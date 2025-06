Es oficial: T‑Mobile tiene la Mejor Red del País

BELLEVUE, Washington. 23 de junio de 2025. Hoy, durante un evento en vivo, Mike Sievert, director ejecutivo, Srini Gopalan, director de operaciones, y Mike Katz, presidente de mercadeo, estrategia y productos de T-Mobile (NASDAQ: TMUS), marcaron el comienzo de una nueva era para la industria de servicio móvil, al anunciar que T-Mobile ahora es oficialmente la mejor red de servicio móvil del país. Esta meta se debe a que Ookla, líder global en inteligencia de conectividad, ha nombrado a T-Mobile como la Mejor Red en una de las mayores pruebas de este tipo en cuanto a redes en territorio de EE. UU. hasta la fecha.

“Desde que me uní a T-Mobile hace 12 años, nuestra misión ha sido construir una red que ponga a los clientes primero, no solo para cubrir las necesidades del presente, sino también para impulsar todo lo que el futuro pueda traer”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “Hicimos grandes apuestas en la red 5G, sobrepasando los límites para ofrecer niveles de velocidad y cobertura que nadie creía posibles. Ahora, al tener la mejor red de servicio móvil del país, con una incomparable capacidad de satélites a teléfonos móviles, es evidente que estamos definiendo el futuro del servicio móvil con una red construida pensando no solo en la velocidad, sino también en las posibilidades. Y no vamos a parar. Porque para nosotros, asegurarnos de que nuestra red sea la mejor para los miembros de T-Mobile es una misión permanente y continua”.

Respaldados por medio billón de pruebas en el mundo real y en millones de dispositivos, los resultados reflejan la forma en que las personas utilizan realmente sus teléfonos para cosas como streaming de videos, navegación por Internet y más. Al medir tanto la velocidad como la experiencia, Ookla confirmó la posición de T-Mobile en la cima, sobrepasando tanto a AT&T como a Verizon.

En el evento transmitido en vivo vía streaming, la compañía informó que el innovador servicio de satélites a teléfonos móviles de T-Mobile, T-Satellite con Starlink, estará disponible a nivel comercial a partir del 23 de julio e incluirá mensajes de texto SMS, mensajes MMS, mensajes de fotos y clips de audio cortos. Además, la compañía informó que el 1.o de octubre, T-Satellite lanzará un servicio de datos para permitir el uso de aplicaciones en la red satelital.

Tras más de una década de innovaciones e inversiones estratégicas, T-Mobile ahora no solo es líder en 5G, sino también en la experiencia general de red y además mantiene su posición como líder en beneficios en la industria.

Y a partir del 8 de julio, T-Mobile agregará aún más beneficios a la mayoría de sus planes con DashPass gratis, el programa de membresía de DoorDash que permite a los miembros acceder a $0 en cargos por delivery y descuentos en cargos por servicio en órdenes elegibles.

Por último, para que a las personas les resulte fácil cambiarse a T-Mobile, la compañía presenta Easy Upgrade, una ruta sencilla y repleta de beneficios y ahorros para abandonar a sus compañías de servicio móvil y unirse a la Mejor Red Móvil del País.

T-Satellite se lanza en todo el país el 23 de julio

Como parte de la misión de T-Mobile de ser la mejor del mundo en conectar a los clientes con sus mundos, la compañía se propuso el objetivo de eliminar para siempre las zonas sin señal de servicio móvil, y ahora está dando un importante paso hacia delante. El 23 de julio, T-Satellite se lanzará comercialmente para ampliar la cobertura a más de 500,000 millas cuadradas de territorio de EE. UU. que están fuera del alcance de las torres celulares tradicionales, incluso las de Verizon y AT&T. Con T-Satellite, T-Mobile es la primera y única compañía de servicio móvil del país con una red de satélites a teléfonos móviles que se conecta automáticamente a la mayoría de los smartphones fabricados en los últimos cuatro años, sin necesidad de equipos o configuraciones especiales.

Con más de 657 satélites de servicio directo a celular de Starlink ya en órbita, el programa beta ha tenido un éxito increíble, con casi 1.8 millones de usuarios, incluidos miles de clientes de Verizon y AT&T. Se han enviado más de un millón de mensajes en el país, desde áreas a las que no llega ningún proveedor terrestre, desde parques nacionales y campos petrolíferos hasta rincones remotos. Y quizás el dato más revelador es que se recibieron tres veces más mensajes de los que se enviaron, lo que demuestra que, si no te conectas automáticamente, no estás realmente conectado.

Al momento del lanzamiento, T-Satellite admitirá mensajes SMS para suscriptores que tengan Android e iOS, además de mensajes MMS, mensajes de fotos y clips de audio cortos para Android, y próximamente también para iOS. ¡Y por primera vez, a partir del 1.o de octubre, se lanzará un servicio basado en datos!

Para garantizar la mejor experiencia posible para los clientes via satélite, T-Mobile está trabajando con un selecto grupo de proveedores de las mejores y más utilizadas aplicaciones para servicio satelital en las categorías que resultan más importantes para las personas que viajan por lugares alejados. Proyectamos tener apps compatibles con servicio satelital de AccuWeather, AllTrails, Apple, Google, WhatsApp y X, entre muchas otras, en el futuro. Los desarrolladores de apps interesados en optimizarlas para el uso con datos satelitales pueden comunicarse por email a SatelliteApps@T-Mobile.com.

T-Satellite estará incluido sin costo extra con el plan Experience Beyond de T-Mobile. Para todos los demás —incluidos los clientes de AT&T y Verizon— el servicio estará disponible por solo $10 al mes. Al momento del lanzamiento, el servicio incluye textos al 911 vía satélite. Posteriormente este año, T-Satellite ofrecerá servicio de texto al 911 a todas las personas que usen servicio de telefonía móvil que cuenten con un dispositivo compatible, independientemente de su proveedor o si están suscritos o no al servicio. Porque todos merecen tener tranquilidad cuando están fuera de la red.

DashPass de DoorDash gratis

En T-Mobile, ser cliente significa más: es como pertenecer a un club exclusivo donde el único requisito es elegir a El Un-carrier. Es obtener los mejores beneficios y ahorros de la industria y una experiencia de primera categoría, todo sumado al servicio móvil en la Mejor Red de servicio móvil del país. Eso es Magenta Status, y todo comienza desde el primer día.

Y a partir del 8 de julio, los clientes en nuestros planes más populares recibirán más: DashPass gratis —un valor de $120— que permite acceder a la manera más económica de hacer pedidos en DoorDash con $0 de cargos por delivery, descuentos en cargos por servicio y ofertas exclusivas en órdenes elegibles a través de cientos de miles de tiendas locales de todo el país, junto con descuentos y beneficios de las empresas de rideshare asociadas. Los clientes elegibles pueden reclamar esta oferta a través de T-Mobile Tuesdays en la app T-Life hasta el 4 de agosto y unirse a más de 22 millones de consumidores que ya forman parte del programa de membresía de DoorDash en todo el mundo. Con esta nueva alianza, los clientes de T-Mobile pueden esperar que este beneficio esté disponible el año que viene también.

Mejor aún, T-Mobile presenta este beneficio justo a tiempo para Summer of DashPass, el más grande evento anual de ahorros de DoorDash para miembros de DashPass que se realiza del 26 de junio al 30 de julio e incluye miles de exclusivas ofertas por tiempo limitado con hasta 25-50% de descuento en comidas, alimentos, artículos electrónicos, accesorios indispensables para el verano y más.

DashPass es apenas uno de los numerosos beneficios que forman parte del trato VIP de El Un-carrier, que también ofrece acceso al mejor combo de entretenimiento en servicio móvil con Apple TV+, Hulu y Netflix todo por cuenta nuestra más suscripciones gratis durante toda la temporada a MLS Season Pass y MLB.TV según disponibilidad. Los clientes también obtienen wifi gratis en vuelos y datos internacionales gratis en más de 215 países y destinos, exclusivos beneficios en hoteles y renta de autos, acceso a la conectividad de T-Satellite, acceso a entradas exclusivas y experiencias premium en miles de conciertos y festivales por todo el país, beneficios semanales a través de T-Mobile Tuesdays y aún más. Todo esto sumado al servicio móvil con la Mejor Red del País.

Y en Experience Beyond, el plan más repleto de beneficios de T-Mobile, los miembros pueden hacer un upgrade de sus dispositivos cada año y obtener un precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos 5G. Todos estos beneficios logran que las familias obtengan $200 por línea en valor agregado cada mes y ahorros de por lo menos 20% en comparación con planes similares más beneficios de AT&T y Verizon.

Los clientes pueden manejar su plan, acceder a sus beneficios y explorar los últimos dispositivos a través de la app T-Life para Android e iOS. Creada para simplificar la experiencia de T-Mobile, T-Life les ofrece a los clientes todo en un solo lugar. Eso significa acceder con facilidad a todo lo relacionado con T-Mobile, incluidos todos los beneficios que vienen con Magenta Status.

“Durante muchos años, los clientes de servicio móvil se vieron forzados a elegir entre la mejor red y los mejores ahorros. Pero eso se termina hoy, con la evidencia para respaldar lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo”, señala Mike Katz, presidente de mercadeo, estrategia y productos de T-Mobile. “Con T-Mobile, Magenta Status significa que puedes tenerlo todo: la mejor red de servicio móvil del país, una experiencia al nivel de las mejores del mundo y la mejor opción en servicio móvil con beneficios exclusivos como un año gratis de DashPass, la conectividad de T-Satellite y otros beneficios únicos en su tipo que no encontrarás en ninguna otra parte. Es todo lo que deberías esperar de tu proveedor de servicio móvil y más, solo por estar con nosotros”.

Presentamos Easy Upgrade

Para los clientes de Verizon y AT&T que quizás hayan elegido a sus proveedores hace mucho tiempo porque querían tener la mejor red, T-Mobile ahora les permite unirse a la verdadera mejor red con más facilidad que nunca. Presentamos Easy Upgrade, el programa de El Un-carrier que permite a la gente elegir cómo abandonar su compañía de telefonía móvil y pasarse a T-Mobile y ahorrar por lo menos 20% en comparación con Verizon y AT&T en planes similares más beneficios. Puedes elegir entre que terminemos de pagar tu teléfono (hasta $800) y obtener un iPhone Pro nuevo Por Cuenta Nuestra (sin intercambio) O BIEN cambiar a T-Mobile a toda la familia y te ayudaremos a terminar de pagar cuatro teléfonos y te daremos cuatro iPhone 16s Por Cuenta Nuestra: todo por $100/mes. Además de todo eso, T-Mobile garantizará el precio de tu plan para llamadas, textos y datos 5G por cinco años. Y estarás (por fin) en la MEJOR RED DEL PAÍS, Y PUNTO. Los clientes que estén listos para unirse a la mejor red del país pueden visitar aquí.

Los clientes de Metro by T-Mobile también recibirán más beneficios como parte de nuestra celebración por ser nombrados como la Mejor Red. A partir del 26 de junio, los clientes que tengan los planes más populares de Metro seguirán recibiendo datos 5G ilimitados y ahora obtendrán aún más datos premium:

Plan de $50 c/AutoPago: los datos premium pasan de 35 GB a 50 GB

Plan de $60 c/AutoPago: los datos premium se duplican de 35 GB a 70 GB

Todo forma parte del compromiso de Metro con el valor y la simplicidad: ayudar a los clientes a hacer streaming, compartir y conectarse con menos reducciones de velocidad y más libertad, todo respaldado por la red de T-Mobile. Más información aquí.

Encontrarás más información sobre la Mejor Red del País aquí.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

La Mejor Red: según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® entre el trim. 4 de 2024 y el trim. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Año gratis de DashPass: requiere plan elegible. Se debe canjear a más tardar el 4 de agosto de 2025. Límite de 1/cuenta. Tras 12 meses gratis, la suscripción a DashPass se renovará automáticamente a la tarifa anual vigente en ese momento (actualmente de $96.00/ año), salvo que se cancele. Los beneficios de DashPass se aplican solo a las órdenes elegibles de comerciantes de DashPass que cumplan con el requisito de subtotal mínimo, sin incluir cargos e impuestos. Los subtotales mínimos para cada comerciante de DashPass aparecerán identificados en DoorDash. Siguen aplicando otros cargos (incluso cargo por servicio), impuestos y propina. Consulta los términos de DashPass aquí. Un total de $120 según la suma de 12 meses de suscripción al plan mensual DashPass de $9.99/mes. 22 millones de miembros de DashPass: incluye miembros de DashPass y Wolt+ a diciembre de 2024. T-Satellite: Tecnología en desarrollo disponible en la mayoría de las zonas, la mayor parte del tiempo; llegado el momento, estará disponible en la mayoría de las zonas al aire libre donde se pueda ver el cielo. $10/mes por el servicio a partir de julio de 2025 y se renueva automáticamente cada mes hasta su cancelación. Cancela en cualquier momento en la app T-Life. $200 en ahorros: según el valor de venta de los beneficios mensuales disponibles con el plan Experience Beyond, como entretenimiento, beneficios para viajes y protección contra llamadas fraudulentas. Consulta los detalles del plan para ver todos los beneficios incluidos. Algunos beneficios podrían requerir activación. Ahorros del 20% con una 3.a línea gratis vía créditos en la factura mensual vs. planes disponibles similares más streaming opcional y wifi en vuelos; las funciones del plan y los impuestos y cargos pueden variar. Precio garantizado por 5 años: sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. Lo garantizado significa que no vamos a cambiar el precio de las llamadas, textos y datos 5G de los smartphones en nuestra red durante por lo menos 5 años mientras tengas un plan Experience. El precio garantizado también se aplica a los datos para las líneas de wearables, tablets e Internet móvil agregadas a tu plan. Los impuestos y cargos, cargos por uso, servicios adicionales, servicios de terceros y prácticas de manejo de red no están incluidos en el precio garantizado. Lo garantizado comienza cuando activas o cambias a un plan Experience y no se reinicia si agregas una línea o cambias de plan más adelante. Easy Upgrade: la tarjeta puede tardar 15 días. Requiere un nuevo smartphone financiado, calificación crediticia, una transferencia desde una compañía de servicio móvil pospagado elegible y servicio elegible. El cargo por cancelación anticipada de la compañía y el saldo del dispositivo, incluido el arrendamiento con opción a compra, hasta $800, se pagará con tarjeta virtual de prepago Mastercard® (no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses). Hasta 4 líneas. Tarjeta emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. Datos sin límites de Metro: si usas más de tu asignación mensual de los datos premium podrías notar velocidades más bajas si la red está congestionada; y los clientes de Metro podrían notar velocidades reducidas vs. los clientes de T-Mobile debido a la priorización.

