T‑Mobile superpotencia las comunicaciones de emergencia de la Bay Area antes del Gran Juego

Bellevue, Washington, 6 de febrero de 2026. A medida que miles de fans llegan a la Bay Area para el Gran Partido del domingo, T-Mobile (NASDAQ: TMUS), hogar de la Mejor Red del País, cuenta con equipos de ingeniería y asistencia ubicados en lugares clave para ofrecer la velocidad, confiabilidad y capacidad de la red en la que confían el personal de emergencia y los funcionarios de seguridad pública. El Gran Juego y eventos similares impone requisitos específicos de las comunicaciones, la coordinación y el desempeño de la red. Mucho antes de este fin de semana, T-Mobile ya ha estado años trabajando con socios locales y completando importantes mejoras en torres celulares y en la infraestructura que se encuentra alrededor de los lugares de mucho tráfico y en áreas de tránsito para fortalecer la preparación de la red y las operaciones de seguridad pública tanto para el uso diario como para poder apoyar eventos a gran escala como un (muy importante) gran juego.

“Se trata de estar al alcance cuando más importa para que los clientes no sufran interrupciones y el personal de emergencia pueda mantenerse concentrado en su trabajo, sabiendo que cuentan con el respaldo de la conectividad de red, la capacidad y la velocidad líderes de T-Mobile para momentos críticos”, señala Salim Kouidri, vicepresidente sénior de tecnología de T-Mobile. “Junto con nuestros equipos, que están integrados en los centros de operaciones de emergencia y el centro de comando del estadio, estamos aplicando segmentación de red y funciones prioritarias para ofrecer una experiencia diferenciada y segura para la seguridad pública, de modo que las comunicaciones cruciales sigan siendo confiables durante todo el Gran Juego, incluso bajo picos de demanda.”

Comunicaciones de seguridad pública durante el Gran Juego

Los preparativos de la red de T-Mobile para el Gran Juego:

Equipos integrados: ubicación de ingenieros de red dentro de las operaciones de emergencia locales, entre ellos, los centros de operaciones de emergencia del gobierno local en toda la Bay Area y en el centro de mando móvil del estadio Levi el día del juego

ubicación de ingenieros de red dentro de las operaciones de emergencia locales, entre ellos, los centros de operaciones de emergencia del gobierno local en toda la Bay Area y en el centro de mando móvil del estadio Levi el día del juego Recursos y tecnología en el lugar: complementación de la red con el despliegue de torres celulares móviles, con SatCOWs (sitios celulares satelitales móviles) y SatCOLTs (sistemas celulares satelitales montados en camiones livianos), para ofrecer capacidad adicional, conectividad de respaldo y capacidad de respuesta rápida, y tecnología de drones para apoyar la respuesta y el reconocimiento situacional

complementación de la red con el despliegue de torres celulares móviles, con SatCOWs (sitios celulares satelitales móviles) y SatCOLTs (sistemas celulares satelitales montados en camiones livianos), para ofrecer capacidad adicional, conectividad de respaldo y capacidad de respuesta rápida, y tecnología de drones para apoyar la respuesta y el reconocimiento situacional Comunicaciones de seguridad pública: brindamos nuestra más alta prioridad de red al personal de emergencia a través de T-Priority para ayudar a garantizar un desempeño consistente, incluso en períodos de alta demanda

brindamos nuestra más alta prioridad de red al personal de emergencia a través de T-Priority para ayudar a garantizar un desempeño consistente, incluso en períodos de alta demanda Preparación: inversión de más de un año en la planificación conjunta de mejoras de la red a largo plazo en toda la Bay Area antes de la semana del Gran Juego

inversión de más de un año en la planificación conjunta de mejoras de la red a largo plazo en toda la Bay Area antes de la semana del Gran Juego Monitoreo y optimización en tiempo real: monitoreo activo de la demanda y el rendimiento de la red en tiempo real y ajuste dinámico de la cobertura, la capacidad y el rendimiento mediante tecnología de red autoorganizada (SON) a medida que las condiciones cambian

Durante los últimos tres años, T‑Mobile ha realizado importantes mejoras en torres celulares e infraestructura en lugares clave y centros de transporte de la Bay Area. Estas inversiones permanentes, que incluyen actualizaciones de ultracapacidad y 5G extendida, van a brindar acceso más rápido, seguro y confiable a la red en toda la región para las celebraciones del Gran Juego de este fin de semana. Estas actualizaciones se complementan con automatización avanzada y tecnología impulsada por IA, incluida la SON, que ajusta dinámicamente en tiempo real la cobertura, la capacidad y el desempeño a medida que la demanda cambia, no solo durante el partido, sino también en los años que vendrán.

La seguridad pública es lo primero con T‑Priority

Junto con las inversiones permanentes en la red de T-Mobile, estas operaciones en el lugar muestran cómo El Un-carrier prioriza la seguridad pública. T-Priority: la solución de segmentación de red de T-Mobile, es la primera en su tipo para el personal de emergencia y ofrece a los colaboradores en el lugar nuestra mejor experiencia de red 5G, con acceso prioritario y preferencia para voz y datos, y velocidades promedio dos veces más rápidas que otras compañías de servicio móvil, todo en la red 5G más rápida del país. Además, el personal de emergencia también puede obtener cobertura ampliada a través de la tecnología de satélite a teléfonos móviles, disponible con ciertos planes.

Equipos integrados y operaciones de red en el lugar

Los equipos de T-Mobile ya están trabajando dentro del centro de operaciones de emergencia y se han estado preparando junto con elementos de seguridad pública para este evento. Para reforzar la cobertura, apoyar los esfuerzos de respuesta y ayudar a minimizar la congestión durante los picos de demanda, T-Mobile ha colocado torres celulares móviles cercanas, con vehículos SatCOW y SatCOLT, para apoyar estratégicamente torres clave en todo el Bay Area.

T‑Mobile también está habilitando las operaciones de “Dron como rescatista” (DRF) junto con el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD), desplegando tecnología de drones para proporcionar un reconocimiento situacional activo y apoyar la planificación de la operación en los eventos para fans del Bay Area antes y después del Gran Juego.

Preparación más allá del día del juego

Más allá del objetivo fundamental de estar listos en el caso de producirse emergencias durante el Gran Juego, las mejoras y optimizaciones de T‑Mobile para los lugares clave, los centros de transporte y las comunidades de los alrededores están diseñadas para ofrecer beneficios duraderos a la Bay Area en el futuro.

“El partido de este fin de semana es una oportunidad para destacar las inversiones realizadas en desarrollo e implementación de funciones avanzadas como 5G autónoma y la segmentación de red, mientras aumentamos la capacidad, el desempeño y la experiencia en toda la región”, señaló Kouidri. “Esas actualizaciones no son temporales. Incluso después de que el último fan se haya ido del estadio, todo seguirá completamente en línea y funcionando, ayudando a proteger las comunicaciones esenciales y a ofrecer un rendimiento diferenciado para la seguridad pública y otros casos de uso de alta demanda, fortaleciendo la preparación de la comunidad hasta mucho después del día del juego.”

Preparados donde sea que se dirija el foco de atención

Ya sea preparándose detrás de escena para eventos globales importantes u ofreciendo conectividad altamente visible en otros eventos masivos a lo largo del año. T-Mobile adapta su enfoque de comunicaciones de seguridad pública para cubrir las necesidades de cada evento y las comunidades a las que presta servicio. A lo largo del país, T-Mobile continúa invirtiendo en soluciones innovadoras para proteger y acercar a las comunidades, abriendo el camino para el próximo gran evento cerca de ti.

Para más información sobre la preparación y las capacidades de respuesta de T-Mobile, visita el Centro de respuesta ante emergencias de la compañía y sigue a @TMobileNews en X e Instagram.

Arrow Right Icon Arrow Right Icon Arrow Right Icon Arrow Right Icon T-Mobile teams supercharging communications in the Bay area for the Big Game, February 2026 T-Mobile superpotencia las comunicaciones de emergencia de la Bay Area antes del Gran Juego

