal para las exigencias de tecnologías como la IA”, indica Hudnet. “La IA depende de una enorme cantidad de datos y velocidad en la toma de decisiones, y nuestra red ha sido diseñada para ello”.

¿Y si ocurre un apagón? La SON sigue funcionando de manera más inteligente.

“Aprovechamos tecnologías avanzadas, como la IA, para optimizar el consumo de energía en nuestros sitios celulares, lo que contribuye a prolongar la duración de las baterías y mantener la conectividad en los momentos más críticos”, explica Urban.

Si un sitio se abastece de un generador más pequeño o una batería de respaldo, la SON puede reducir automáticamente el consumo prescindible y hacer que el suministro de energía dure más tiempo, con lo cual las personas se mantienen conectadas la mayor cantidad de tiempo posible. Las capacidades de la SON ya han generado un profundo impacto. Durante los huracanes Helene y Milton, el sistema realizó más de 5,000 ajustes automatizados y más de 121,000 inclinaciones de antena para ampliar la cobertura en tiempo real. Y durante los recientes incendios forestales en el sur de California, hizo más de 12,000 ajustes adicionales para reforzar las señales cerca de infraestructuras y zonas de rescate esenciales.

“Ahora podemos ver en tiempo real cuántos clientes han sido afectados en un área específica y concentrar nuestras medidas de recuperación en el lugar exacto donde se requieran”, indica Rocky Leavitt, gerente sénior de operaciones de ingeniería tecnológica de campo de T-Mobile.

T-Satellite con Starlink: para mantenerse conectado incluso si las torres no funcionan

Cuando el servicio celular tradicional no se encuentra disponible, mantenerse conectado puede parecer imposible. Por eso T-Mobile ha lanzado T-Satellite, el primer y único servicio satelital de “conexión directa” del país que está cambiando las reglas del juego para la respuesta ante emergencias.

Disponible para todas las personas inscritas en el programa beta (incluso clientes de Verizon y AT&T), T-Satellite les permite a los usuarios enviar textos al 911 y mensajes SMS a sus seres queridos sin necesidad de configuración, apps o hardware extra en la mayoría de los smartphones modernos. Y, además, cualquier persona que tenga un dispositivo compatible puede recibir alertas de emergencia móviles cuando no hay disponibilidad de servicio tradicional.

En el lapso entre los huracanes y los incendios forestales, T-Satellite ayudó a enviar más de 500,000 mensajes críticos que de otra manera no se habrían transmitido.

“Son 500,000 mensajes”, reflexiona Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile, “tal vez simplemente para avisar a amigos y familiares que la persona está bien, o tal vez para pedir ayuda de emergencia en una situación de vida o muerte”.

<strong>Lideramos el futuro de las comunicaciones de emergencia</strong> T-Priority es una innovadora solución 5G diseñada para transformar la conectividad de primera línea. Incluye un segmento de red 5G dedicado que dirige el tráfico de red para garantizar que las agencias de servicios de emergencia reciban nuestra mejor experiencia posible con hasta cinco veces la cantidad de recursos que el usuario común. Y en los inusuales momentos de congestión extrema, puede dedicar dinámicamente más capacidad a los rescatistas.

Durante los incendios de California en enero, El Un-carrier suministró el servicio de T-Priority a más de 350 miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles para mantener la conectividad crítica durante su misión.

La compañía también está ayudando a modernizar los sistemas 911 de todo el país a través de Next Generation 911 (NG911), que reemplaza los sistemas de servicio de voz más lentos y desactualizados por tecnología basada en IP que puede transmitir datos de voz, texto y ubicación en tiempo real directamente a los centros de llamadas.

T-Mobile ya está dirigiendo más de la mitad de su tráfico del 911 a través de NG911 y el 87% de los centros de llamadas en su red ahora son compatibles con el envío de mensajes de texto al 911, lo que brinda a las personas más alternativas para solicitar ayuda, especialmente en situaciones en que hablar no es una opción posible o segura.



Conexión para comunidades en crisis

Para cerrar las brechas donde la cobertura se haya visto afectada por interrupciones del servicio eléctrico comercial y daños en infraestructuras, el personal de respuesta ante desastres de T-Mobile despliega recursos que incluyen vehículos de emergencia, centros de mando móviles, estaciones de carga, camiones de wifi y routers. Su trabajo ha ayudado a pequeños negocios a efectuar transacciones y pagar salarios, ha suministrado energía eléctrica a tiendas de comestibles locales, ha mantenido conectados a hospitales y tiendas médicas temporales para que accedan a los registros de pacientes y ha brindado conectividad y equipos esenciales a centros de recuperación durante emergencias.

Durante los huracanes Helen y Milton y los incendios en el sur de California, el personal de T-Mobile visitó más de 75 albergues de la Cruz Roja y otros puntos de distribución, donde suministraron wifi gratis a aproximadamente 21,000 personas (sin que importe quién era su proveedor) con un uso total de 12 TB de datos. El personal también ha entregado más de 15,000 paquetes de suministro de energía con equipos de carga de dispositivos y otras provisiones.

Dataminr: la preparación comienza con la visibilidad y la innovación

T-Mobile ha integrado el sistema de alertas impulsado por IA de Dataminr en su Centro de Mando Visual de Everbridge, con lo cual se ha mejorado la visibilidad temprana de amenazas como incendios forestales, condiciones meteorológicas severas y riesgos en la infraestructura.

Mediante la búsqueda de datos públicos, desde sensores hasta redes sociales, Dataminr envía alertas en tiempo real que ayudan a T-Mobile a responder con mayor rapidez.

“Este tipo de inteligencia temprana es algo revolucionario”, explica Urban. “Nos permite reaccionar con rapidez y adaptarnos a medida que las condiciones cambian”.

La detección temprana se traduce en decisiones más rápidas y mejores resultados cuando están en juego las vidas y los medios de subsistencia.

Una red más robusta e inteligente

La red resistente de T-Mobile depende de una red de retorno, que es el enlace crítico entre las torres celulares y el Internet. Para mantener funcionando el servicio durante desastres, la compañía utiliza un sistema de varias capas: fibra óptica, microondas y conexiones satelitales. Si una capa falla, las otros entran en acción.

“Utilizamos estas herramientas desde hace muchos años, pero la tecnología satelital de hoy en día es más rápida e inteligente y mucho más poderosa”, comenta Stacy Tindell, directora sénior de ingeniería y operaciones de red de T-Mobile.

Esta estrategia de varias capas se traduce en menos interrupciones, mayor velocidad de recuperación y una red que puede ajustarse y adaptarse incluso en condiciones de presión extrema.

Es más que una simple innovación. Es una transformación diseñada para proteger a las personas que más dependen de ella.

T-Mobile tiene el compromiso de fortalecer su red y sus sistemas de apoyo para enfrentar los crecientes desafíos del clima extremo y los desastres naturales. Conoce más en T-Mobile.com/news/emergency-response.