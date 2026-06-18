T‑Mobile está listo para la llegada de la tormenta tropical Arthur a la costa del Golfo

Se esperan lluvias torrenciales, amenaza de inundaciones y vientos con fuerza de tormenta tropical en áreas de la costa del Golfo. Mientras las comunidades de Texas, Louisiana y los estados vecinos se preparan para el impacto de la tormenta, T-Mobile sigue monitoreando las condiciones y preparando los recursos de red para mantener conectados a los clientes, a los miembros de los servicios de emergencia y a las comunidades.

Se espera que Arthur toque tierra cerca de la frontera entre Texas y Louisiana el miércoles por la noche. Aunque se pronostica que la tormenta perderá intensidad rápidamente, las lluvias intensas y la amenaza de inundaciones repentinas continuará en partes de Louisiana, Mississippi, Alabama, la región occidental de Georgia y el Panhandle de Florida.

Nuestros ingenieros de red utilizan tecnologías automatizadas de avanzada, como las funciones de nuestra red autoorganizada (SON), para optimizar el rendimiento de la red y adaptarse a las condiciones cambiantes en tiempo real. Para fortalecer la resiliencia de la red, también contamos con recursos de energía de respaldo y equipos de red desplegables distribuidos por todo el país, que pueden trasladarse con rapidez para ayudar a mantener la conectividad en las áreas afectadas cuando sea necesario. Los clientes inscritos en T-Satellite con Starlink también pueden utilizar el servicio de mensajes satelitales como respaldo cuando estén fuera de la cobertura celular y de wifi. Nuestros equipos de respuesta ante emergencias también trabajan en estrecha coordinación con agencias de seguridad pública, entidades asociadas de manejo de emergencias y organizaciones comunitarias antes, durante y después de eventos de gran magnitud.

Las condiciones climáticas pueden cambiar repentinamente, por lo que aconsejamos a los que se encuentran en la trayectoria prevista de la tormenta que se preparen, se mantengan informados y sigan las recomendaciones de los funcionarios locales. Sigue estos consejos sencillos para tener tus dispositivos listos para cuando más los necesites.

Para prepararte antes de una emergencia climática:

Carga tus teléfonos, tablets, smartwatches, baterías portátiles y otros dispositivos esenciales

Guarda en tu teléfono contactos importantes y números de emergencia

Activa las alertas de emergencia móviles y llamadas wifi

Revisa si tu dispositivo tiene opciones de conectividad satelital

Revisa los planes de emergencia con tu familia

Mantente atento a los pronósticos locales y a las indicaciones de las autoridades

Durante una emergencia:

Sigue las instrucciones de las autoridades locales

Trata de enviar mensajes de texto; usan menos ancho de banda que las llamadas de voz y pueden ser una opción confiable durante una emergencia

Usa llamadas wifi cuando estén disponibles

Conserva la duración de la batería de tus dispositivos en caso de cortes de energía prolongados

Comunícate con vecinos, amigos y familiares que podrían necesitar ayuda

Ya sea que estemos dedicados al manejo del enrutamiento de red o a la preparación de los equipos de recuperación, nuestra prioridad es apoyar a las comunidades en las que prestamos servicio durante cada fase de la tormenta. Para más información sobre la preparación y las capacidades de respuesta de T-Mobile, visita el Centro de respuesta ante emergencias y sigue a @TMobileNews en X e Instagram.

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