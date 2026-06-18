T‑Mobile está listo para la llegada de la tormenta tropical Arthur a la costa del Golfo

Se esperan lluvias torrenciales, amenaza de inundaciones y vientos con fuerza de tormenta tropical en áreas de la costa del Golfo. Mientras las comunidades de Texas, Louisiana y los estados vecinos se preparan para el impacto de la tormenta, T-Mobile sigue monitoreando las condiciones y preparando los recursos de red para mantener conectados a los clientes, a los miembros de los servicios de emergencia y a las comunidades.
Se espera que Arthur toque tierra cerca de la frontera entre Texas y Louisiana el miércoles por la noche. Aunque se pronostica que la tormenta perderá intensidad rápidamente, las lluvias intensas y la amenaza de inundaciones repentinas continuará en partes de Louisiana, Mississippi, Alabama, la región occidental de Georgia y el Panhandle de Florida.
Nuestros ingenieros de red utilizan tecnologías automatizadas de avanzada, como las funciones de nuestra red autoorganizada (SON), para optimizar el rendimiento de la red y adaptarse a las condiciones cambiantes en tiempo real. Para fortalecer la resiliencia de la red, también contamos con recursos de energía de respaldo y equipos de red desplegables distribuidos por todo el país, que pueden trasladarse con rapidez para ayudar a mantener la conectividad en las áreas afectadas cuando sea necesario. Los clientes inscritos en T-Satellite con Starlink también pueden utilizar el servicio de mensajes satelitales como respaldo cuando estén fuera de la cobertura celular y de wifi. Nuestros equipos de respuesta ante emergencias también trabajan en estrecha coordinación con agencias de seguridad pública, entidades asociadas de manejo de emergencias y organizaciones comunitarias antes, durante y después de eventos de gran magnitud.
Las condiciones climáticas pueden cambiar repentinamente, por lo que aconsejamos a los que se encuentran en la trayectoria prevista de la tormenta que se preparen, se mantengan informados y sigan las recomendaciones de los funcionarios locales. Sigue estos consejos sencillos para tener tus dispositivos listos para cuando más los necesites.
Para prepararte antes de una emergencia climática:
- Carga tus teléfonos, tablets, smartwatches, baterías portátiles y otros dispositivos esenciales
- Guarda en tu teléfono contactos importantes y números de emergencia
- Activa las alertas de emergencia móviles y llamadas wifi
- Revisa si tu dispositivo tiene opciones de conectividad satelital
- Revisa los planes de emergencia con tu familia
- Mantente atento a los pronósticos locales y a las indicaciones de las autoridades
Durante una emergencia:
- Sigue las instrucciones de las autoridades locales
- Trata de enviar mensajes de texto; usan menos ancho de banda que las llamadas de voz y pueden ser una opción confiable durante una emergencia
- Usa llamadas wifi cuando estén disponibles
- Conserva la duración de la batería de tus dispositivos en caso de cortes de energía prolongados
- Comunícate con vecinos, amigos y familiares que podrían necesitar ayuda
Ya sea que estemos dedicados al manejo del enrutamiento de red o a la preparación de los equipos de recuperación, nuestra prioridad es apoyar a las comunidades en las que prestamos servicio durante cada fase de la tormenta. Para más información sobre la preparación y las capacidades de respuesta de T-Mobile, visita el Centro de respuesta ante emergencias y sigue a @TMobileNews en X e Instagram.
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