Consigue tu iPhone 17 Pro, iPhone 17 y iPhone Air por cuenta nuestra en T‑Mobile, la Mejor Red del País

Disfruta conectividad como nunca antes con acceso anticipado a apps compatibles con T-Satellite-e incomparables beneficios como Apple TV+ y precio garantizado por 5 años

Bellevue, Washington. 10 de septiembre de 2025. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ofrecerá la más reciente generación de iPhone, la nueva línea de productos de Apple Watch y los AirPods Pro 3. Los cuatro modelos de iPhone —iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max— poseen la cámara frontal Center Stage para selfies de otro nivel, un sistema de cámaras Fusion de 48 MP, chips de última generación para desempeño increíble y una fantástica batería que te acompaña todo el día. Los atractivos diseños nuevos son aún más durables y ofrecen 3 veces más resistencia a los rayones gracias a la tecnología Ceramic Shield 2. El Apple Watch Series 11 ofrece notificaciones de hipertensión y puntuación de sueño, junto con hasta 24 horas de duración de batería y una pantalla que es 2 veces más resistente a los rayones. El Apple Watch SE 3 incluye funciones avanzadas de salud, una pantalla siempre activa, carga rápida y más, mientras que el Apple Watch Ultra 3 incorpora comunicaciones satelitales que incluyen Emergencia SOS vía satélite, Mensajes vía satélite y la app Encontrar vía satélite, 42 horas de duración de batería y poderosos datos de información sobre la salud. Los AirPods Pro 3 poseen un nuevo diseño e increíble calidad de sonido, la mejor Cancelación Activa de Ruido con ajuste en el oído de cualquier par de audífonos inalámbricos,1 Traducción en vivo con manos libres, excepcional nivel de ajuste en el oído y estabilidad, sensor de ritmo cardíaco durante el ejercicio y duración extendida de la batería.

Solo los clientes de T-Mobile pueden acceder a los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max con una experiencia de servicio móvil que es mejor en El Un-carrier. Los clientes de T-Mobile reciben más beneficios con ahorros en todos los últimos modelos de iPhone, más ventajas con Magenta Status desde el primer día y más tranquilidad con un precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos, todo en la Mejor Red Móvil del País.

Desde el viernes 12 de septiembre, los clientes nuevos y existentes, incluidos los negocios, pueden aprovechar importantes ofertas en todos los modelos de la nueva línea de iPhone 17 y Apple Watch, como el iPhone 17 Pro por cuenta nuestra al intercambiar un dispositivo elegible en cualquier condición con el plan Experience Beyond. Y ahora, los clientes pueden mantenerse conectados como nunca antes, desde acceso anticipado a apps compatibles con T-Satellite hasta su red 5G Avanzada, que brinda una experiencia de red más fluida y confiable. Es precisamente esa mejor red, esos mejores beneficios y esa experiencia sin renunciar a nada lo que hace que T-Mobile sea el mejor lugar para conseguir tu iPhone 17.

Los clientes de T-Mobile y UScellular podrán reservar el iPhone 17 a partir del viernes 12 de septiembre desde las 5 a.m. PT (hora del Pacífico), con disponibilidad en T-Mobile, Metro by T-Mobile y UScellular a partir del viernes 19 de septiembre. La nueva línea de Apple Watch estará disponible para que los clientes de T-Mobile reserven desde el viernes 12 de septiembre, con disponibilidad de Apple Watch y AirPods a partir del viernes 19 de septiembre. Para más información, visita www.t-mobile.com/offers/apple-iphone-deals.

“Los poderosos nuevos modelos de iPhone con atractivos diseños nuevos merecen una red y una experiencia que estén a su altura; y eso es exactamente lo que los clientes reciben en T-Mobile”, señala Srini Gopalan, director ejecutivo de operaciones de T-Mobile. “Solo en El Un-carrier las personas pueden combinar los últimos modelos de iPhone 17 de Apple con ahorros inigualables, beneficios exclusivos y el desempeño incomparable de la mejor red del país. Cuando hablamos de aprovechar al máximo tu iPhone, definitivamente aquí es mejor”.

Los últimos modelos de iPhone

El iPhone 17 está repleto de funcionalidades que los usuarios disfrutarán cada día, incluida la cámara frontal Center Stage para tomar selfies a otro nivel, un fantástico sistema de dos cámaras Fusion de 48 MP, una pantalla más grande y más brillante con ProMotion hasta 120 Hz y la nueva tecnología Ceramic Shield 2 con 3 veces más resistencia a los rayones. iPhone 17 está disponible en cinco bellos colores: negro, lavanda, azul neblina, salvia y blanco.

El novedoso iPhone Air es el iPhone más delgado jamás fabricado y es más durable que cualquier iPhone anterior; ofrece desempeño profesional, un increíble nuevo sistema de cámaras Fusion de 48 MP y una fantástica batería que te acompaña todo el día. El revolucionario diseño es posible únicamente gracias al silicio de Apple. Con la mayor cantidad de chips diseñados por Apple en un iPhone —los superpotentes A19 Pro, N1 y C1X— el iPhone Air es el iPhone de mayor eficiencia energética jamás fabricado. iPhone Air está disponible en negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max son los modelos Pro más poderosos hasta ahora. Con un impresionante nuevo diseño impulsado por el chip A19 Pro, poseen el mejor desempeño de todos, duración de batería y sistemas de cámaras en un iPhone. Eso incluye un sistema de tres cámaras Fusion de 48 MP y funcionalidades de video de nivel profesional: estos son los primeros smartphones en ofrecer compatibilidad con ProRes RAW y genlock, una técnica que se utiliza para sincronizar video de manera precisa entre múltiples cámaras y dispositivos de entrada. Ambos modelos están disponibles en naranja cósmico, azul profundo y plata.

El iPhone Air posee un diseño solo para eSIM que permite hacerlo increíblemente delgado y ligero, y aún así ofrecer batería para todo el día.² Los modelos de iPhone 17 Pro ahora también son solo para eSIM, lo que les permite ofrecer una batería más grande y hasta 39 horas de reproducción de video (dos horas más que antes).² Con eSIM, los usuarios pueden activar rápidamente el servicio, almacenar varios planes en un mismo dispositivo y disfrutar mayor flexibilidad, comodidad, seguridad y conectividad fluida, especialmente al viajar. T-Mobile admite la transferencia rápida de eSIM (eSIM Quick Transfer), que te permite transferir con facilidad tu número a un nuevo iPhone, y con la activación de operador de eSIM (eSIM Carrier Activation), T-Mobile puede asignar digitalmente tu eSIM directamente a tu iPhone. iOS 26 eleva la experiencia de iPhone con un bello diseño nuevo, poderosas funciones de Apple Intelligence3 e importantes mejoras a las apps que los usuarios utilizan todos los días.

La nueva línea de productos de Apple Watch

El Apple Watch Series 11 es el mejor compañero para la salud y el entrenamiento, al proporcionarles a los usuarios notificaciones en caso de indicios de presión arterial alta crónica —también conocida como hipertensión— y nuevos datos sobre calidad del sueño con puntuación de sueño, lo cual se suma al sólido conjunto de funcionalidades de salud incluidas en el dispositivo. Ofrece hasta 24 horas de duración de batería, un vidrio Ion-X que es 2 veces más resistente a los rayones y capacidades celulares 5G, todo con el diseño más delgado y cómodo hasta la fecha.

El Apple Watch SE 3 ofrece impresionantes funcionalidades de salud, entrenamiento, conectividad y seguridad, y las poderosas capacidades del chip S10, a un precio increíble. Posee funcionalidades avanzadas de salud como puntuación de sueño, cálculos de ovulación retrospectivos, notificaciones de apnea del sueño y sensores de temperatura en la muñeca para proporcionar datos más completos a la app Signos Vitales. El chip S10 impulsa una pantalla siempre activa, gestos de doble toque y giro de muñeca, Siri en el dispositivo y carga rápida. También ofrece capacidades celulares 5G y un panel frontal de vidrio que es más durable que nunca.

Apple Watch Ultra 3, el Apple Watch más avanzado, puedes usarlo según la ocasión como un poderoso reloj deportivo, un elegante smartwatch o un completísimo aliado de tu salud. Diseñado para ofrecerles a los usuarios más conexión y seguridad en los lugares en que tengan comunicaciones satelitales integradas, les permite a los usuarios enviar textos a los servicios de emergencia, enviar mensajes a amigos y familiares, y compartir su ubicación, todo mientras están fuera de la red. Posee el GPS más preciso integrado en un reloj deportivo y hasta 42 horas de duración de batería, con hasta 72 horas en modo Ahorrar Batería.

El Apple Watch Series 11 está disponible en aluminio —incluido un nuevo gris espacial, además de negro azabache, oro rosa y plata— y también en titanio pulido en natural, oro y pizarra. El Apple Watch SE 3 está disponible con caja de aluminio en color medianoche y blanco estelar, y el Apple Watch Ultra 3 está disponible en titanio natural o negro.

AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 ofrecen una increíble calidad de sonido y la mejor Cancelación Activa de Ruido (ANC) con ajuste en el oído de cualquier par de audífonos inalámbricos, que elimina hasta 2 veces más ruido que la generación anterior de AirPods Pro y 4 veces más que los AirPods Pro originales. El diseño actualizado ayuda a que los AirPods Pro 3 se ajusten aún mejor y proporcionen una mayor estabilidad en el oído durante actividades como correr, entrenamiento HIIT, yoga y más. Por primera vez, los usuarios pueden utilizar los AirPods Pro 3 para medirse la frecuencia cardíaca4 y monitorear más de 50 tipos de ejercicios con la nueva experiencia en la app Fitness en el iPhone. La Traducción en Vivo también llega a los AirPods, y eso facilita las conversaciones cara a cara al ayudar a los usuarios a conectarse incluso si no hablan el mismo idioma.5

Ofertas de T-Mobile

Desde el viernes 12 de septiembre, los clientes de T-Mobile pueden elegir entre las siguientes ofertas:

iPhone 17 Pro por cuenta nuestra (o hasta $1100 menos en cualquier modelo de iPhone 17) al intercambiar un dispositivo elegible —en cualquier condición— con Experience Beyond o para clientes existentes con Go5G Next

iPhone 17 por cuenta nuestra (o hasta $830 menos en cualquier modelo de iPhone 17) —sin intercambio requerido— al cambiar una línea a T-Mobile en Experience More o Go5G Plus

$1000 menos en cualquier modelo de iPhone 17 —sin intercambio requerido— al cambiar una línea a T-Mobile en Experience Beyond o Go5G Plus

iPhone 17 por cuenta nuestra (o hasta $830 menos en cualquier modelo de iPhone 17) al intercambiar un dispositivo elegible en Experience More o Go5G Plus; o al agregar una línea e intercambiar un dispositivo elegible en la mayoría de los planes

intercambiar un dispositivo elegible en la mayoría de los planes $200 menos en cualquier Apple Watch nuevo —es decir, Apple Watch SE3 por solo $99— al agregar una línea para reloj, incluida una línea para reloj para empresas

Ahorra $20/mes en Internet 5G Residencial al cambiarte y combinarlo con una línea de voz de T-Mobile. Además, obtén hasta $300 en una tarjeta virtual de prepago Mastercard para usar en accesorios, fundas para teléfonos y más al registrarte en línea

Todas estas ofertas de dispositivos están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos. Por tiempo limitado, obtén activación gratis al reservar el iPhone más reciente a través de la app T-Life o por Internet en www.t-mobile.com.

Ofertas de T-Mobile para Empresas:

iPhone 17 Pro Max por cuenta nuestra (hasta $1100 menos en cualquier modelo de iPhone 17 más un crédito de $200 por transferencia) al cambiarte a T-Mobile, agregar una línea nueva con ProMobile o SuperMobile e intercambiar un dispositivo elegible

iPhone 17 Pro por cuenta nuestra (o hasta $1100 menos en cualquier modelo de iPhone 17) al agregar una línea o hacer un upgrade a un plan ProMobile o SuperMobile e intercambiar un dispositivo elegible

intercambiar un dispositivo elegible iPhone 17 por cuenta nuestra (o hasta $830 menos en cualquier modelo de iPhone 17) al intercambiar un dispositivo elegible y agregar una línea en CoreMobile o hacer un upgrade de la línea a SuperMobile

Todas estas ofertas están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Ofertas de Metro by T-Mobile:

$300 menos en cualquier iPhone 17 en la mejor y más grande marca de prepago del país al cambiar y registrarte en el plan de $50 con AutoPago ($55 el primer mes o sin AutoPago) a partir del viernes 19 de septiembre

Ofertas de UScellular:

Desde el viernes 12 de septiembre, los clientes nuevos de UScellular en un plan de datos ilimitados, Unlimited Data-Everyday 3.0 o Unlimited Data-Even Better 3.0 pueden obtener el iPhone 17 Pro por cuenta nuestra (o hasta $1100 menos en cualquier modelo de iPhone 17) sin necesidad de intercambio. Además, no te cobraremos el cargo por activación y pagaremos tu contrato anterior, hasta $800

Los clientes actuales elegibles para hacer un upgrade tienen disponibles estas ofertas:iPhone 17 Pro por cuenta nuestra con intercambio (valor mínimo de $150) en un plan Unlimited Data-Even Better 3.0iPhone 17 por cuenta nuestra con intercambio (valor mínimo de $50) en un plan Unlimited Data-Everyday 3.0 o Unlimited Data-Even Better 3.0 $500 menos en cualquier modelo de iPhone 17 sin intercambio, en un plan Unlimited Data-Everyday 3.0 o Unlimited Data-Even Better 3.0



iPhone 17 con el poder de la Mejor Red del país

La experiencia del iPhone 17 potenciada por la Mejor Red del país. Al ser la primera compañía de servicio móvil en EE. UU en implementar la tecnología L4S en toda su red 5G avanzada, los clientes notarán una experiencia más fluida, que se traduce en llamadas de FaceTime más nítidas, especialmente en lugares concurridos como aeropuertos y conciertos. iPhone 17 aprovecha el poder de la red 5G avanzada de T-Mobile y es compatible con tecnologías mejoradas de enlace ascendente y descendente, lo cual ofrece una experiencia de smartphone con velocidad y rendimiento inigualables. Ya sea para descargar videos en 4K, gaming en cualquier lugar, enviar fotos, respaldar archivos, sincronizar en la nube o compartir en redes sociales, los clientes pueden contar con velocidades ultrarrápidas y una red con increíble capacidad de respuesta en los lugares donde viven, trabajan y juegan.

Los clientes de El Un-carrier también pueden mantenerse conectados como nunca antes con T-Satellite con Starlink: el innovador servicio satelital de T-Mobile. Los clientes de T-Mobile con iPhone serán los primeros en acceder a las aplicaciones compatibles de T-Satellite, que incluyen las apps integradas de Apple como Fitness, Maps, Music y Weather, y se podrán mantener conectados en lugares donde ninguna red celular ha llegado. Ya sea para enviar fotos a través de iMessage desde un sendero, compartir la ubicación de un campamento o usar Maps para encontrar el camino de regreso a casa, es el rendimiento, la cobertura y la fiabilidad que solo T-Satellite puede ofrecer en el nuevo iPhone 17.

Vive tu Magenta Status

iPhone 17 en T-Mobile no es solo un upgrade de dispositivo; es descubrir la vida con Magenta Status donde los clientes reciben un trato VIP desde el primer día, con ahorros inigualables y beneficios increíbles. Con Magenta Status los clientes tienen acceso a lo siguiente:

Los clientes pueden potenciar su experiencia con los mejores planes de T-Mobile, incluido el plan Experience Beyond repleto de beneficios, que además de permitirte un ahorro de hasta 20% vs. las otras grandes compañías te da la libertad de hacer un upgrade todos los años, T-Satellite y precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos.

El mejor nuevo plan para negocios de T-Mobile

SuperMobile es el mejor plan para negocios en la mejor red. Es el primer y único plan para negocios que combina rendimiento inteligente, seguridad integrada y cobertura satelital sin interrupciones. También incluye beneficios Premium como wifi ilimitado en todo el vuelo, datos premium ilimitados, 300 GB de datos para hotspot móvil y datos internacionales gratis en más de 215 países y destinos, ¡todo con precio garantizado por 5 años! En este momento, los clientes con negocios elegibles pueden probar SuperMobile por cuenta nuestra durante 30 días.

Los clientes pueden encontrar Magenta Status, T-Mobile Tuesdays y más en la app T-Life: una app centralizada para todo lo de T-Mobile, donde los clientes pueden hacer un upgrade de su dispositivo, manejar su cuenta y conectarse con el servicio al cliente.

Para más información sobre las ofertas de T-Mobile, visita www.t-mobile.com. Para ver las ofertas de T-Mobile para Empresas, visita www.t-mobile.com/business/apple-business-iphone-deals. Los clientes de Metro pueden consultar las últimas ofertas a partir del viernes 19 de septiembre en www.metrobyt-mobile.com/deals/apple. Para más información sobre las ofertas de UScellular, visita www.uscellular.com/apple.

Para conocer más sobre el iPhone 17, visita www.apple.com.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

Por tiempo limitado; sujeto a cambio. Términos generales de las ofertas de T-Mobile: el impuesto sobre el precio antes de los créditos y el cargo de $35 por conexión del dispositivo se pagan al momento de la compra. Sujeto a términos y condiciones de intercambio. Podría no ser combinable con algunas ofertas, descuentos o promociones. Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. Visita T-Mobile.com para ver los detalles completos de las promociones. iPhone 17 Pro por cuenta nuestra: Si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 17 Pro 256 GB: $1,099.99). Requiere calificación crediticia, servicio (plan de $100 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) e intercambio elegibles (p. ej., ahorra $1,100: iPhone 13 Pro). $1,000 de descuento: si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone Air 256 GB: $999.99). Requiere calificación crediticia, servicio (plan de $100 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos), transferencia (solo AT&T, Verizon, Claro, UScellular, Xfinity, Spectrum y Liberty PR) y línea nueva elegibles. iPhone 17 por cuenta nuestra: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 17 256 GB: $829.99). Requiere calificación crediticia, servicio (plan de $85 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos), transferencia (solo AT&T, Verizon, Claro, UScellular, Xfinity, Spectrum y Liberty PR) y línea nueva elegibles, o intercambio elegible (p. ej., ahorra $830: iPhone 13 Pro). Oferta de Apple Watch: si cancelas la cuenta de servicio móvil antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Apple Watch SE3 40 mm: $299.99). Requiere calificación crediticia y servicio (plan de $15 o más/mes con AutoPago) elegibles. T-Satellite: disponible con dispositivo compatible en la mayoría de las zonas al aire libre en EE. UU. donde se pueda ver el cielo. Incluido con Experience Beyond; o $10/mes; se renueva automáticamente en forma mensual. Cancela en cualquier momento. La Mejor Red: la Mejor Red Móvil de EE. UU. según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Internet Residencial: ahorra $20/mes con créditos mensuales en la factura y una línea elegible. Los créditos se suspenderán si cancelas líneas o cambias de plan. $300 vía tarjeta virtual de prepago al activar una nueva línea de Internet Residencial elegible en línea. Puede demorar 14 semanas tras la solicitud de reembolso. Para uso en Internet o en tiendas con apps móviles de pago aceptadas; no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC.

Ofertas de T-Mobile para Empresas: el mejor plan comercial que combina rendimiento de red avanzado, niveles de cobertura y funciones de seguridad. iPhone 17 Pro Max por cuenta nuestra: requiere calificación crediticia y cuenta comercial elegibles, cambiarse a un plan elegible (plan de $85 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) e intercambio elegible (p. ej., iPhone 16 Pro Max: $1100). $200 PIC (crédito por transferencia entrante): vía 20 créditos en la factura mensual. iPhone 17 Pro por cuenta nuestra: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 17 Pro 256 GB: $1,099.99). Requiere calificación crediticia y cuenta comercial elegibles, agregar una línea en un plan elegible (plan de $85 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) o hacer un upgrade elegible (de $95 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos), e intercambio elegible (p. ej., iPhone 16 Pro Max: $1100). iPhone 17 por cuenta nuestra: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 17 256 GB: $829.99). Requiere calificación crediticia y cuenta comercial elegibles, agregar una línea en un plan elegible (plan de $60 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) o hacer un upgrade elegible (de $95 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos), e intercambio elegible (p. ej., iPhone 16 Pro Max: $830; iPhone 12: $415).

Oferta de Metro by T-Mobile: no está disponible si te cambias desde T-Mobile o si has tenido el servicio de Metro en los últimos 180 días. Límite de 2 por cuenta.

Términos generales de las ofertas de UScellular: si cancelas el servicio antes de recibir 36 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 17 Pro 256 GB: $1,099.99). iPhone 17 Pro y saldo del contrato: requiere línea nueva y cuenta nueva, contrato de financiamiento, plan de servicio pospagado elegible ($70/mes con AutoPago y facturación electrónica; más impuestos y cargos), aprobación de crédito y transferencia elegibles. Se paga vía 36 créditos en la factura mensual. Sujeto a impuestos, cargos y términos adicionales. Pago vía tarjeta virtual Visa. La tarjeta puede tardar 60 días. 17 Pro por cuenta nuestra elegible para un upgrade: requiere cuenta elegible para un upgrade, compra de smartphone elegible vía contrato de financiamiento, plan de servicio pospagado elegible ($80/mes con AutoPago y facturación electrónica; más impuestos y cargos), facturación electrónica, aprobación de crédito e intercambio por un valor de $150 o más. Se paga vía 36 créditos en la factura mensual. Sujeto a impuestos, cargos y términos adicionales. iPhone 17 por cuenta nuestra elegible para un upgrade: requiere cuenta elegible para un upgrade, compra de smartphone elegible vía contrato de financiamiento, plan de servicio pospagado elegible ($70/mes con descuento por AutoPago y facturación electrónica; más impuestos y cargos), facturación electrónica, aprobación de crédito e intercambio por un valor de $50 o más. Se paga vía 36 créditos en la factura mensual. Sujeto a impuestos, cargos y términos adicionales. $500 de descuento en el iPhone 17: requiere cuenta elegible para un upgrade, compra de smartphone elegible vía contrato de financiamiento, plan de servicio pospagado elegible ($70/mes con descuento por AutoPago y facturación electrónica; más impuestos y cargos), facturación electrónica y aprobación de crédito. Se paga vía 36 créditos en la factura mensual. Sujeto a impuestos, cargos y términos adicionales.

1 Pruebas realizadas por Apple en julio de 2025 con AirPods Pro 3 vinculados con iPhone 16 y versiones preliminares de firmware de AirPods y iOS 26. La prueba de reducción de ruido se realizó según la norma IEC60268-24. La comparación se realizó con los audífonos internos inalámbricos más vendidos disponibles en el mercado al momento de la prueba. El rendimiento depende de la configuración del dispositivo, el entorno, el uso y muchos otros factores.

2 El uso de una eSIM requiere un proveedor que ofrezca el servicio con eSIM y un plan de servicio móvil. Comunícate con la compañía de servicio móvil para más detalles. Para conocer más, visita apple.com/esim.

3 Apple Intelligence está disponible en versión beta en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués (Brasil), español, chino (simplificado), japonés y coreano. Los siguientes idiomas adicionales se ofrecerán a fines de este año: danés, holandés, noruego, portugués (Portugal), sueco, turco, chino (tradicional) y vietnamita. Algunas funcionalidades podrían no estar disponibles en todas las regiones o idiomas. Consulta support.apple.com/es-us/121115 para obtener más información sobre la disponibilidad de funcionalidades e idiomas y los requisitos del sistema.

4 El sensor de frecuencia cardíaca con AirPods Pro 3 y Powerbeats Pro 2 durante los entrenamientos está disponible en la app Fitness en un iPhone con iOS 26, iPad con iPadOS 26 y Apple TV con tvOS 26 cuando también estén vinculados con un iPhone o Apple Watch. Apple Fitness+ requiere suscripción.

5 La Traducción en Vivo con AirPods funciona en los AirPods 4 con Cancelación Activa de Ruido y AirPods Pro 2 y posteriores con el último firmware al vincularlos con un iPhone con iOS 26 o posterior que tenga Apple Intelligence habilitado. Disponible en inglés (Reino Unido, EE. UU.), francés (Francia), alemán, portugués (Brasil) y español (España). A finales de este año, la Traducción en Vivo con AirPods y en el teléfono y FaceTime tendrá disponibles los siguientes idiomas: italiano, japonés, coreano y chino (simplificado). Algunas funcionalidades podrían no estar disponibles en todas las regiones o idiomas. Para más información, consulta la disponibilidad de funcionalidades (https://www.apple.com/ios/feature-availability/).

