T‑Mobile presenta su transformación en ciberseguridad en un nuevo informe

Cuáles son las novedades: T‑Mobile publicó Avances en ciberseguridad en T‑Mobile, un informe sobre cómo la compañía renovó su programa de seguridad y los resultados que ha producido.

T‑Mobile publicó Avances en ciberseguridad en T‑Mobile, un informe sobre cómo la compañía renovó su programa de seguridad y los resultados que ha producido. A quién va dirigido: los clientes y las empresas que dependen de la red de T‑Mobile, así como los socios gubernamentales y de la industria encargados de proteger la infraestructura de comunicaciones del país.

los clientes y las empresas que dependen de la red de T‑Mobile, así como los socios gubernamentales y de la industria encargados de proteger la infraestructura de comunicaciones del país. Por qué es importante: las redes de telecomunicaciones son objetivos de alto valor para actores estatales y delincuentes. T‑Mobile muestra su trabajo, incluyendo lo que ha cambiado, lo que se mantuvo firme al ponerse a prueba y lo que viene a continuación, ya que la confianza tiene que ganarse y ser verificable.

BELLEVUE, Washington. 2 de noviembre de 2026. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) publicó hoy Avances en ciberseguridad en T‑Mobile, una mirada desde adentro sobre cómo uno de los proveedores de servicio móvil más grandes del país renovó su programa de seguridad, qué se mantuvo firme cuando se puso a prueba y hacia dónde se dirige la labor.

Es una historia sobre la velocidad, la magnitud y la voluntad de sentirse incómodo. Afrontando una implacable presión de actores estatales y delincuentes con motivaciones financieras, T‑Mobile les pidió a sus empleados, contratistas y socios que cambiaran su forma de trabajar, desde cómo verificaban su identidad hasta cómo se conectaban a los sistemas. Dos aspectos fueron innegociables: el servicio móvil de los clientes tenía que seguir funcionando y las tiendas tenían que seguir abriendo. Casi todo lo demás era debatible.

“En T‑Mobile, proteger a los clientes es un aspecto fundamental que nos define. Nuestra industria conecta a diario a familias, negocios, miembros de servicios de emergencia y comunidades, por lo que la seguridad de nuestras redes es una responsabilidad que va más allá de una sola compañía”, señala Jeff Simon, vicepresidente ejecutivo y director de tecnologías de la información de T‑Mobile. “Con riesgos tan altos, no podíamos trabajar a un ritmo normal. Los atacantes nunca dejaron de maniobrar, por lo que nuestros equipos omitieron los programas piloto y las implementaciones plurianuales y avanzaron a una velocidad que la mayoría de las compañías no se atrevería a intentar. Hoy en día, el robo de credenciales mediante phishing entre nuestros empleados se ha reducido en más del 99%. En este informe se demuestra lo que implicó avanzar tan rápido y las lecciones que aprendimos”.

Contenido del informe

En un periodo reciente de 12 meses, T‑Mobile registró un aumento del 37% en los intentos de intromisión, incluso mientras los intentos de robo de credenciales disminuyeron un 35%, lo que destaca la rapidez con la que los atacantes ajustan sus tácticas. Los clientes también sienten la presión: T‑Mobile sigue identificando cientos de millones de llamadas fraudulentas y no deseadas cada semana, y en 2025 registró casi un 50% más de mensajes fraudulentos y no deseados que en 2024. Por eso, T‑Mobile comparte los avances y las inversiones detrás de su programa de ciberseguridad, tales como:

Reducir en más del 99% el robo de credenciales mediante phishing entre los empleados. Cada miembro del equipo verifica su identidad mediante una selfie y una identificación emitida por el gobierno antes de que se le otorgue alguna credencial. T‑Mobile también eliminó las contraseñas, uno de los métodos de intromisión más comunes de los atacantes, y las reemplazó por llaves de seguridad de hardware FIDO2, resistentes a los ataques de phishing, que nunca transmiten contraseñas para que los delincuentes las intercepten. Casi el 100% de la fuerza laboral de T‑Mobile ya no usa contraseñas.

Cada miembro del equipo verifica su identidad mediante una selfie y una identificación emitida por el gobierno antes de que se le otorgue alguna credencial. T‑Mobile también eliminó las contraseñas, uno de los métodos de intromisión más comunes de los atacantes, y las reemplazó por llaves de seguridad de hardware FIDO2, resistentes a los ataques de phishing, que nunca transmiten contraseñas para que los delincuentes las intercepten. Casi el 100% de la fuerza laboral de T‑Mobile ya no usa contraseñas. Reducir en más del 99% los ataques de cambio de SIM exitosos desde 2022. Las medidas de autenticación multifactor, como la verificación biométrica de identidad, la protección de la tarjeta SIM y la protección contra la portabilidad fraudulenta, ayudan a proteger las cuentas de los clientes contra estos ataques.

Las medidas de autenticación multifactor, como la verificación biométrica de identidad, la protección de la tarjeta SIM y la protección contra la portabilidad fraudulenta, ayudan a proteger las cuentas de los clientes contra estos ataques. Defender contra un ataque de actores estatales. A finales de 2024, Salt Typhoon, un actor malicioso patrocinado por un Estado, atacó a compañías de telecomunicaciones de EE. UU. Los atacantes se entrometieron a través de un proveedor de servicios de línea fija de terceros y se hicieron pasar por un router de confianza en la periferia de la red de T‑Mobile, una técnica que la compañía jamás había visto. Las defensas multifactor de T‑Mobile contuvieron a los atacantes antes de que pudieran acceder a información confidencial de los clientes, como llamadas, mensajes de voz y mensajes de texto, y el equipo compartió lo que aprendió con socios federales y otras empresas del sector.

A finales de 2024, Salt Typhoon, un actor malicioso patrocinado por un Estado, atacó a compañías de telecomunicaciones de EE. UU. Los atacantes se entrometieron a través de un proveedor de servicios de línea fija de terceros y se hicieron pasar por un router de confianza en la periferia de la red de T‑Mobile, una técnica que la compañía jamás había visto. Las defensas multifactor de T‑Mobile contuvieron a los atacantes antes de que pudieran acceder a información confidencial de los clientes, como llamadas, mensajes de voz y mensajes de texto, y el equipo compartió lo que aprendió con socios federales y otras empresas del sector. Implementación del sistema de cero confianza en seis meses. El sistema de cero confianza híbrido supone que, por defecto, no se debe confiar en ningún usuario, dispositivo o aplicación, de modo que un atacante que logre entrometerse no pueda causar mucho daño. T‑Mobile implementó el sistema de cero confianza en toda su fuerza laboral en solo seis meses —un proceso que suele tardar años— y su plataforma ha bloqueado más de 6 millones de amenazas en línea desde su lanzamiento.

El sistema de cero confianza híbrido supone que, por defecto, no se debe confiar en ningún usuario, dispositivo o aplicación, de modo que un atacante que logre entrometerse no pueda causar mucho daño. T‑Mobile implementó el sistema de cero confianza en toda su fuerza laboral en solo seis meses —un proceso que suele tardar años— y su plataforma ha bloqueado más de 6 millones de amenazas en línea desde su lanzamiento. Seguridad integrada desde el diseño, no añadida después. T‑Mobile fue la primera compañía del mundo en implementar una red 5G nacional autónoma, con seguridad integrada desde el diseño. La red 5G Avanzada lleva ese cimiento un paso más allá, con funciones adicionales que ayudan a proteger la información confidencial de los clientes y a reducir la superficie de ataque.

T‑Mobile fue la primera compañía del mundo en implementar una red 5G nacional autónoma, con seguridad integrada desde el diseño. La red 5G Avanzada lleva ese cimiento un paso más allá, con funciones adicionales que ayudan a proteger la información confidencial de los clientes y a reducir la superficie de ataque. Proteger a los clientes automáticamente, a gran escala. Hoy, el 100% de los clientes de T‑Mobile reciben protección a nivel del núcleo de la red que se aplica a todas las llamadas, los mensajes de texto y la navegación por Internet para detener la actividad fraudulenta en tiempo real. Desde marzo de 2017, la Identificación de fraude y el Bloqueo de llamadas fraudulentas han ayudado a proteger a los clientes contra más de 160 billones de llamadas no deseadas y, solo en 2025, T‑Mobile bloqueó casi 3 billones de textos no deseados y fraudulentos antes de que llegaran a los clientes.

Hoy, el 100% de los clientes de T‑Mobile reciben protección a nivel del núcleo de la red que se aplica a todas las llamadas, los mensajes de texto y la navegación por Internet para detener la actividad fraudulenta en tiempo real. Desde marzo de 2017, la Identificación de fraude y el Bloqueo de llamadas fraudulentas han ayudado a proteger a los clientes contra más de 160 billones de llamadas no deseadas y, solo en 2025, T‑Mobile bloqueó casi 3 billones de textos no deseados y fraudulentos antes de que llegaran a los clientes. Defender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con personal en el núcleo. El personal de T‑Mobile completó más de 200,000 capacitaciones en ciberseguridad en 2025. El nuevo Centro de Cyber Defense ofrece monitoreo, detección de amenazas, análisis forense digital y respuesta a incidentes, todo en un solo lugar. Además, la detección de amenazas impulsada por IA, desplegada a escala, ayuda a los equipos a localizar, interrumpir y responder a las amenazas en tiempo real.

El personal de T‑Mobile completó más de 200,000 capacitaciones en ciberseguridad en 2025. El nuevo Centro de Cyber Defense ofrece monitoreo, detección de amenazas, análisis forense digital y respuesta a incidentes, todo en un solo lugar. Además, la detección de amenazas impulsada por IA, desplegada a escala, ayuda a los equipos a localizar, interrumpir y responder a las amenazas en tiempo real. Ayudar a las empresas de cualquier tamaño a fortalecer su seguridad. T‑Mobile ofrece a los clientes comerciales formas de identificar riesgos cibernéticos, afianzar el acceso y proteger a la fuerza laboral distribuida, como el Manejo de Vulnerabilidades Basado en Riesgos, el Manejo de Parches, SASE con acceso cero confianza, autenticación segura de SIM y soluciones de defensa contra amenazas móviles.

En Avances en ciberseguridad en T‑Mobile también se destaca el programa de recompensas por errores de T‑Mobile, que ha atraído más de 1,400 reportes válidos de la comunidad de seguridad global. Y no hay ninguna compañía que pueda enfrentar estas amenazas por sí sola, por lo que T‑Mobile se ha asociado con CISA, es miembro fundador de C2 ISAC y del banco de pruebas de seguridad 5G de la CTIA, y comparte lo que aprende para elevar los estándares en toda la industria.

“Lo que distingue a este informe es el nivel de detalle”, comenta Jason Leigh, director sénior de investigación de IDC. “Muchas compañías simplemente se limitan a enumerar una lista de abreviaturas de ciberseguridad o notas al pie sobre seguridad en sus declaraciones financieras, con muy pocos detalles sobre medidas específicas de ciberseguridad. T‑Mobile mejora la conversación con un nivel de detalle que refleja la madurez operativa de su programa de seguridad”.

Siguientes pasos

El informe Avances en ciberseguridad en T‑Mobile es un indicador del trabajo de T‑Mobile en ciberseguridad, pero no la última palabra sobre el tema. El informe anticipa el fraude impulsado por la IA, las identidades no humanas, como agentes de IA y bots, y la computación cuántica. T‑Mobile ya se está preparando, desde pruebas adversarias de sistemas de IA hasta un programa honeypots de señuelos que estudia las técnicas de los atacantes.

En una nota dirigida hoy a los empleados de T‑Mobile, Mark Clancy, vicepresidente sénior y director de seguridad informática, agradeció a los miembros del equipo de toda la compañía por aceptar los cambios y por hacer de la seguridad una mentalidad compartida. “En última instancia, el objetivo de la ciberseguridad es proteger a las personas”, dijo Clancy. “Impulsamos la modernización de nuestros sistemas y el fortalecimiento de la forma en que detectamos y respondemos a las amenazas. Con una colaboración más estrecha entre nuestros equipos y socios, nuestras defensas se han afianzado y nuestra respuesta es más rápida que nunca. No existe una meta final en la ciberseguridad. La arquitectura de las amenazas seguirá evolucionando, y nosotros también”.

T‑Mobile se guía por un principio fundamental: la seguridad debe ser fluida, equitativa y arraigarse en las necesidades de las personas y empresas a las que presta su servicio. Y este principio es clave para la forma en que T‑Mobile desarrolla, opera y fortalece continuamente la Mejor Red del País.

Conoce más en el informe completo, Avances en ciberseguridad en T‑Mobile, disponible en la sala de prensa de T‑Mobile. Para obtener más información sobre seguridad en línea, ciberseguridad y herramientas para clientes, visita el Centro de Confianza y el Centro de Privacidad.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T‑Mobile en X e Instagram.

# # #

Las métricas de ciberseguridad se basan en datos internos de T‑Mobile según lo descrito en el informe. Las amenazas de ciberseguridad evolucionan continuamente, y no existen medidas de seguridad que puedan evitar todas las amenazas o incidentes.

Acerca de T‑Mobile

Como El Un-carrier superpoderoso, T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) cuenta con el poder de una premiada red 5G Avanzada en todo el país que conecta a más personas en más lugares que nunca. Con la propuesta de valor única de T‑Mobile, que reúne la mejor red, la mejor opción y las mejores experiencias, El Un-carrier está redefiniendo la conectividad y fomentando la competencia, mientras sigue impulsando la próxima ola de innovación en servicio móvil, banda ancha y más allá. Con su sede principal en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://www.t‑mobile.com.

Contacto de prensa

T‑Mobile US, Inc.

MediaRelations@t‑mobile.com

Contacto de relaciones con inversionistas

T‑Mobile US, Inc.

Investor.Relations@t‑mobile.com

https://investor.t‑mobile.com