T‑Mobile lleva Friday Night 5G Lights a otro nivel: más ganadores, más formas de ganar y un total de $4 millones en premios

BELLEVUE, Washington. 17 de julio de 2025. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy el regreso de Friday Night 5G Lights, la increíble competencia que convierte el fútbol americano de las high schools en una celebración nacional del orgullo de la comunidad.

La temporada pasada, casi 1,750 high schools de los 50 estados trajeron su energía y creatividad incomparables y unieron a sus comunidades y la nación. Había magenta en todos lados: en camisetas de fútbol americano, en letreros e incluso en el cabello, mientras pueblos y pequeñas ciudades en todo el país apoyaban a T-Mobile y exhibían con orgullo su espíritu escolar dentro y fuera del campo de juego. Los estudiantes apelaron a celebridades como Jennifer Garner, Jamie Lee Curtis y Matthew McConaughey para promocionar a sus high schools. Hubo comunidades enteras que colmaron las gradas y alentaron intensamente. Llegaron millones de votos.

En el pequeño pueblo de Inola, Oklahoma, donde viven menos de 2,000 personas, los estudiantes de Inola High School lo dieron todo y llamaron a todas las otras escuelas del estado (¡más de 1,700!) e incluso viajaron a Oklahoma City para conseguir apoyo, y finalmente ganaron el premio mayor.

Después de un muy exitoso debut, la temporada de 2025 promete ser aún mejor y más grande, con más ganadores, más premios y más posibilidades para que los pueblos y pequeñas ciudades brillen en el escenario nacional.

Mira a Rob Gronkowsi y Patrick Mahomes anunciar el regreso de Friday Night 5G Lights aquí.

“El año pasado vimos lo que sucede cuando las comunidades reciben la atención que merecen, y la respuesta nos dejó boquiabiertos”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Así que este año vamos por más. Este año vamos a poner un mayor énfasis en Friday Night 5G Lights para que más comunidades puedan compartir lo que las hace especiales y obtener el apoyo que necesitan para hacer realidad su visión”.

La competencia de este año pone en juego más de $4 millones en premios en total:

450 high schools ganarán $5,000 mediante los sorteos semanales $5K Fridays.

Cada uno de los 25 finalistas ganará $25,000 para sus programas de fútbol americano.

1 afortunado finalista ganará el premio Fan Favorite por votación de los empleados de T-Mobile para recibir $25,000 extra.

1 ganador del premio mayor recibirá una renovación de su estadio de fútbol americano de $1 millón, una renovación de su sala de pesas gracias a Gronk Fitness, una consulta con expertos en experiencia de estadios, un viaje con todos los gastos pagados al partido de campeonato de la Southeastern Conference (SEC) para ciertos estudiantes y trabajadores de la high school y una tailgate party para revelar las renovaciones completadas en 2026. ¡Increíble!

Más allá de la competencia, los clientes de T-Mobile pueden participar de la acción y ganar una botella para agua de Friday Night 5G Lights el 29 de julio y una bolsa para ir al estadio el 26 de agosto a través de T-Mobile Tuesdays.

Leyendas del Super Bowl impulsan la competencia

Para que la competencia de este año tenga aún más fuerza y más orgullo, Patrick Mahomes, tres veces galardonado como el jugador más valioso del Super Bowl, se suma a la diversión junto con Rob “Gronk” Gronkowski, quien regresa como embajador, además de algunos de los mejores atletas universitarios y héroes de fútbol americano de las high schools.

“Crecí en un pequeño pueblo en Texas, por lo que sé lo que el fútbol americano de las high schools significa para estas comunidades y el amor que los jugadores, los padres y los fans tienen por este deporte”, señala Patrick Mahomes. “Esta competencia se trata de reconocer ese espíritu y darles a estas comunidades el tipo de apoyo que merecen”.

“Los viernes por la noche se tratan de mucho más que solo fútbol americano. Se tratan de comunidad, tradición y orgullo”, afirma Rob Gronkowski, cuatro veces campeón del Super Bowl. “Vimos tanta pasión y dedicación el año pasado con Friday Night 5G Lights, que sabíamos que esta vez teníamos que ir más allá. La energía es increíble, y tengo muchas ganas de ver lo que harán estas high schools”.

Cómo participar

Pueden postularse las high schools de pueblos y pequeñas ciudades de EE. UU. de menos de 150,000 habitantes. Los trabajadores autorizados, como maestros, entrenadores o administradores, pueden postular a su high school en FridayNight5GLights.com. Las postulaciones deben incluir un ensayo o un relato corto sobre por qué su high school merece una transformación de su estadio de fútbol americano al estilo de El Un-carrier.

Se reciben postulaciones desde hoy hasta el 12 de septiembre. Todas las high schools que se inscriban participarán automáticamente del sorteo $5K Fridays para tener la oportunidad de ganar $5,000, que se realizará todas las semanas durante el período de postulación, con 100 ganadores que se seleccionarán la primera semana y 50 en cada una de las siguientes siete semanas.

Un panel de jueces seleccionará 25 finalistas según el impacto en la comunidad, la necesidad, la creatividad y más. El público puede votar del 25 de septiembre al 24 de octubre, y todas las personas del país pueden votar una vez por día en FridayNight5GLights.com. Los finalistas también pueden ganar votos extras completando las Social Plays semanales que se publican en el sitio web de Friday Night 5G Lights.

El ganador del premio mayor se anunciará el 30 de octubre.

El compromiso de T-Mobile con los pueblos y pequeñas ciudades del país

Friday Night 5G Lights es solo una parte de la iniciativa más grande de T-Mobile para conectar todos los rincones del país. Desde el año 2020, la Mejor Red Móvil del país ha logrado:

Ampliar la cobertura 5G en 1.24 millas cuadradas

Permitir el acceso a Internet 5G de T-Mobile a 70 millones de hogares, incluso muchos en zonas rurales y lanzar T-Mobile Fiber — con más opciones de Internet rápido y confiable a lo largo del país.

Ofrecer conectividad gratis a hasta 10 millones de estudiantes elegibles a lo largo del país a través de la iniciativa Proyecto 10Millones de T-Mobile, de $10.7 billones

Invertir casi $18 millones a través de Hometown Grants para proyectos de desarrollo comunitario

Crear T-Satellite, la única solución de red de satélite a teléfonos móviles que se conecta automáticamente a la mayoría de los smartphones modernos en lugares a los que ninguna red terrestre puede llegar. El lanzamiento del servicio será el 23 de julio y estará disponible gratis en los mejores planes de T-Mobile. Los clientes que tengan otros planes y que usen las redes de la competencia pueden agregarlo por $10/mes. Más información sobre T-Satellite: https://es.t-mobile.com/satellite.

Conoce más e inscríbete hoy en FridayNight5GLights.com.

