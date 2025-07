T‑Mobile enciende la MLB All-Star Week con ABS 5G y vivencias únicas para los fanáticos, respaldada por la mejor red de Estados Unidos

BELLEVUE, Washington. 10 de julio de 2025. La mejor red del país impulsa a la gran pasión del país: el béisbol. Del 11 al 15 de julio, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) llegará con todo a la MLB All-Star Week en Atlanta, con una increíble variedad de experiencias innovadoras impulsadas por 5G, además de beneficios exclusivos para clientes con Magenta Status, tanto para quienes estén en las gradas como para aquellos que sintonizan desde casa. Esto es lo que les espera a los fans:

"Durante más de una década, hemos colaborado con la MLB para transformar la experiencia del día del partido, y una transformación a esa escala solo se logra con una red que pueda realizar esa tarea”, dijo Mike Katz, presidente de mercadeo, estrategia y productos de T-Mobile. “Este año, demostramos el poder de la red de T-Mobile en grande con la primera presentación del sistema Balls-Strikes Automático impulsado por 5G en un All-Star Game, expandiendo nuestro show 5G BP de T-Mobile y brindando conectividad fundamental para los equipos de operaciones en el lugar de la MLB y el personal de emergencia. Y todo esto solo es posible gracias al desempeño y la confiabilidad inigualables de la Mejor Red del País”.

Sistema de revisión Balls-Strikes Automático, impulsado por T-Mobile

Por primera vez, el sistema de revisión ABS de la Major League Baseball se presentará durante el All-Star Game, y por tercera vez en el All-Star Futures Game. Usando una red 5G privada de las soluciones avanzadas de red de T-Mobile, los datos de los lanzamientos se transmiten al instante a través de dispositivos conectados a 5G, lo que permite verificar de manera rápida y segura la ubicación del lanzamiento y comunicarse en tiempo real con el sistema ABS mientras se reclaman las decisiones, se analizan los lanzamientos y se transmiten las resoluciones a los jugadores y a los fans.

T-Mobile, como la mejor red del país, ha estado desplegando y expandiendo su cobertura 5G líder en la industria por todo el país y, hasta la fecha, ha implementado redes 5G privadas en 28 estadios de la MLB y planea estar presente en todos los estadios de EE. UU. antes de que termine el 2025.

El All-Star Futures Game se transmite en vivo por la cadena de la MLB y se transmitirá en simultáneo en MLB.TV y MLB.com el sábado 12 de julio a la 1 p.m. PT/4 p.m. ET y el All-Star Game presentado por Mastercard se transmite en vivo por FOX el martes 15 de julio a las 5 p.m. PT/8 p.m. ET.

Show 5G BP de T-Mobile

Por quinto año, 5G BP de T-Mobile, el show favorito de los fans, estará a cargo de los copresentadores Kait Maniscalco y Robert Flores, y acercará a los fans a la acción con vistas totalmente nuevas mientras los jugadores entran en calor para el T-Mobile Home Run Derby. Después de que casi 2 millones de espectadores lo vieran el año pasado, El Un-carrier subirá ¡otra vez! el nivel de la experiencia con un nuevo dron de 360 grados que ofrecerá vistas aéreas exclusivas del estadio mientras los jugadores conectan jonrones durante la práctica de bateo. Los fans también podrán compartir la experiencia de lo que la gente está viendo en Truist Park —como si estuvieran ahí— gracias a las cámaras 5G de T-Mobile que capturarán imágenes alrededor del estadio y en el área para fans llamada The Battery cerca de Truist Park, que incluye el Club Magenta de T-Mobile.

La red 5G de El Un-carrier también impulsará la producción a distancia en tiempo real del show en vivo usando un segmento de red para transmitir grandes cantidades de datos desde Atlanta al estudio de la cadena de la MLB en New York.

Conéctate en vivo a las 3:30 p.m. PT/6:30 p.m. ET el lunes 14 de julio, por MLB.com, y en las redes sociales de la MLB en YouTube, Facebook, Instagram y X.

Conectividad 5G mejorada para los fans y el personal de emergencia

Los fans que asistan a la MLB All-Star Week en Atlanta —y en toda la ciudad— disfrutarán velocidades de servicio móvil más rápidas en nuestra red gracias a las mejoras 5G permanentes, como la 5G de ultracapacidad en todo el Truist Park. En su debut en la MLB, T-Priority de T-Mobile también ofrecerá conectividad 5G indispensable y prioritaria a los equipos de operaciones esenciales de la MLB y a los rescatistas. Con el apoyo de la red 5G autónoma de T-Mobile y con tecnología de segmentación de red, T-Priority asigna hasta cinco veces más recursos de red para garantizar una comunicación confiable, incluso durante los momentos de mayor congestión.

Eficacia en operaciones del evento optimizadas con 5G

La red 5G de T-Mobile no solo potencia las experiencias de los fanáticos sino que también mejora las operaciones detrás de la escena. En colaboración con la MLB, T-Mobile usará la segmentación de red para potenciar la tecnología de reconocimiento facial en el “ingreso sin entrada”, permitiendo un ingreso de manera fluida al estadio optimizando la velocidad, eficiencia y seguridad de las operaciones internas. Los fotógrafos de la MLB también usarán la segmentación de red para transferir rápidamente imágenes a través de la red 5G de T-Mobile. Esto eliminará las conexiones cableadas y los clientes y los fanáticos recibirán las imágenes más rápidamente.

Sorteo de T-Mobile de 1 millón de dólares

Durante la All-Star Week de este año, los fans no solo verán la acción, sino que también tendrán una muestra de lo que es Magenta Status y la oportunidad de ganar en grande. En colaboración con Fanatics, T-Mobile sorteará 1 millón de dólares en FanCash de Fanatics, que se podrán canjear por ropa, recuerdos, coleccionables, productos de All-Star y más. Los fans podrán visitar MagentaDerbyDrop.com del 10 al 15 de julio para participar y tener la oportunidad de ganar.

Más para los fans en Atlanta

Tanto los locales como los visitantes, y especialmente los clientes de T-Mobile, podrán llevarse una idea de lo que es Magenta Status: conectividad de nivel superior, una experiencia de clase internacional y la mejor opción en servicio móvil con beneficios únicos que no se encuentran en ningún otro lugar. A lo largo de la MLB All-Star Week, los fans en toda Atlanta podrán celebrar en grande con festividades gratis repletas de acción, como por ejemplo:

Club Magenta de T-Mobile en vivo desde The Battery, Atlanta (825 Battery Ave SE #600): te esperan vibras VIP en el Club Magenta, la experiencia exclusiva de T-Mobile en la MLB All-Star Week. Los miembros de T-Mobile —con hasta dos invitados— podrán disfrutar vistas de primera fila del MLB Red Carpet Show presentado por Deer Park antes del All-Star Game, descuentos exclusivos en productos de Fanatics y más. También se esperan las visitas de Cal Raleigh, CC Sabathia, Pete Crow-Armstrong y David Ortiz y porta tarjetas para teléfonos gratis de T-Mobile Home Run Derby y All-Star Week, hasta agotar existencias. El Club Magenta estará abierto el 14 y 15 de julio desde las 11 a.m. hasta la medianoche, ET.

Visita www.t-mobile.com/Beisbol para conocer más sobre T-Mobile en la MLB All-Star Week.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

# # #

La Mejor Red: T-Mobile es la Mejor Red Móvil de EE. UU. según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para el trim. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. 1 millón de dólares en sorteos: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Abierto a residentes de los 50 estados de EE. UU., D. C., PR y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Para mayores de 18 años. Participa entre el 10 y el 15 de julio de 2025. Nulo donde esté prohibido. Visita magentaderbydrop.com para consultar el reglamento completo. Sorteo de Tuesdays: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Abierto a residentes de los cincuenta estados de EE. UU., PR, las Islas Vírgenes Estadounidenses y D. C. Para mayores de 18 años. Del 15 de julio de 2025 a las 5:00 a.m. (hora del este) al 22 de julio de 2025 a las 4:59 a.m. (hora del este). Para obtener información sobre cómo participar y consultar el reglamento completo, visita amoe.t-mobiletuesdays.com/page/rules. Nulo donde esté prohibido.

Acerca de T-Mobile

Contactos para prensa

Contacto para relaciones con inversionistas

