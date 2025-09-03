Inola High School — la campeona de Friday Night 5G Lights — comienza la temporada de fútbol americano sobre césped de nivel NFL

En Inola, Oklahoma, el estadio de la high school casi nunca está vacío. Por la mañana, la banda de marcha sale al campo a ensayar. A medida que el día avanza, circulan por allí cheerleaders, corredores de campo traviesa y el equipo de atletismo. Cuando llega el fin de semana, los jugadores de ligas menores llenan el estadio y los habitantes de la zona asisten a clases de fitness y campamentos comunitarios, todo en el mismo terreno tan deteriorado, pero a la vez tan querido que ha unido a esta comunidad a lo largo de los años.

En el otoño, cuando comienza la temporada de partidos de viernes por la noche, el estadio pertenece no solo a los Longhorns de Inola sino a todos, las gradas se llenan para alentarlos.

Así que cuando Inola High School se enteró a finales del año pasado de que se había ganado la renovación de su estadio, gracias a Friday Night 5G Lights de T-Mobile, la celebración de esta única oportunidad no era solo por el césped o la tecnología. Más bien, era para celebrar un espacio que ya de por sí tiene un gran significado para esta comunidad en la que viven menos de 2,000 personas.

“Realmente somos una comunidad que abraza el espíritu de 'Friday Night Lights'. Las personas vienen aquí no solo por el partido, sino también por la banda y las cheerleaders. Es el lugar donde todos quieren estar, y ha sido así durante años”, cuenta Jeff Unrau, el superintendente de Inola. “La emoción en los corredores era increíble. Había alumnos que aparecían a las cinco o seis de la mañana para trabajar en proyectos y se quedaban hasta bien entrada la noche. Durante la jornada escolar, había un revuelo constante. Nadie quería perderse la acción”.

Esa energía produjo resultados extraordinarios. De casi 1,750 escuelas en los 50 estados del país, Inola High School demostró un orgullo y rendimiento inigualables para conquistar la corona como la primera campeona de la competición. La escuela obtuvo como premio una renovación de estadio que incluye césped de nivel profesional, un marcador con tecnología avanzada, nueva iluminación a base de luces LED en el campo, cercas, una mascota y una nueva sala de pesas cortesía de Gronk Fitness.

“El espíritu y la determinación que demostró Inola High School fueron simplemente extraordinarios”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Semana tras semana, los estudiantes conseguían el apoyo a nivel estatal para su escuela, lo que demuestra el verdadero poder de la comunidad, y es precisamente por eso que nos comprometemos a apoyar a comunidades como Inola a lo largo del país”.

Cuando se anunció el ganador, la celebración empezó en los corredores de la escuela y terminó en las calles de Inola. Para Deleea Meeker, coordinadora de estudios universitarios y carreras profesionales de la high school, fue un momento de gran orgullo luego de meses de trabajo en equipo, mucho entusiasmo y fe en algo mejor.

“Pensamos que sería una manera divertida de hacer que los estudiantes participaran y levantaran el espíritu de la escuela, especialmente para los seniors y el consejo estudiantil”, cuenta Meeker, quien ayudó a promover la participación de su escuela. “Pero realmente se disparó. No solo unió a toda la comunidad escolar, sino al pueblo entero. Ha sido una experiencia maravillosa compartir el orgullo de toda la comunidad”.

Lo que comenzó como una presentación en video dirigida por los estudiantes rápidamente se convirtió en un símbolo de lo que es posible cuando una comunidad se une. Los estudiantes organizaron una campaña descomunal: llamaron a las 1,700 escuelas del estado e incluso viajaron en autobús varias horas, de ida y vuelta a Oklahoma City en busca de los votos para su escuela.

Los esfuerzos unieron a todo el cuerpo estudiantil, generando momentos especiales, como cuando los seniors usaron borlas color magenta en la graduación —una alusión al color de marca emblemático de T-Mobile—, o cuando los estudiantes pidieron que se incluya el logotipo de T-Mobile en el nuevo césped. Incluso el anuario escolar cambió de imagen, pues se publicó con una portada magenta.

Luego de tener un estadio de más de una década de antigüedad y un marcador desactualizado, Inola High School ahora goza de instalaciones atléticas de vanguardia, con el mismo césped de alto rendimiento que utilizan los Seattle Seahawks y Oklahoma State University.

“Es alucinante que nuestros estudiantes vayan a jugar sobre la mejor superficie que existe, y el mejor lugar donde jugarán es en su propio estadio”, comenta Unrau. “Y con el nuevo marcador, podremos ver repeticiones instantáneas, acción en vivo y estadísticas. ¡Será increíble!”

Dentro de la escuela, las renovaciones continúan. Gracias a Gronk Fitness, la antigua sala de pesas de Inola High School —que era un lugar modesto con equipos desactualizados— ha sido totalmente transformada en una sala elegante y moderna.

La competición provocó un cambio cultural duradero en la manera en que los estudiantes participan, se apoyan entre sí y se preocupan por su high school.

“Más chicos están dispuestos a colaborar y relacionarse. Nunca imaginé que vería a algunos de estos chicos disfrutar de la etapa de la high school de esta manera”, cuenta Connor Pratt, jugador de fútbol americano, recién egresado de Inola High School. “Tengo muchísimas ganas de volver el próximo año y ver cómo esta oportunidad los ha ayudado a crecer”.

Es el tipo de impacto que trasciende los deportes y el espíritu escolar, y es un testimonio del compromiso de T-Mobile con las comunidades. Friday Night 5G Lights es una de las maneras en que la Mejor Red del País pone en práctica sus valores en comunidades reales a lo largo del país. Desde mejorar la conectividad hasta ampliar las oportunidades estudiantiles, el programa se diseñó para que las pequeñas escuelas sueñen en grande.

“Todo el mundo conoce T-Mobile. Este año, todos han vivido una vida al estilo T-Mobile, y su espíritu verdaderamente se ha impregnado en todo”, dice Meeker, que lució cabello magenta casi todo el año.

A la espera de la próxima temporada y con un nuevo estadio que pueden exhibir con orgullo, los Longhorns de Inola están listos para llevar la delantera tanto dentro como fuera del campo. Y con la siguiente ronda de Friday Night 5G Lights ya abierta, las escuelas de todo el país tienen la oportunidad de hacer lo mismo.

¡Visita FridayNight5GLights.com para conocer más!

Para participar en Friday Night 5G Lights: Pueden postularse las high schools de pueblos y pequeñas ciudades de EE. UU. de menos de 150,000 habitantes. Los trabajadores autorizados, como maestros, entrenadores o administradores, pueden postular a su high school en www.fridaynight5glights.com. Las postulaciones deben incluir un ensayo o un relato corto sobre por qué su high school merece una transformación de su estadio de fútbol americano. Se recibirán postulaciones hasta el 12 de septiembre.