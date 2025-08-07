POV: en este regreso a clases, tú eres el Main Character

Semestre nuevo. Ropa nueva. Lista de clases nueva. Sigues siendo tú, pero con un upgrade.

La temporada de regreso a clases no se trata de solo buscar los libros de texto y mudarse a la residencia estudiantil, sino de que sepas que es tu momento. Ya sea que estés camino al campus para cursar tu primer año o corriendo a tu segunda ocupación entre clases, te mereces una tecnología que produzca a lo grande... grande como la energía de un main character.

Al rescate: Helaine Zhao, estudiante universitaria, creadora y la voz de la experiencia en cuanto a aprovechar al máximo la universidad, la tecnología y los viajes. A través de sus publicaciones en redes, miles de seguidores tienen acceso directo a la vida en el campus, sus aventuras de estudios en el extranjero y las herramientas digitales que la mantienen disciplinada y centrada.

“Estoy contenta de poder compartir mis recomendaciones tecnológicas según mi experiencia como estudiante y creadora de contenido, y también de ayudar a difundir el mensaje sobre los increíbles beneficios y ofertas que hacen que T-Mobile sea valiosa para los estudiantes que tienen que ajustarse a un presupuesto”.

Y Zhao dice que ha visto de cerca cómo T-Mobile invierte en los estudiantes, no sólo con ofertas, sino mediante una verdadera motivación.

“En la conferencia más grande del mundo organizada por estudiantes para motivar a las mujeres en el mundo tecnológico, tuve el honor de hablar con los miembros que compartieron su experiencia con el Proyecto 10Millones”, comenta. “Fue sumamente inspirador aprender sobre las iniciativas para la juventud de T-Mobile. Estoy feliz de asociarme con una compañía que se interesa genuinamente en educar y motivar la próxima generación”.

¿Estamos en la misma vibra? Yo creo que sí.

Dejemos correr la imaginación en tu caminata por el campus. Zhao comparte sus recomendaciones tecnológicas para tener éxito en el primer semestre y en el futuro.

La tecnología es tu compañera de estudios y tiene que ir contigo donde sea

Como estudiante en una de las universidades más prestigiosas y competitivas del país, la misión de Zhao es gestionar un riguroso programa académico y, a la vez, buscar el equilibrio entre las actividades extracurriculares y su vida social.

“La tecnología es la verdadera base de un buen semestre y año académico, y representa una gran diferencia en mi vida estudiantil”, explica.

Entonces, ¿qué tecnología es imprescindible para ella en este momento?

“Filmo todo mi contenido en mi iPhone y después de probar el iPhone 16, me di cuenta de que la cámara era increíble”, dice. “Como estudiante, también me encanta el desempeño rápido del iPhone 16 y las funciones de Apple Intelligence incorporadas. Uso mucho la app de Notas para llevar el control de mis tareas y ahora que Apple Intelligence está integrada en Notas, mi proceso de trabajo es más uniforme y productivo. También debo mencionar mi iPad porque es tan liviano y lo puedo llevar por el campus el día entero sin el peso en la mochila”.

Ella sabe que la tecnología nueva puede ser costosa y ofrece consejos para hacer la compra en el momento preciso para así ahorrar más.

“Uso los descuentos u ofertas para estudiantes siempre que puedo, en especial durante la temporada de regreso a clases”, señala. “T-Mobile tiene las ofertas de regreso a clases más increíbles que he visto. Por ejemplo, tienen ofertas para obtener un iPhone 16 gratis al cambiarte o iPads a mitad de precio. Sinceramente no me lo creí al principio, pero T-Mobile de verdad que se esfuerza por apoyar a los estudiantes y la educación. Entonces, invierte en buena tecnología, pero hazlo de manera inteligente y ahorra cuando puedas”.

Ahorros para el regreso a clases ¿Buscas algo totalmente nuevo esta temporada de regreso a clases? El combo de Apple que ofrece T-Mobile satisface expectativas con buen rendimiento, ya sea para atender las exigencias académicas como para producir contenido: iPhone 16 por cuenta nuestra al intercambiar un dispositivo elegible y agregar una línea en la mayoría de los planes.

Apple Watch SE 2.ª gen. (40 mm y 44 mm) por cuenta nuestra al agregar una línea para reloj elegible.

50% de descuento en iPad (A16) al agregar una línea para tablet elegible.

--> Sugerencia de Zhao: combina el iPad (A16) con el Apple Pencil USB-C y el Apple Magic Keyboard Folio para tener una productividad completa donde vayas. *Todas las ofertas son vía 24 créditos en la factura mensual, más impuestos.

Donde vayas, siempre en línea: el poder de una gran conexión

Zhao dice que, gracias al formato híbrido actual de clases presenciales y cátedras en línea, considera que la conectividad es la característica más importante de su arsenal tecnológico, que en su caso significa tener el plan acertado para contar con los datos necesarios para trabajar donde sea y con acceso a hotspots si así lo requiere.

“Trabajé en mis proyectos sentada en el césped del parque Harvard Yard, en el tren a New York, en un Uber y hasta en el comedor universitario”, comenta. “Es una bendición ir a una universidad que ofrece muchas oportunidades para viajar, pero suelen ser durante el año académico, lo que significa que tengo que gestionar mis tareas mientras viajo”.

Ahí es donde se destacan los planes Experience de T-Mobile repletos de beneficios. Creados para la Mejor Red Móvil del país, ofrecen ventajas y flexibilidad que los estudiantes realmente usan:

Hasta 250 GB de datos de alta velocidad para hotspot, cantidad que ninguna otra compañía telefónica ofrece.

Wifi en vuelos gratis en las principales aerolíneas de EE. UU.

Datos gratis en más de 215 países y destinos.

Acceso a la conectividad de T-Satellite para mantenerte conectado en áreas remotas.

Upgrades flexibles de dispositivos todos los años con Experience Beyond (o cada dos años con Experience More).

Precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos.

“A mí me gusta estudiar en cafés especialmente, pero a veces no ofrecen wifi gratis, por lo que los datos de hotspot incluidos en mi plan, junto con la increíble red 5G, han sido súper confiables. No tengo que preocuparme de perder conexión durante una reunión o entrevista”, señala. “Además, mi universidad queda del otro lado del país y el vuelo de regreso a casa es de más de cinco horas. Como siempre tengo algo que hacer, el servicio de wifi en vuelos gratis realmente me salva la vida”.

Una nueva forma de manejar el tiempo

Aunque dice que está segura de su estructura actual para equilibrar las demandas académicas, la creación de contenido y su vida personal, reconoce que le gustaría mejorar algunos aspectos antes de regresar a clases este año.

“Voy a serles muy franca: antes de probar el Apple Watch, pensaba que era totalmente innecesario y excesivo”, admite. “Pero después de probarlo el pasado año académico, debo admitir que estaba equivocada. Me mantuvo encaminada, monitoreó mi actividad física y, como todos los estudiantes de hoy en día no pueden vivir sin la app Calendario, me ayudó a estar al tanto de las notificaciones durante las clases sin tener que sacar el teléfono. Además, no puedo negarme a la oferta de T-Mobile de un Apple Watch gratis, así que creo firmemente en invertir en uno nuevo ahora antes del comienzo de las clases”.

Ella dice que le sorprende haber descubierto una función que ahora es su favorita.

“Es muy fácil para los estudiantes universitarios sentirse estresados y abrumados, y la app Mindfulness del Apple Watch me ha ayudado a gestionar mi salud mental y emocional”, explica. “La uso casi todos los días para que me guíe por una sesión de respiración profunda”.

Magenta Status = vida estudiantil renovada ¿Y cuándo es hora de un break? Zhao también aprovecha uno de los beneficios representativos de T-Mobile que hacen que la vida estudiantil sea más gratificante. Entradas exclusivas a festivales por T-Mobile Tickets y acceso al Club Magenta.

Beneficios inigualables de viaje como descuentos en hoteles y un año gratis de AAA.

Combos de streaming que incluyen Netflix, Hulu y Apple TV+.

Entradas al cine por $5 con T-Mobile Tuesdays.

Ofertas gratis y regalos cada semana con T-Mobile Tuesdays.

Crear recuerdos

Siempre se habla de cómo la tecnología puede ayudarte a triunfar en el mundo universitario competitivo de hoy, pero hay que hacerse tiempo para vivir tu nueva independencia y amistades.

“Parece obvio pero un consejo importante que tengo para los estudiantes universitarios es pasarla bien”, dice. “Sí, estudiar y trabajar son primordiales, pero los cuatro años que tienes en la universidad son una experiencia irrepetible, así que haz lo mejor de ellos. ¡Asiste a conciertos, ve a eventos o quédate tarde mirando un show con tus amigos! Me alegro tanto de que T-Mobile también haya pensado en eso para poder disfrutar mucho más la vida universitaria con todo lo que trae Magenta Status incluyendo T-Mobile Tickets, sus combos de streaming y ventajas”.



¿Listo para comenzar tu semestre como main character? Explora las ofertas de regreso a clases de T-Mobile ahora en es.t-mobile.com/offers

Precio Garantizado: sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. Garantiza un precio mensual para las llamadas, los textos y los datos 5G en la red para cuentas activadas en un plan Experience. Ve exclusiones y más detalles en T-Mobile.com. Ofertas de los dispositivos: el impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. iPhone 16: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Apple iPhone 16 128 GB: $829.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. Requiere calificación crediticia, servicio (plan de $60 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) e intercambio elegibles (p. ej., ahorra $830: iPhone 12; ahorra $415: iPhone 6). Pide detalles completos de la oferta en T-Mobile.com. La Mejor Red Móvil de EE. UU. según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso.